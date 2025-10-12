ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή
«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία» τονίζει το ΚΚΕ.
Τις προθέσεις της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στηλιτεύει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.
«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του», σημειώνει το ΚΚΕ και τονίζει:
«Η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου, την λειτουργία του οποίου ποτέ δεν εμπόδισε και πολύ περισσότερο προσέβαλε η γνήσια λαϊκή έκφραση και πρωτοβουλία.
Προσβολή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι η εργαλειοποίησή του από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή και τον περιορισμό των κινητοποιήσεων».
