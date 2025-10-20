ΣΥΡΙΖΑ: Ο αυταρχισμός και η έπαρση του Μητσοτάκη έχουν εξαγριώσει όλη την κοινωνία
«Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη που θα διεκδικήσει κάτι τόσο δίκαιο και ανθρώπινο, όπως ο Πάνος Ρούτσι, στο μέλλον», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
«Ο αυταρχισμός και η έπαρση του κ. Μητσοτάκη έχουν εξαγριώσει όλη την κοινωνία», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης για την επερχόμενη νομοθετική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη.
Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η κυβέρνηση φέρνει μια νομοθετική ρύθμιση για να εκδικηθεί τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, για να απαγορέψει στους γονείς των θυμάτων να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους, που με εγκληματικό τρόπο σκοτώθηκαν».
Συνεχίζει λέγοντας πως «επικαλείται ψευδώς τον σεβασμό στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θυμόμαστε πόσο σέβεται το μνημείο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, θυμόμαστε τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, όπου η ΝΔ και η Χρυσή Αυγή συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και ένα τμήμα των διαδηλωτών προσπάθησαν να εισβάλουν στη Βουλή, βεβηλώνοντας το μνημείο».
«Οι τραμπικής έμπνευσης νομοθετικές του πρωτοβουλίες δείχνουν την αλαζονεία του»
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει πως «τους προειδοποιούμε, θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη που θα διεκδικήσει κάτι τόσο δίκαιο και ανθρώπινο, όπως ο Πάνος Ρούτσι, στο μέλλον. Τους προειδοποιούμε, θα είμαστε δίπλα στους γονείς και στους επιζήσαντες όταν θα γράφουν ξανά τα ονόματα των 57 στο συγκεκριμένο σημείο».
Τέλος, αναφέρει ότι «ο αυταρχισμός και η έπαρση του κ. Μητσοτάκη έχουν εξαγριώσει όλη την κοινωνία. Οι τραμπικής έμπνευσης νομοθετικές του πρωτοβουλίες δείχνουν την αλαζονεία του αλλά και τον συντηρητισμό του.
