Απόψε στις 8 ο Πάνος Ρούτσι, συγκινημένος και καταβεβλημένος ανακοίνωσε πως τερματίζει την απεργία πείνας με το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα και συνθήματα, με το ΚΚΕ να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι ευχαρίστησε όλον τον κόσμο που ήταν δίπλα του αυτές τις μέρες λέγοντας πως «η συμπαράσταση και αυτή η αγάπη που μου έδωσαν θα συνεχιστεί (…)» αναφερόμενος σε έναν έναν κοινό αγώνα που θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους». Τέλος, έκανε κάλεσμα για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 18:30 «εδώ να χαρούμε έστω και λίγο για τη μεγάλη νίκη», αναφερόμενος στο κάλεσμα για συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος.

Το ΚΚΕ σχολίασε ότι «η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του αγώνα του Π. Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων, αλλά και της συμπαράστασης του λαού και της νεολαίας, που ανάγκασαν την κυβέρνηση της ΝΔ και την αστική δικαιοσύνη να μετατοπιστούν από την αρχική τους αδιάλλακτη στάση απέναντι στα αυτονόητα δίκαια αιτήματα».

Η προειδοποίηση του ΚΚΕ για την υπόθεση των Τεμπών

«Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται επαγρύπνηση για να αποτύχουν τα νέα εμπόδια που ενδεχομένως θα επιχειρηθεί να μπουν στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας, αλλά και για να αχρηστευθούν όλοι οι μηχανισμοί συγκάλυψης» αναφέρει, ακόμα, η ανακοίνωση του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει τελικά πραγματική δικαίωση, με την ανατροπή των ίδιων των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα και την τιμωρία όλων των ενόχων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Η παλιά υπόθεση που ανασύρθηκε

Όπως έχει γράψει το in, η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.