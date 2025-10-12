newspaper
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Άγνωστος Στρατιώτης: Η κυβερνητική αναδίπλωση και το κύμα των αντιδράσεων
Πολιτική Γραμματεία 12 Οκτωβρίου 2025 | 16:10

Άγνωστος Στρατιώτης: Η κυβερνητική αναδίπλωση και το κύμα των αντιδράσεων

Άρον άρον έσπευσαν να «μαζέψουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις.

Σύνταξη
Upd:12.10.2025, 20:31
Vita.gr
«Φωτιές» άναψε η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αφού αναφέρθηκε στη δικαστική απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η θύελλα που ξεσήκωσε, δεδομένου ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι σε πολίτες έφερε αναδίπλωση. Κυβερνητικές έσπευσαν να τονίσουν πως «τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ» και «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας, συντήρησης, καθαριότητας του μνημείου».

Κυβερνητικό αλαλούμ με τον Άγνωστο Στρατιώτη και αναδίπλωση μετά το σάλο για… στρατιωτική προστασία

Στην ανάρτησή του για την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Κ. Μητσοτάκης είχε γράψει ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Το «χοντρό» παρασκήνιο

Γνώστες της ανθρωπογεωγραφίας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μόνο τυχαία δεν θεωρούν την ανάρτησή αυτή του πρωθυπουργού. Εκτιμούν πως η ανακοίνωση «ακουμπάει» το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Νίκο Δένδια που είχε παρέμβει υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι που επί 23 ημέρες βρισκόταν σε απεργία πείνας και πραγματοποιούσε τη διαμαρτυρία του μπροστά στο Μνημείο.

Αυτό που με νομοθετική ρύθμιση, την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση αναθέτει για την προστασία και σωστή λειτουργία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πως ακριβώς όμως θα διασφαλίσει το υπουργείο Άμυνας «την προστασία» του μνημείου δεδομένου ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι σε πολίτες.

Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση

«Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;» αναρωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Κατρίνης που θέλοντας να προλάβει αντισυνταγματικές παρεμβάσεις έσπευσε να τονίσει:  «Oι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την  ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας. Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή».

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του. Η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου (…)», σχολιάζει το ΚΚΕ.

«…στρατιωτικές φαντασιώσεις»

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού (…)» και να υπογραμμίσει ότι «η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη».

«Επίσημο εκπρόσωπο» του «πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη», χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης για την απόφασή του να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον στρατό.

«Οι στρατιωτικές φαντασιώσεις Μητσοτάκη είναι ανιστόρητες και αντισυνταγματικές», επισήμανε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη.

«Γαλάζια ασπίδα προστασίας» στον πρωθυπουργό  

Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος υψώνουν «ασπίδα προστασίας» στον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς ο κουρνιαχτός από τη δήλωση που έκανε δεν έχει καθίσει ακόμα. 

«Τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες – Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης», ανέφερε σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συντασσόμενος πλήρως με τον πρωθυπουργό. Η ανάθεση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας της συντήρησης, της προστασία και της καθαριότητας του Μνημείου τον βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.  

Παρέμβαση στο θέμα που ανέκυψε έκανε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κυβερνητικός αξιωματούχος εξηγεί τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση σε τέσσερα σημεία.

World
Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

World
Σπάνιες γαίες: Γιατί βρίσκονται στο επίκεντρο των απειλών του Τραμπ κατά της Κίνας

Σπάνιες γαίες: Γιατί βρίσκονται στο επίκεντρο των απειλών του Τραμπ κατά της Κίνας

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της
«Εξελίξεις Τώρα» 12.10.25

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της

Σάρκα και οστά στο «δεν είμαστε όλοι ίδιοι είναι» δίνει η παραίτηση Τσίπρα, για τον πολιτικό επιστήμονα Νίκο Μαραντζίδη. Συγκαταλέγει τον πρώην πρωθυπουργό στους χαρισματικούς ηγέτες που δημιουργούν μεγάλα κινήματα αλλαγής και διαμορφώνουν νέους όρους για το μέλλον, και τονίζει ότι το βιβλίο Τσίπρα θα είναι σταθμός από ιστορικής και πολιτικής πλευράς.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά

