Ο Δένδιας και ο Άγνωστος Στρατιώτης – Η απάντηση μέσω εκκωφαντικής σιωπής

«Ουδέν σχόλιο», με παράλληλη παραπομπή για τις σχετικές απαντήσεις στην κυβέρνηση είναι η αντίδραση συνεργατών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, όταν τους τίθεται το ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι με τον Άγνωστο Στρατιώτη και την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Ο Μητσοτάκης την Κυριακή στην καθιερωμένη ανάρτηση του στα social media ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η Δικαιοσύνη βρίσκει, τελικά, τις λύσεις. Και η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε εμπόδιο.Έτσι, η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι έληξε, με τα αιτήματά του να γίνονται δεκτά. Ενώ, ταυτόχρονα, ξεκινά και η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη,αφήνοντας εκτεθειμένους όσους προσπάθησαν να εκτρέψουν την υπόθεση σε φτηνό κομματικό πανηγύρι.

»Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.

»Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

Και ίσως ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τοποθέτηση του Νίκου Δένδια για τον Πάνο Ρούτσι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την απόκτηση των φρεγατών FDI στις 2 Οκτωβρίου. Τότε που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τάχθηκε υπέρ του αιτήματος Ρούτσι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του».

Καθαριότητα και συντήρηση στο Δένδια

Με την τροπολογία Μητσοτάκη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κληθεί να αναλάβει την αρμοδιότητα προστασίας – συντήρησης και καθαριότητας του μνημείου, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, αφού τα μέτρα τάξης παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία.

Την παραπάνω αναφορά επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υποστήριξε την Δευτέρα πως «στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για καθαρισμό, συντήρηση και ανάδειξη αυτού του ιστορικού μνημείου».

Ο Τασούλας υπενθυμίζει εμμέσως ποιος έχει την αρμοδιότητα για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αντίθετος πάντως στις δηλώσεις Μητσοτάκη εμφανίστηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος κατά τη συνάντηση του με τον πρωθυπουργό, συνέστησε να δοθεί «χρόνος στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο».

Με έμμεσο τρόπο ο Τασούλας υπενθύμισε στον πρωθυπουργό πως «η Προεδρική Φρουρά είναι αρμόδια εκεί για τη συνεχή παρουσία της». Σύμφωνα δε με την ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας «από το 1974, με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, ονομάζεται οριστικά πλέον «Προεδρική Φρουρά», έχει καθαρά τελετουργικό χαρακτήρα και υπάγεται στο Στρατιωτικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας».

Η σιωπή Δένδια

Για όσους γνωρίζουν πάντως τον Νίκο Δένδια δεν μπορούν να φανταστούν ότι θα είναι ικανοποιημένος από την απόφαση Μητσοτάκη. Έστω και αν τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του αποφεύγουν και το παραμικρό σχόλιο. Ακόμα και για τις λεπτομέρειες της τροπολογίας παραπέμπουν στο Μαξίμου. Και σαφώς το ότι ενδεχομένως είχε ενημερωθεί για την ανάρτηση, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι συναίνεσε.

Το τι θα προβλέπει αυτή η τροπολογία τελικά για τις ευθύνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όσον αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως για παράδειγμα τι θα κληθεί να πράξει ο στρατός στο όνομα της «καθαριότητας και της συντήρησης», καθώς και τι άλλες αρμοδιότητες θα αναλάβει μένει να αποκαλυφθούν στη Βουλή.

Θα είναι πχ στις εντολές του στρατού να σβήσει τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις;

Ακόμα ένα ερώτημα είναι πότε θα έρθει αυτή η τροπολογία στη Βουλή και ποιοι θα κληθούν να την συνυπογράψουν.

Ο Νίκος Δένδιας πάντως ήδη από τη Δευτέρα βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στη συνέχεια αναχωρεί για ΗΠΑ, όπου θα έχει επαφές με το αμερικανικό Ναυτικό, καθώς και συναντήσεις προκειμένου να ενημερωθεί για μη επανδρωμένα συστήματα επιφανείας και υποβρύχια, αλλά και ζητημάτων που άπτονται της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Στην Αθήνα σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται πριν την Παρασκευή.

Εάν το Μέγαρο Μαξίμου σπεύσει να ολοκληρώσει τα σχέδια του για τον Άγνωστο Στρατιώτη αυτή τη βδομάδα, ο Δένδιας θα είναι δικαιολογημένα απών.

Η σιωπή πάντως από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι εκκωφαντική. Και σίγουρα είναι μία απάντηση.