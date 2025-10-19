Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

«Επικοινωνιακό παιχνίδι» σε μια περίοδο που η κοινωνία στενάζει από την ακρίβεια, που «έρχεται να εισφέρει μόνο προς όφελος μικροκομματικών συμφερόντων της ίδιας της κυβέρνησης επειδή ηττήθηκε κατά κράτος από την υπόθεση των Τεμπών», χαρακτήρισαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ (Θεόδωρος Μαργαρίτης ) και του ΣΥΡΙΖΑ, ( Βασίλης Κόκκαλης) που μετείχαν στο πάνελ του «MEGA Σαββατοκύριακο», την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Από την πλευρά της η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα προσπάθησε να εμφανίσει την κυβερνητική πρωτοβουλία ως πράξη «σεβασμού».

Την ίδια ώρα η συζήτηση επεκτάθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στην «κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς με ευθύνη της κυβέρνησης».

Συρεγγέλα: Είναι ένας ιερός χώρος πάνω στον οποίο σε καμία χώρα δεν μπορεί κανείς να διαδηλώσει

Ειδικότερα, η κ. Συρεγγέλα αναφέρθηκε στην τροπολογία που έρχεται την Τρίτη για την αλλαγή στο καθεστώς προστασίας/φύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, με φόντο την έκκληση Τασούλα, να δοθεί περισσότερος χρόνος για διάλογο.

«Διάλογος μπορεί να γίνει ακόμη και μέσα στη Βουλή και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των άλλων κομμάτων πάνω σε αυτό. Την τήρηση της τάξης την έχει η αστυνομία πως και συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μιλάμε για την φύλαξη, συντήρηση και την προστασία/καθαρισμό του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι το σημείο αυτό, το κενοτάφιο, ενώνει όλους τους Έλληνες διότι είναι ένας ιερός χώρος πάνω στον οποίο σε καμία χώρα δεν μπορεί κανείς να διαδηλώσει.

Σαφώς είναι αναφαίρετο το δικαίωμα του συνέρχεσθαι αλλά σε όλες τις χώρες αυτό το σημείο είναι ιερό, συμβολικό, για τους ανθρώπους που έδωσαν μάχες και έχασαν την ζωή τους για την πατρίδα και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εργαλειοποιηθεί, όχι από τον κόσμο αλλά πολλές φορές από κάποιους που εκμεταλλεύονται αυτόν τον πόνο. Για μένα δεν υπάρχουν κόμματα που είναι λιγότερο ευαίσθητα ή περισσότερο», είπε.

Πρόσθεσε δε ότι «Είναι απόλυτα σεβαστή η άποψη του κ. Τασούλα. Δεν νομίζω ότι διχάζει η πρωτοβουλία της κυβέρνησης ή το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Από την αντιπολίτευση έχω ακούσει και «ναι» και «όχι». Θα πρέπει να δούμε την τροπολογία για τις τεχνικές της λεπτομέρειες και θα δούμε τι θα πουν και τα υπόλοιπα κόμματα», συνέχισε η κ. Συρεγγέλα.

Μαργαρίτης: Ο Μητσοτάκης ζήλεψε τον Τραμπ

Ο κ. Μαργαρίτης από την πλευρά του σημείωσε: Αυτό το θέμα δεν είναι το μοναδικό της ελληνικής κοινωνίας. Κόσμος γονατίζει στα σούπερ μάρκετ και βογκάει στα χρέη, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, και η κυβέρνηση αποφασίζει να κάνει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι γιατί ο κ. Μητσοτάκης και οι ιθύνοντες του Μαξίμου ζήλεψαν τον Τραμπ και θέλουν να κάνουν έναν ψευτοτσαμπουκά στην ελληνική κοινωνία, ότι και καλά θέλουν να βάλουν τάξη. Κατά συνέπεια αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι θα βουλιάξει διότι είναι μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια συνθήκη συζήτησης για το εάν η κυβέρνηση επιβάλλει την τάξη.

Δεύτερον, δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Δεν θα γίνει τίποτα καθώς όπως σωστά είπε ο ΠτΔ, η συγκυρία συνδέεται με τις εκδηλώσεις που γίνονται για τα Τέμπη. Εάν σβηστούν τα ονόματα θα πάνε οι γονείς και θα τα ξαναγράψουν. Αυτοί που θεωρούν ότι εργαλειοποιήθηκε η ιστορία των Τεμπών, πρέπει να καταλάβουν ότι η κυβέρνηση και το κράτος εμφανίζεται μπροστά τους συγγενείς και τους γονείς σε όλα τοίχος. Από το μπάζωμα, την συγκάλυψη, από το πώς χειρίστηκε την προστασία των πολιτικών προσώπων μέχρι τώρα με την ιστορία με τα καντηλάκια».

