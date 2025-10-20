Συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Σφοδρά πυρά στο Μαξίμου για την επερχόμενη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη εξαπολύει η αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για αποπροσανατολισμό και διχαστική επικοινωνιακή «διαχείριση της ήττας της», στο θέμα των Τεμπών, με την κυβέρνηση να μιλά για σεβασμό του χώρου, προσπαθώντας να αποσυνδέσει την απόφασή της για το μνημείο με την υπόθεση Ρούτσι.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αντιπαρατέθηκαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» – μια αντιπαράθεση που αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη αφού πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή η επίμαχη κυβερνητική τροπολογία.

Ειδικότερα η κ. Βολουδάκη αναφερόμενη στην υπόθεση Ρούτσι υποστήριξε πως «Ήταν μία προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πολιτικοποιήσει το θέμα και να πει «γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει την απόφαση να γίνει εκταφή κτλ.». Για το Σύνταγμα θα έρθει μια τροπολογία τις επόμενες μέρες, που θα λέει τι γίνεται με τον χώρο του Συντάγματος. Δεν είναι για μένα επιχείρημα το «γιατί τώρα, γιατί μετά από έναν μήνα». Έληξε αυτό με τον κ. Ρούτσι, έφυγε η σκηνή. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό που πρέπει. Εκεί (σ.σ στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη) είναι ένας χώρος ιερός, τιμώνται οι άνθρωποι που «έπεσαν» υπέρ βωμών και εστιών. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει και στην πλατεία Συντάγματος και οτιδήποτε. Αυτός ο χώρος πρέπει να είναι γι΄αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Ο χώρος θα φυλάσσεται από την αστυνομία. Υπήρχε μία σύγχυση αρμοδιοτήτων στον χώρο, αυτό πάμε να λύσουμε με την τροπολογία».

Πυρά της αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Από την άλλη πλευρά ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Η κυβέρνηση επιχειρηματολόγησε κατά του αιτήματος Ρούτσι και μάλιστα με υστερικό τρόπο. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί είχε τόση πρεμούρα, να μην του γίνει το αίτημα δεκτό και να βγαίνουν οι υπουργοί και να αφήνουν υπονοούμενα. Αυτός που δεν εμπιστεύεται την δικαιοσύνη είναι αυτός που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της. Είναι αυτός που προσπαθεί να την χειραγωγήσει όπως αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης ως προϊστάμενος της ΕΥΠ κτλ. Μετά από αυτή την πολιτική ήττα της ΝΔ, έπεσε η ταρίφα της ΝΔ, και τώρα προσπαθεί να κάνει διαχείριση της πολιτικής ήττας βάζοντας μια νέα διαίρεση στην κοινωνία. Πάει να αλλάξει την ατζέντα».

Ο κ. Γιαννούλης υπογράμμισε: «Αυτά γίνονται γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να μιλήσουμε για τα πολύ σοβαρά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και των αγροτών κτλ. .Και επειδή το θέμα Ρούτσι έκλεισε 22 μέρες μετά ενώ θα μπορούσε να κλείσει σε μία μέρα, δεν μπορεί να το χωνέψει. Είναι πολιτική σκοπιμότητα».

Για Τσίπρα και ακρίβεια

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Γιαννούλης ανέφερε: «Αν στις επόμενες εκλογές υπάρχουν δυο ψηφοδέλτια, ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά δεν με αφορά. Πιστεύω ότι και οι δύο θα υλοποιήσουν αυτό που είπαν ότι δεν θα βρεθούν αντίπαλοι. Αν υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια θα το σκεφτώ πάρα πολύ εάν θα κατέβω. Το θεωρώ απώλεια δυνάμεων».

Σχετικά με την ακρίβεια η κ. Βολουδάκη, είπε ότι «έχουν γίνει κινήσεις και γίνονται. Μειώνονται σε πολλά προϊόντα οι τιμές. Είναι μια συνεχόμενη «μάχη». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η αισχροκέρδεια παλεύεται με συνεχόμενους ελέγχους».

«Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν αλλά θέλει άλλα εργαλεία. Θέλει ενιαία Αρχή καταναλωτή και να είναι μέσα ο παράγωγος και ο καταναλωτής ώστε να ελέγχουν τους μεσάζοντες. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει», αντέτεινε ο κ. Τσουκαλάς.

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA