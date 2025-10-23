ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

«Στα νέα επεισόδια στο απύθμενο γαλάζιο σκάνδαλο στον πρωτογενή τομέα» αναφέρεται, κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και του Τομεάρχη της ΚΟ, Βασίλη Κόκκαλη:

«Την ίδια στιγμή που η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καθημερινά, προσπαθεί απεγνωσμένα να πείσει, τους Έλληνες πολίτες, για τις «διαχρονικές παθογένειες» του ΟΠΕΚΕΠΕ, “επιστρατεύοντας” μάρτυρες περιορισμένης ή συγκεκριμένης μνήμης, γνώσης και εμπειρίας, καθώς και μάρτυρες “υμνητές του έργου της”, σε “διατεταγμένη υπηρεσία”, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε έρευνα που διεξήγαγε, σε ολόκληρη τη χώρα, εντόπισε «οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 και φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Συνολικά, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι, ενώ 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Από αυτά, 42 άτομα εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Μάλιστα, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία και οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα», αναφέρεται.

ΣΥΡΙΖΑ: Φραπές, Χασάπης και Μme Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

«Ταυτόχρονα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κατά τον έλεγχο του γαλάζιου κομματάρχη από την Κρήτη, Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού, πλέον, με το παρατσούκλι “Φραπές”, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπίστωσε ότι ο εν λόγω παραγωγός δεν είχε υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, παρότι είχε σχετική υποχρέωση. Μάλιστα, από τη διασταύρωση των τραπεζικών και περιουσιακών του στοιχείων προέκυψε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και 8 οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar. Κατόπιν αυτών η Αρχή διαβιβάζει το φάκελο τόσο στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ελεγχθεί και ποινικά ο “Φραπές” για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τον “Φραπέ”, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, όταν, μέχρι στιγμής, ο “Φραπές”, όπως και ο “Χασάπης” και η “Μme (σ.σ madame δηλαδή κυρία) Ferrari”, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με αποκλειστική ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Παράγουν περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορούν να μπαζώσουν»

«Αυτή λοιπόν, είναι, σήμερα, η εικόνα της Ελλάδας, του Επιτελικού Κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τη γαλάζια εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το έγκλημα των Τεμπών, από το «σκόιλ ελικίκου» έως το Predator-gate, από τα «Πάτσινα» κόκκινα δάνεια έως τη «φάμπρικα» των απευθείας αναθέσεων, από το emails-gate της Ασημακοπούλου έως τις «Πέτσινες» λίστες και πόσα άλλα ακόμα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, σκάνδαλα, το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει. Γιατί τέτοια διαφθορά, διαπλοκή, αδιαφάνεια, παρακμή, συγκάλυψη και φαυλότητα δεν έχει υπάρξει ποτέ στο μεταπολεμικό ελληνικό κράτος.

Και προφανώς, μετά από όλες αυτές τις συνεχείς αποκαλύψεις για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναβιώνουν μέρες του παλιού Δεξιού Παρακράτους, η χώρα πρέπει να απαλλαγεί από το “βαθύ σκοτάδι” και το “δυσώδη βούρκο” της Κυβέρνησης της ΝΔ, με την ανάδειξη μιας μεγάλη προοδευτικής κοινωνικής πλειοψηφίας, με στόχο μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, με καταλύτη, έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για μια κοινωνία που θα θέσει στο επίκεντρο τον πολίτη και το κοινό συμφέρον, με βαθύτερη και ουσιαστικότερη δημοκρατία, με σπάσιμο του φαύλου κύκλου του πελατειακού κράτους, για μια Προοδευτική Ελλάδα», τονίζεται στην ανακοίνωση.