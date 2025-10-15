Και αν ο «Άγνωστος Στρατιώτης» μετατραπεί στην… πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025;

Μπορεί επίσημα οι γαλάζιοι βουλευτές να στηρίζουν την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, όμως στο παρασκήνιο εκφράζουν την ανησυχία τους για την έκβαση της υπόθεσης. Θα μετατραπεί ο Άγνωστος Στρατιώτης στην πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025 οδηγώντας την κυβέρνηση σε ένα βατερλό;

Την ίδια ώρα που η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κορυφώνεται για τον «Άγνωστο Στρατιώτη», οι ψίθυροι μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών φουντώνουν. Επίσημα, στο ζήτημα του «Αγνώστου Στρατιώτη» διαφοροποιήσεις από τα γαλάζια στελέχη δεν υπάρχουν παρά μόνο η σύσταση του Κωνσταντίνου Τασούλα για διάλογο και αποσύνδεση του ζητήματος από την πολιτική επικαιρότητα.

Στην πολιτική κουζίνα όμως της Νέας Δημοκρατίας οι εσωκομματικοί παίκτες κάνουν τα δικά τους μαγειρέματα και προχωρούν στους δικούς τους υπολογισμούς.

Στις τάξεις των γαλάζιων βουλευτών η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των γαλάζιων στελεχών συμφωνεί με την αποσύνδεση του «Αγνώστου Στρατιώτη» από κάθε άλλης μορφής κινητοποίηση ή διεκδίκηση. Η αλήθεια είναι πως δύσκολα μπορείς να βρεις υπουργό ή βουλευτή που να διαφωνεί με την προτροπή του πρωθυπουργού. Ωστόσο η συναίνεση τελειώνει ακριβώς σε αυτό το σημείο, δηλαδή την πρόθεση.

Το πως όμως η πρόθεση του πρωθυπουργού θα μετατραπεί σε πράξη είναι αυτό που προβληματίζει τα γαλάζια στελέχη. Οι ενστάσεις έχουν να κάνουν με δυο παραμέτρους. Η πρώτη έχει να κάνει με τον χρόνο και η δεύτερη με το ζήτημα των Τεμπών. Πιο συγκεκριμένα, γαλάζια στελέχη που μίλησαν στο in εξέφρασαν φόβους ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να μετατραπεί στην… πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025.

«Η περίοδος είναι ιδιαίτερα πολωμένη και ο συσχετισμός στη κοινωνία πολύ αρνητικός για την κυβέρνηση» επεσήμανε γαλάζιος βουλευτής εξηγώντας πως «αν ανοίξει σήμερα μια μεγάλη σύγκρουση που στο τέλος της ημέρας θα εδράζεται στα Τέμπη τότε υπάρχει κίνδυνος η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά να βρεθεί απέναντι στους συγγενείς και την πλειοψηφία του κόσμου».

Όπως εξήγησε έτερη γαλάζια πηγή με βάσει αυτά τα δεδομένα η υπόθεση του «Άγνωστου Στρατιώτη» μπορεί να μετατραπεί σε βατερλό αν η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Ο ίδιος μάλιστα έκανε μια υπόθεση εργασίας, σημειώνοντας τους κινδύνους. «Αν οι γονείς μαζί με τους… γνωστούς αλληλέγγυους πάνε στην πλατεία Συντάγματος για να γράψουν ξανά τα ονόματα, τι θα κάνουμε; Θα στείλουμε τα ΜΑΤ; Και αν ναι μετά τι θα γίνει;».

Οι συγκεκριμένες σκέψεις είναι αυτές που κάνουν πολλά γαλάζια στελέχη να θυμούνται το βατερλό της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Τότε που ναι μεν προχώρησαν σε μια κίνηση που έχαιρε της εκτίμησης τόσο της βάσης του κόμματος όσο και των στελεχών, όμως στην πράξη -ακριβώς επειδή ήταν μια δύσκολη εξίσωση- όχι μόνο απέτυχαν να φέρουν αποτελέσματα αλλά πλήρωσαν και επικοινωνιακά μια μεγάλη ήττα. Υπό αυτό το πρίσμα, οι γαλάζιοι βουλευτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.