12.10.2025 | 17:56
Μαχαιρώθηκε 22χρονος σε επίθεση από τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή
Πολιτική Γραμματεία 12 Οκτωβρίου 2025 | 16:04

ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία» τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Spotlight

Τις προθέσεις της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στηλιτεύει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του», σημειώνει το ΚΚΕ και τονίζει:

«Η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου, την λειτουργία του οποίου ποτέ δεν εμπόδισε και πολύ περισσότερο προσέβαλε η γνήσια λαϊκή έκφραση και πρωτοβουλία.

Προσβολή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι η εργαλειοποίησή του από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή και τον περιορισμό των κινητοποιήσεων».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή

Σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ για τη ρύθμιση εκπομπών στη ναυτιλία ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα εθνικού συμφέροντος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης ότι «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25 Upd: 12:44

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου
Πολιτική 12.10.25

Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου

Εντείνονται τα «αλληλοκαρφώματα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ενώ οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις εκθέτουν πλέον ανοιχτά το Μαξίμου, που προσπαθεί ακόμα να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 11.10.25

ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας;».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Λαβράκια» βγάζει η εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αντιπροέδρου του Οργανισμού και γαλάζιου παιδιού, Ιωάννη Καϊμακάμη με τους βουλευτές και οι αποκαλύψεις για τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ 11.10.25

Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες

«Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)

Στο ΣΕΦ έφτασε και η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το μπλουζάκι του Ντόρσεϊ να τραβάει τα βλέμματα...

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 12.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Καφές: Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση – Το πικρό παράπονο των καταναλωτών
Ακρίβεια 12.10.25

Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση - Το πικρό παράπονο των καταναλωτών

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, τείνει να γίνει είδος πολυτελείας. Η μεθυστική και βαθιά ευωδιά του σταδιακά αρχίζει να χάνεται καθώς οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά καθιστώντας τον σε υπολογίσιμο έξοδο για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)
Μπάσκετ 12.10.25

Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)

Μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις ακολούθησαν την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
Γάζα: Κορυφώνεται η αγωνία για τους ομήρους – «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ
Θρίλερ 12.10.25

Αγωνία για τους ομήρους στη Γάζα: «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ

«Όλοι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας», δηλώνει η ισραηλινή κυβέρνηση – Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μετά την παράδοση των ομήρων

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Εκτός κινδύνου το μωρό που έχασε τις αισθήσεις του από τη χρήση ναρκωτικών που έκανε ο πατέρας του – Τι λέει η μητέρα του
Ελλάδα 12.10.25

Τι λέει η μητέρα του μωρoύ που έχασε τις αισθήσεις του λόγω χρήσης ναρκωτικών από τον πατέρας του

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 9:00, όταν γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία για γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια στο υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αχαρνών.

Σύνταξη
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»
«Νταήδες» 12.10.25

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον στάθηκε στα σχόλια που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα, σχετικά με έναν «τελείως ηλίθιο συμπρωταγωνιστή» της, ο οποίος της επιτέθηκε λεκτικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς
On Field 12.10.25

«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ πήρε θέση στο θέμα του Γερμανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος δεν πείθει με τις εμφανίσεις του με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εστρωμένη των αφανών
Λαθροχειρίες 12.10.25

Εστρωμένη των αφανών

Δεν υπάρχει πιο κατάλληλο σημείο για διαδήλωση από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ
«Πόλεμος των Κόσμων» 12.10.25

Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ

Το 1938 ο Όρσον Γουέλς έκανε χιλιάδες Αμερικανούς να πιστέψουν ότι οι Αρειανοί εισβάλλουν στη Γη. Ο «Πόλεμος των Κόσμων» έδειξε πρώτος πόσο εύκολα είναι να «γεννηθούν» τα fake news

Σύνταξη
Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως
Stories 12.10.25

Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Τζον Λε Καρέ μια νέα έκθεση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έρχεται να αποκαλύψει τις βαθύτερες τεχνικές, τα κίνητρα και τις πραγματικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον κόσμο των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαν Μαρίνο – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία
Κόσμος 12.10.25

Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές

Σύνταξη
