18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική Γραμματεία 18 Οκτωβρίου 2025 | 13:08

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Spotlight

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την επερχόμενη τροπολογία για το μνημείο του «Αγνώστου Στρατιώτη» εξαπολύει η αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για «διχαστική επικοινωνιακή διαχείριση», με τη κυβερνητική «γραμμή» που επιχειρεί να αποσυνδέσει την υπόθεση Ρούτσι με την απόφαση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να ρίχνει λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Το ότι αυτή η συζήτηση, την οποία ο κ. Ρωμανός λέει ότι εκκρεμούσε, ήρθε την επόμενη ημέρα μετά την αποδοχή του αιτήματος του κ. Ρούτσι από τη Δικαιοσύνη, είναι απλά και μόνο μία διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής ήττας της ΝΔ», τόνισε στο MEGA ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Συνέχισε λέγοντας πως «επί 23 ημέρες παίξανε τα ρέστα τους για να μην γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Ρούτσι. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί εθνικά μνημεία για να διαιρέσει τους Έλληνες, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχουμε μία συγκεκριμένη λογική, όπως έκανε πάντα η κυβέρνηση, διχάζει του Έλληνες. Τα μνημεία είναι χωρικά σύμβολα των κοινωνιών για να τους ενώνουν και προφανώς είναι ζωντανά. Εμείς δεν θεωρούμε επ’ ουδενί ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο, όπως η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται. Διότι, όταν έρχεσαι μια μέρα μετά από την απεργία πείνας και φέρνεις τροπολογία, αυτό ισχυρίζεσαι».

«Τρύπα στο νερό»

Από την πλευρά του, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Τεμπονέρας, υπογράμμισε πως «αν το αίτημα του κ. Ρούτσι είχε από την αρχή ικανοποιηθεί, ο άνθρωπος αυτός δεν θα διακινδύνευε την υγεία του αναγκαζόμενος να κάνει απεργία πείνας 23 μέρες μπροστά από τη Βουλή».

Υποστήριξε ότι «ακούω και τα στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι ενοχλούνται από την εικόνα η οποία υπήρχε στο Σύνταγμα. Η εικόνα εντοπίζεται στα συνθήματα των παιδιών τα οποία, ως χώρος έκφρασης και διαμαρτυρίας το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη συνδέεται άμεσα και με τη Βουλή και με την πλατεία Συντάγματος, αλίμονο αν θα μπορούσαμε να έχουμε έναν τέτοιον περιορισμό, ειδικά όταν έχει γίνει συγκεκριμένη διαχείριση της υπόθεσης του εγκλήματος των Τεμπών όλα τα τελευταία χρόνια».

Κατά τον ίδιο «η τροπολογία θα κάνει μία τρύπα στο νερό γιατί θα είναι πρακτικά ανεφάρμοστη» και πρόσθεσε πως «πράγματι υπάρχει κρίση θεσμών. Και το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διαχείριση του εγκλήματος των Τεμπών και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνουν ακριβώς ότι εδώ υπάρχει πλήρης θεσμική ανεπάρκεια».

«Αστείο να λέμε ότι δεν συνδέονται οι δύο ενέργειες»

Αναφερόμενη στην τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη», η βουλεύτρια Β’2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου, επισήμανε πως «ο χαρακτήρας του μνημείου είναι υπέρ των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έπεσαν για την πατρίδα, για την ελευθερία δηλαδή και την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό συνεπάγεται και τη Δημοκρατία της χώρας, άρα θα έλεγα ότι η ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη να προστατεύεται το μνημείο από τον στρατό, είναι καταρχήν μία ενέργεια η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο τον σκοπό του μνημείου. Η αφορμή της ανακοίνωσής του είναι άθλια κατά τη γνώμη μου».

Η κ. Αχτσιόγλου συμπλήρωσε πως «το αίτημα του κ. Ρούτσι για δικαιοσύνη και για αλήθεια ταυτίζεται απολύτως με τον σκοπό του μνημείου, άρα δεν βλέπω εγώ πώς αυτή η κίνηση του κ. Ρούτσι προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το μνημείο. Είναι λίγο αστείο τώρα να λέμε ότι δεν συνδέονται οι δύο ενέργειες αφού ανακοινώθηκε την αμέσως επόμενη ημέρα μετά από μία πολιτική ήττα που είχε ο κ. Μητσοτάκης επί του ζητήματος αυτού». Τέλος, πρόσθεσε ότι «είναι εντελώς προβληματικό να αναθέτεις τέτοιες επιπλέον αρμοδιότητες στον στρατό».