«Οι πολίτες δεν θα εμπιστευτούν όσους προσπαθούν να τους πείσουν ότι οι ίδιοι είναι η απάντηση στις ανάγκες τους, ούτε όσους διακατέχονται από τον ναρκισσισμό της απόλυτης αλήθειας», επισημαίνει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία» τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή

Σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ για τη ρύθμιση εκπομπών στη ναυτιλία ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα εθνικού συμφέροντος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης ότι «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25 Upd: 12:44

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου
Πολιτική 12.10.25

Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου

Εντείνονται τα «αλληλοκαρφώματα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ενώ οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις εκθέτουν πλέον ανοιχτά το Μαξίμου, που προσπαθεί ακόμα να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 11.10.25

ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας;».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Λαβράκια» βγάζει η εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αντιπροέδρου του Οργανισμού και γαλάζιου παιδιού, Ιωάννη Καϊμακάμη με τους βουλευτές και οι αποκαλύψεις για τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10: Ιστορικός πρώτος θρίαμβος στο ποδόσφαιρο γυναικών
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10: Ιστορικός πρώτος θρίαμβος στο ποδόσφαιρο γυναικών

Στο πρώτο επίσημο ματς στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού οι «ερυθρόλευκες» θριάμβευσαν με το άκρως εντυπωσιακό 10-0 επί του Εθνικού Καλαμάτας.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του Υπ.Α.Αν.
Βίντεο ντοκουμέντο 12.10.25

Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις εικόνες φαίνονται οι δράστες με μαύρα ρούχα να προσεγγίζουν το σημείο και να απομακρύνονται τρέχοντας - Ακολουθούν διαδοχικές εκρήξεις από τα γκαζάκια

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ο Ζιντάν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας»
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Ο Ζιντάν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας»

Στην Εθνική Γαλλίας σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα, μιας και η αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν από τον πάγκο των «τρικολορ» μετά το Μουντιάλ 2026 είναι δεδομένη. Στο προσκήνιο ο Ζινεντίν Ζιντάν

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Σκωτία – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Σκωτία – Λευκορωσία

LIVE: Σκωτία – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών
Οι κατηγορίες 12.10.25

Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών

Ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ian Watkins, δέχθηκε μαιχαιρίες στον λαιμό, ενώ εξέτιε ποινή για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα μικρά παιδιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά

«Οι πολίτες δεν θα εμπιστευτούν όσους προσπαθούν να τους πείσουν ότι οι ίδιοι είναι η απάντηση στις ανάγκες τους, ούτε όσους διακατέχονται από τον ναρκισσισμό της απόλυτης αλήθειας», επισημαίνει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)
Μπάσκετ 12.10.25

Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)

Στο ΣΕΦ έφτασε και η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το μπλουζάκι του Ντόρσεϊ να τραβάει τα βλέμματα...

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 12.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Καφές: Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση – Το πικρό παράπονο των καταναλωτών
Ακρίβεια 12.10.25

Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση - Το πικρό παράπονο των καταναλωτών

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, τείνει να γίνει είδος πολυτελείας. Η μεθυστική και βαθιά ευωδιά του σταδιακά αρχίζει να χάνεται καθώς οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά καθιστώντας τον σε υπολογίσιμο έξοδο για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)
Μπάσκετ 12.10.25

Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)

Μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις ακολούθησαν την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
Γάζα: Κορυφώνεται η αγωνία για τους ομήρους – «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ
Θρίλερ 12.10.25

Αγωνία για τους ομήρους στη Γάζα: «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ

«Όλοι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας», δηλώνει η ισραηλινή κυβέρνηση – Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μετά την παράδοση των ομήρων

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
