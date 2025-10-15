newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Και αν ο «Άγνωστος Στρατιώτης» μετατραπεί στην… πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025;
Πολιτική Γραμματεία 15 Οκτωβρίου 2025 | 10:30

Και αν ο «Άγνωστος Στρατιώτης» μετατραπεί στην… πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025;

Θα μετατραπεί ο Άγνωστος Στρατιώτης στην πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025 οδηγώντας την κυβέρνηση σε ένα βατερλό;

Κυριάκος Δημάγγελος
ΡεπορτάζΚυριάκος Δημάγγελος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Spotlight

Μπορεί επίσημα οι γαλάζιοι βουλευτές να στηρίζουν την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, όμως στο παρασκήνιο εκφράζουν την ανησυχία τους για την έκβαση της υπόθεσης. Θα μετατραπεί ο Άγνωστος Στρατιώτης στην πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025 οδηγώντας την κυβέρνηση σε ένα βατερλό;

Την ίδια ώρα που η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κορυφώνεται για τον «Άγνωστο Στρατιώτη», οι ψίθυροι μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών φουντώνουν. Επίσημα, στο ζήτημα του «Αγνώστου Στρατιώτη» διαφοροποιήσεις από τα γαλάζια στελέχη δεν υπάρχουν παρά μόνο η σύσταση του Κωνσταντίνου Τασούλα για διάλογο και αποσύνδεση του ζητήματος από την πολιτική επικαιρότητα.

Στην πολιτική κουζίνα όμως της Νέας Δημοκρατίας οι εσωκομματικοί παίκτες κάνουν τα δικά τους μαγειρέματα και προχωρούν στους δικούς τους υπολογισμούς.

Στις τάξεις των γαλάζιων βουλευτών η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των γαλάζιων στελεχών συμφωνεί με την αποσύνδεση του «Αγνώστου Στρατιώτη» από κάθε άλλης μορφής κινητοποίηση ή διεκδίκηση. Η αλήθεια είναι πως δύσκολα μπορείς να βρεις υπουργό ή βουλευτή που να διαφωνεί με την προτροπή του πρωθυπουργού. Ωστόσο η συναίνεση τελειώνει ακριβώς σε αυτό το σημείο, δηλαδή την πρόθεση.

Το πως όμως η πρόθεση του πρωθυπουργού θα μετατραπεί σε πράξη είναι αυτό που προβληματίζει τα γαλάζια στελέχη. Οι ενστάσεις έχουν να κάνουν με δυο παραμέτρους. Η πρώτη έχει να κάνει με τον χρόνο και η δεύτερη με το ζήτημα των Τεμπών. Πιο συγκεκριμένα, γαλάζια στελέχη που μίλησαν στο in εξέφρασαν φόβους ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να μετατραπεί στην… πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025.

«Η περίοδος είναι ιδιαίτερα πολωμένη και ο συσχετισμός στη κοινωνία πολύ αρνητικός για την κυβέρνηση» επεσήμανε γαλάζιος βουλευτής εξηγώντας πως «αν ανοίξει σήμερα μια μεγάλη σύγκρουση που στο τέλος της ημέρας θα εδράζεται στα Τέμπη τότε υπάρχει κίνδυνος η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά να βρεθεί απέναντι στους συγγενείς και την πλειοψηφία του κόσμου».

Όπως εξήγησε έτερη γαλάζια πηγή με βάσει αυτά τα δεδομένα η υπόθεση του «Άγνωστου Στρατιώτη» μπορεί να μετατραπεί σε βατερλό αν η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Ο ίδιος μάλιστα έκανε μια υπόθεση εργασίας, σημειώνοντας τους κινδύνους. «Αν οι γονείς μαζί με τους… γνωστούς αλληλέγγυους πάνε στην πλατεία Συντάγματος για να γράψουν ξανά τα ονόματα, τι θα κάνουμε; Θα στείλουμε τα ΜΑΤ; Και αν ναι μετά τι θα γίνει;».

Οι συγκεκριμένες σκέψεις είναι αυτές που κάνουν πολλά γαλάζια στελέχη να θυμούνται το βατερλό της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Τότε που ναι μεν προχώρησαν σε μια κίνηση που έχαιρε της εκτίμησης τόσο της βάσης του κόμματος όσο και των στελεχών, όμως στην πράξη -ακριβώς επειδή ήταν μια δύσκολη εξίσωση- όχι μόνο απέτυχαν να φέρουν αποτελέσματα αλλά πλήρωσαν και επικοινωνιακά μια μεγάλη ήττα. Υπό αυτό το πρίσμα, οι γαλάζιοι βουλευτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Στο έντερο το κλειδί για μακροζωία και υγιή γήρανση

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου
Όλα τα ονόματα 15.10.25

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου

Τα πρόσωπα «κλειδιά» στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις επιτροπές καταστατικού, διακήρυξης και προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση
Σε εξέλιξη 15.10.25

Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για το 13ωρο που εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Η αντιπολίτευση ζητεί απόσυρση του νομοσχεδίου, κατάργηση υποσχέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή

Σύνταξη
Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών

Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά της ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη «μάχη» για τα εργασιακά έρχεται σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική. Οι διεργασίες για το συνέδριο και ο στόχος της «συστράτευσης»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις – Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις»
Η ημερομηνία ορόσημο 15.10.25

Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις - Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση... «παίζει καθυστερήσεις»

Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη οργή στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Η επιλογή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές για να επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση
Πολιτική 14.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση

Όσο προχωρά η εξεταστική τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εταιρεία Neuropublic, αλλά και για την έτερη εταιρεία που εμπλέκεται στην υπόθεση, Γαία Επιχειρείν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14.10.25

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: «Πανηγυρίζετε για το νέο σας νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων»
«Τι άνθρωποι είστε;» 14.10.25

«Πανηγυρίζετε για νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων» - Πυρά Κουτσούμπα προς την κυβέρνηση

Ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για 13ωρο και Άγνωστο Στρατιώτη - «Οι χιλιάδες απεργοί επιβεβαιώνουν πως το αντεργατικό τερατούργημα έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια»

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
Στη Βοιωτία 15.10.25

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου
Όλα τα ονόματα 15.10.25

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου

Τα πρόσωπα «κλειδιά» στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις επιτροπές καταστατικού, διακήρυξης και προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει
Φωτογραφίες 15.10.25

«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

Από τα σουτιέν με ψεύτικες ρώγες στα εσώρουχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν ξαναγράφει το manual της πρόκλησης, λανσάροντας το «The Ultimate Bush» — και φυσικά έγινε sold out.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο