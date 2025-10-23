newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 23 Οκτωβρίου 2025 | 10:08

ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει».

Σύνταξη
A
A
Spotlight

«Στα νέα επεισόδια  στο απύθμενο γαλάζιο σκάνδαλο στον πρωτογενή τομέα» αναφέρεται, κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και του Τομεάρχη της ΚΟ, Βασίλη Κόκκαλη:

«Την ίδια στιγμή που η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καθημερινά, προσπαθεί απεγνωσμένα να πείσει, τους Έλληνες πολίτες, για τις «διαχρονικές παθογένειες» του ΟΠΕΚΕΠΕ, “επιστρατεύοντας” μάρτυρες περιορισμένης ή συγκεκριμένης μνήμης, γνώσης και εμπειρίας, καθώς και μάρτυρες “υμνητές του έργου της”, σε “διατεταγμένη υπηρεσία”, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε έρευνα που διεξήγαγε, σε ολόκληρη τη χώρα, εντόπισε «οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 και φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Συνολικά, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι, ενώ 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Από αυτά, 42 άτομα εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Μάλιστα, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία και οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα», αναφέρεται.

ΣΥΡΙΖΑ: Φραπές, Χασάπης και Μme Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

«Ταυτόχρονα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κατά τον έλεγχο του γαλάζιου κομματάρχη από την Κρήτη, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού, πλέον, με το παρατσούκλι “Φραπές”, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπίστωσε ότι ο εν λόγω παραγωγός δεν είχε υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, παρότι είχε σχετική υποχρέωση. Μάλιστα, από τη διασταύρωση των τραπεζικών και περιουσιακών του στοιχείων προέκυψε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και 8 οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar. Κατόπιν αυτών η Αρχή διαβιβάζει το φάκελο τόσο στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ελεγχθεί και ποινικά ο “Φραπές” για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τον “Φραπέ”, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, όταν, μέχρι στιγμής, ο “Φραπές”, όπως και ο “Χασάπης” και η “Μme (σ.σ madame δηλαδή κυρία) Ferrari”, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με αποκλειστική ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Παράγουν περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορούν να μπαζώσουν»

«Αυτή λοιπόν, είναι, σήμερα,  η εικόνα της Ελλάδας, του Επιτελικού Κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τη γαλάζια εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το έγκλημα των Τεμπών, από το «σκόιλ ελικίκου» έως το Predator-gate, από τα  «Πάτσινα» κόκκινα δάνεια έως τη «φάμπρικα» των απευθείας αναθέσεων, από το emails-gate της Ασημακοπούλου έως τις «Πέτσινες» λίστες και πόσα άλλα ακόμα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, σκάνδαλα, το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει. Γιατί τέτοια διαφθορά, διαπλοκή, αδιαφάνεια, παρακμή, συγκάλυψη και φαυλότητα δεν έχει υπάρξει ποτέ στο μεταπολεμικό ελληνικό κράτος.

Και προφανώς, μετά από όλες αυτές τις συνεχείς αποκαλύψεις για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναβιώνουν μέρες του παλιού Δεξιού Παρακράτους, η χώρα πρέπει να απαλλαγεί από το “βαθύ σκοτάδι” και το “δυσώδη βούρκο” της Κυβέρνησης της ΝΔ, με την ανάδειξη μιας  μεγάλη προοδευτικής κοινωνικής πλειοψηφίας, με στόχο μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, με καταλύτη, έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για μια κοινωνία που θα θέσει στο επίκεντρο τον πολίτη και το κοινό συμφέρον, με βαθύτερη και ουσιαστικότερη δημοκρατία, με σπάσιμο του φαύλου κύκλου του πελατειακού κράτους, για μια Προοδευτική Ελλάδα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Business
Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
in Confidential 23.10.25

Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τροπολογία ήταν και πάει, τα ζόρια τώρα έρχονται καθώς όπως φαίνεται ανατέλλει εποχή Δένδια στη ΝΔ. Η νέα δημοσκόπηση της Metron απέδειξε πως αλλάζουν σιγά, σιγά τα δεδομένα για την κυβέρνηση με την παρουσία Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς

Ποιος είναι ο στόχος της επιτροπής διεύρυνσης που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- Η ολιγομελής ομάδα, ο ρόλος Σκανδαλίδη και η στρατηγική του «επαναπατρισμού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών Σάντρο Γκότζι
Δήλωση Γκότζι 22.10.25

Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών

«Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών και ευρωβουλευτής, Σάντρο Γκότζι

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 22.10.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Δριμεία κριτική 22.10.25

Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαρακτήρισε «πετσοκομμένο, ελλιποβαρή και αναντίστοιχο προς τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας» τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει
Δήλωση στη Βουλή 22.10.25

Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Σύνταξη
Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Δεν υπήρχαν διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενώ υπερψήφισαν και τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας μετά την χθεσινή του απουσία, προσήλθε στη Βουλή, για την ψηφοφορία της τρολογίας χωρίς να κάνει καμία δήλωση

Σύνταξη
Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας

Ο κ. Σατολιάς επέρριψε ευθύνες στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως εξήγησε, παριστάνουν ότι σα να μην έχει συμβεί τίποτα στον Οργανισμό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Κόκκαλη 22.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πυρά στην κυβέρνηση από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές
Ελλάδα 23.10.25

Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές

Η ραγδαία αύξηση των μελών στην ομάδα Alarm Moto, που είχε ξεπεράσει τις 170.000 μόνο στην Αττική χτύπησε «κόκκινο» στην Τροχαία - Οι κινήσεις των διαχειριστών που συνελήφθησαν και τα σχέδια για εμπορική εκμετάλλευση

Δήμητρα Τριανταφύλλου - Δημήτρης Πέρρος
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Culture Live 23.10.25

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Μπάσκετ 23.10.25

Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς (133-120, vid)

Σκληρός… οικοδεσπότης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 37 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς (133-120) – Επέστρεψε στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον (23π.) που προσπάθησε να το «γυρίσει» για την ομάδα του.

Σύνταξη
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