«Είπαμε το αυτονόητο»

Από την πλευρά του ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, τόνισε για το ζήτημα πως «ο πρωθυπουργός την προηγούμενη Κυριακή έγραψε το αυτονόητο, ότι ένα ταφικό μνημείο, όπως κάθε αντίστοιχο μνημείο σε όλο τον δυτικό κόσμο τουλάχιστον, έχει συγκεκριμένο σκοπό τον οποίο επιτελεί και προφανώς χρήζει απολύτου σεβασμού».

Υπογράμμισε ότι «είναι μία συζήτηση την οποία είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα να εκτυλίσσεται. Είχε ξανανοίξει αντίστοιχη συζήτηση, αυτό το οποίο όμως είπαμε εμείς είναι ότι από ένα κουβάρι συναρμοδιοτήτων που έμπλεκε την διαχείριση του συγκεκριμένου χώρου, πάμε σε μία πολύ ξεκάθαρη αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης και φυσικά την επιβολή του νόμου και της τάξης που ανήκει πάντα, για όλους τους χώρους στην επικράτεια, στην Αστυνομία».

Τέλος, είπε πως «εμείς συζητάμε για το από εδώ και πέρα πλέον, άρα δεν μπαίνουμε σε ζητήματα και χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα συγκυρία ή την συγκυρία του προηγούμενου μήνα και από εκεί και πέρα όλα θα συγκεκριμενοποιηθούν μόλις έρθει η διάταξη. Επί της αρχής, είπαμε το αυτονόητο».

Για Τσίπρα, δημοσκοπήσεις και Κεντροαριστερά

Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, κληθείς να σχολιάσει την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «το ενδεχόμενο νέας εκλογής του κ. Μητσοτάκη τρομάζει το 70% της κοινωνίας, που πιστεύει πως δεν πάει άλλο με αυτήν την πολιτική ».

Για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «έχει ανέβει κατά δύο μονάδες σε ένα μήνα, κάτι που δείχνει προοπτική. Εμείς προχωράμε με αυτόνομη πορεία. Όσο μιλάμε πολιτικά και δεν γινόμαστε σχολιαστές δημοσκοπήσεων αλλά τοποθετούμαστε για την οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα ,το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει».

Για την εικόνα στην Κεντροαριστερά ο κ. Τεμπονέρας επισήμανε πως «χρειαζόμαστε έναν νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, με συζήτηση από μηδενική βάση και με μία τομή με το παρελθόν, διότι πολλές αναφορές, πολλά μίση, πάθη, αντιθέσεις, διαφωνίες αφορούν το χθες και όχι το αύριο».

Ενώ, ερωτηθείσα η κ. Αχτσιόγλου αν θα ξαναέβλεπε τον εαυτό της σε μία συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε πως «το κρίσιμο είναι αυτήν τη στιγμή δύο πράγματα: να γίνει αποδεκτό ότι έτσι όπως είναι η αντιπολίτευση, κυρίως κατακερματισμένη, δεν δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι από την πολιτική της ΝΔ να έχουν μία άλλη προοπτική, αυτό είναι προφανές. Από την άλλη φαίνεται ότι δεν βλέπουν μία προοπτική στην προοδευτική αριστερή αντιπολίτευση, πρωτίστως λόγω του κατακερματισμού των δυνάμεων».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA:


Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών

Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, Γιούσεφ Ντόρχομ μιλάει για την εκεχειρία, τη Γάζα, τις σχέσεις Παλαιστινίων - Ισραήλ και την απειλή της σοκολάτας. Το ευχαριστώ στον ελληνικό λαό και η έκκληση στην κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς δηλώνει στο in ότι η ισραηλινή απαίτηση είναι πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς και παράδοση των ομήρων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
«Ιθάκη» 17.10.25

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη

«Βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή» σημείωσε ο κ. Γερουλάνος, που απάντησε στον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μνημείο των Τεμπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