Κόκκαλης: Η κυβέρνηση έχει ηττηθεί στην υπόθεση των Τεμπών

Με την σειρά του ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε: «Είναι κρίσιμο να δούμε ποιο είναι το χρονικό σημείο που επιλεγεί η κυβέρνηση να φέρει αυτή την τροπολογία. Είναι αμέσως μετά την λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Και η κυβέρνηση έχει ηττηθεί στα μάτια της κοινής γνώμης. Έτσι, κάνει την αναποτελεσματική αλλά κλασική τακτική, αλλαγή ατζέντας και κατασκευάζει δίλημμα και σκηνοθετεί την ανυποχώρητη στάση της ως θέμα αρχών: για την ιερότητας του χώρου. Υπάρχει διάταξη που να προβλέπει την προστασία συμβόλων και μνημείων ιδιαίτερης ή θρησκευτικής σημασίας; Βέβαια και υπάρχει. Το άρθρο 191Α προβλέπει για προστασία συμβόλων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας, από την ρύπανση ή από τις φθορές και τιμωρείται έως και 2 χρόνια φυλακή. Τι παραπάνω έρχεται να εισφέρει η εν λόγω τροπολογία; Έρχεται να εισφέρει μόνο προς όφελος μικροκομματικών συμφερόντων της ίδιας της κυβέρνησης επειδή ηττήθηκε κατά κράτος από την υπόθεση των Τεμπών».

Αντιπαράθεση

Η κ. Συρεγγέλα (ΝΔ), επέμεινε πως, «σαφώς υπάρχει εργαλειοποίηση παρά το ότι δεν αρέσει στον κ. Μαργαρίτη αυτή η λέξη. Όλο αυτό που συνέβη με την τραγωδία των Τεμπών, ακούσαμε πολλές φορές στον δημόσιο λόγο, πράγματα που ήταν πραγματικά απαράδεκτα, εργαλειοποίηση ήταν να μιλάμε για λαθρεμπόριο, για συγκάλυψη, για ξυλόλια, παράνομες ουσίες κτλ. Οφείλουμε να σεβόμαστε και τους νεκρούς των Τεμπών συμπεριλαμβανομένων των 2 μηχανοδηγών που για ένα διάστημα η οικογένεια τους άκουγε διάφορα πράγματα από στελέχη της αντιπολίτευσης, που δεν ίσχυαν».

Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η ίδια ανέφερε: «Θα φανεί ό,τι υπάρχει αναφορικά με τους κ.κ. Βάρρα και Βορίδη. Είμαι αντιπρόεδρος στην εξεταστική επιτροπή. Αυτό που με ενδιαφέρει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτόν τον οργανισμό. Περιμένω να έρθει και ο κ. Βορίδης για να ακούσουμε όλες τις απόψεις».

Αμφισβήτηση και κρίση θεσμών

Ο κ. Μαργαρίτης αναφέρθηκε στα της κεντροαριστεράς λέγοντας «εκτιμώ ότι εάν υπάρξει με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ η δημιουργία ενός πανδημοκρατικού μετώπου σε όλα τα επίπεδα, που να εμποδίσει αυτή την αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης αυτό θα φέρει την αισιοδοξία στον κόσμο και θα αλλάξει τους συσχετισμούς. Υπάρχει αμφισβήτηση σε όλο το πολιτικό σύστημα».

Από την πλευρά του ο κ. Κόκκαλης ανέφερε: «Το μόνο σίγουρο στις δημοσκοπήσεις είναι η απαξίωση των θεσμών, το γεγονός ότι η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη όπως είπε ο κ. Βενιζέλος. Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κυβέρνηση – όπως είπε ο κ. Καραμανλής. Υπάρχει ρευστότητα, η ΝΔ βαθμολογείται αρνητικά σε όλους τους δείκτες».

Ερωτηθείς σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κόκκαλης είπε: «Δεν μπορώ να γίνω προφήτης στο τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας. Πρώτα να δούμε τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας και ύστερα θα τοποθετηθούμε».

