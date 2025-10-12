«Φωτιές» άναψε η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αφού αναφέρθηκε στη δικαστική απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η θύελλα που ξεσήκωσε, δεδομένου ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι σε πολίτες έφερε αναδίπλωση. Κυβερνητικές έσπευσαν να τονίσουν πως «τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ» και «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας, συντήρησης, καθαριότητας του μνημείου».

Κυβερνητικό αλαλούμ με τον Άγνωστο Στρατιώτη και αναδίπλωση μετά το σάλο για… στρατιωτική προστασία

Στην ανάρτησή του για την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Κ. Μητσοτάκης είχε γράψει ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Το «χοντρό» παρασκήνιο

Γνώστες της ανθρωπογεωγραφίας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μόνο τυχαία δεν θεωρούν την ανάρτησή αυτή του πρωθυπουργού. Εκτιμούν πως η ανακοίνωση «ακουμπάει» το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Νίκο Δένδια που είχε παρέμβει υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι που επί 23 ημέρες βρισκόταν σε απεργία πείνας και πραγματοποιούσε τη διαμαρτυρία του μπροστά στο Μνημείο.

Αυτό που με νομοθετική ρύθμιση, την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση αναθέτει για την προστασία και σωστή λειτουργία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πως ακριβώς όμως θα διασφαλίσει το υπουργείο Άμυνας «την προστασία» του μνημείου δεδομένου ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι σε πολίτες.

Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση

«Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;» αναρωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Κατρίνης που θέλοντας να προλάβει αντισυνταγματικές παρεμβάσεις έσπευσε να τονίσει: «Oι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας. Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή».

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του. Η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου (…)», σχολιάζει το ΚΚΕ.

«…στρατιωτικές φαντασιώσεις»

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού (…)» και να υπογραμμίσει ότι «η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη».

«Επίσημο εκπρόσωπο» του «πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη», χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης για την απόφασή του να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον στρατό.

«Οι στρατιωτικές φαντασιώσεις Μητσοτάκη είναι ανιστόρητες και αντισυνταγματικές», επισήμανε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη.

«Γαλάζια ασπίδα προστασίας» στον πρωθυπουργό

Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος υψώνουν «ασπίδα προστασίας» στον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς ο κουρνιαχτός από τη δήλωση που έκανε δεν έχει καθίσει ακόμα.

«Τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες – Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης», ανέφερε σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συντασσόμενος πλήρως με τον πρωθυπουργό. Η ανάθεση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας της συντήρησης, της προστασία και της καθαριότητας του Μνημείου τον βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.

Παρέμβαση στο θέμα που ανέκυψε έκανε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κυβερνητικός αξιωματούχος εξηγεί τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση σε τέσσερα σημεία.