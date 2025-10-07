newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 22:30
Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέτ στη Μιχαλακοπούλου
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού
Ελλάδα 07 Οκτωβρίου 2025 | 21:34

ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, την νίκη των συγγενών με την συμπαράσταση του λαού και την απαιτούμενη επαγρύπνηση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Spotlight

Απόψε στις 8 ο Πάνος Ρούτσι, συγκινημένος και καταβεβλημένος ανακοίνωσε πως τερματίζει την απεργία πείνας με το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα και συνθήματα, με το ΚΚΕ να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι ευχαρίστησε όλον τον κόσμο που ήταν δίπλα του αυτές τις μέρες λέγοντας πως «η συμπαράσταση και αυτή η αγάπη που μου έδωσαν θα συνεχιστεί (…)» αναφερόμενος σε έναν έναν κοινό αγώνα που θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους». Τέλος, έκανε κάλεσμα για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 18:30 «εδώ να χαρούμε έστω και λίγο για τη μεγάλη νίκη», αναφερόμενος στο κάλεσμα για συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος.

Το ΚΚΕ σχολίασε ότι «η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του αγώνα του Π. Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων, αλλά και της συμπαράστασης του λαού και της νεολαίας, που ανάγκασαν την κυβέρνηση της ΝΔ και την αστική δικαιοσύνη να μετατοπιστούν από την αρχική τους αδιάλλακτη στάση απέναντι στα αυτονόητα δίκαια αιτήματα».

Η προειδοποίηση του ΚΚΕ για την υπόθεση των Τεμπών

«Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται επαγρύπνηση για να αποτύχουν τα νέα εμπόδια που ενδεχομένως θα επιχειρηθεί να μπουν στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας, αλλά και για να αχρηστευθούν όλοι οι μηχανισμοί συγκάλυψης» αναφέρει, ακόμα, η ανακοίνωση του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει τελικά πραγματική δικαίωση, με την ανατροπή των ίδιων των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα και την τιμωρία όλων των ενόχων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Η παλιά υπόθεση που ανασύρθηκε

Όπως έχει γράψει το in, η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Βιομηχανία
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Τα 6 +1 βαρίδια για το ελληνικό επιχειρείν

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Τα 6 +1 βαρίδια για το ελληνικό επιχειρείν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέτ στη Μιχαλακοπούλου – Στο σημείο κλιμάκιο ΤΕΕΜ
Ελλάδα 07.10.25 Upd: 22:45

Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέτ στη Μιχαλακοπούλου – Στο σημείο κλιμάκιο ΤΕΕΜ

Από την έκρηξη στο νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου έχουν προκληθεί ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα - Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνά τα αίτια της έκρηξης

Σύνταξη
Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζυγιο; Τι ακριβώς δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Δημογραφικό 07.10.25

Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζύγιο; Η αλήθεια πίσω από τις στατιστικές

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό δείχνουν ότι σε καθε 100 γάμους, αντιστοιχούν 42 διαζύγια. Όμως η ανάγνωση των στατιστικών θέλει προσοχή. Ο δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, μας εξηγεί γιατί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας – «Το φως νίκησε το σκοτάδι»
Η στιγμή της ανακοίνωσης 07.10.25

Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Το φως νίκησε το σκοτάδι»

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι βγαίνει νικητής καθώς ο αγώνας του «μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια».

Φωτογραφίες-Βίντεο: Δημήτρης Πέρρος
Γάζα: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία – «Stop στη γενοκτονία» – Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές
Ξύλο και δακρυγόνα 07.10.25 Upd: 21:35

«Stop στη γενοκτονία στη Γάζα»: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία - Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές

Μαζική ήταν η πορεία ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα που σήμερα συμπληρώνει τα δύο χρόνια του - Η Αστυνομία επιτέθηκε με δακρυγόνα και κρότου - λάμψης στους διαδηλωτές, πολλές προσαγωγές

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
Εν αναμονή διαβεβαίωσης 07.10.25 Upd: 17:46

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά

Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αναμένοντας να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα. 

Σύνταξη
Λιβαδειά: Ένταση με αγρότες – Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα
Ελλάδα 07.10.25

Ένταση με αγρότες στη Λιβαδειά - Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα

Ένταση στη Λιβαδειά όταν αγρότες της Βοιωτίας έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και περικύκλωσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση
The Good Life 07.10.25

«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση

Το τελευταίο επεισόδιο του σόου του ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε δριμύτερος σατιρίζοντας ακόμη περισσότερο τον ορκισμένο εχθρό του Ντόναλντ Τραμπ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα
Τέμπη 07.10.25

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα

«Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους
Κόσμος 07.10.25

Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους

Την ώρα που η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, σιγά - σιγά οι μακρονιστές παίρνουν αποστάσεις από τον πρόεδρό τους

Σύνταξη
Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέτ στη Μιχαλακοπούλου – Στο σημείο κλιμάκιο ΤΕΕΜ
Ελλάδα 07.10.25 Upd: 22:45

Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέτ στη Μιχαλακοπούλου – Στο σημείο κλιμάκιο ΤΕΕΜ

Από την έκρηξη στο νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου έχουν προκληθεί ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα - Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνά τα αίτια της έκρηξης

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο
Κόσμος 07.10.25

Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς και τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τη Γάζα

Σύνταξη
Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»

Συνέντευξη στην οποία αναφέρεται στον νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, αλλά και στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον δικέφαλο παραχώρησε ο Αντρέ Βιεϊρίνια!

Σύνταξη
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων
Μοτοσικλέτα, ακίνητο; 07.10.25

Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, κατέθεσε αγωγή εναντίον του κληρονόμου του έργου, Μπρεντ Μπόρτσερτ, υποστηρίζοντας ότι είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία
Κόσμος 07.10.25

«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

Σε πολιτικό τέλμα η Γαλλία για ακόμη μια φορά. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να βγει από την κινούμενη άμμο των επιλογών του με τη γαλλική Libération να… μην «χαρίζει κάστανα».

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς
Τέμπη 07.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς

«Με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία
Άδεια χέρια 07.10.25

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Ο Μητσοτάκης στον ΣΕΒ επέλεξε να παίξει… με τα συναισθήματα της επενδυτικής ανασφάλειας των βιομηχάνων και των επιχειρηματιών απαντώντας εμμέσως στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζυγιο; Τι ακριβώς δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Δημογραφικό 07.10.25

Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζύγιο; Η αλήθεια πίσω από τις στατιστικές

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό δείχνουν ότι σε καθε 100 γάμους, αντιστοιχούν 42 διαζύγια. Όμως η ανάγνωση των στατιστικών θέλει προσοχή. Ο δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, μας εξηγεί γιατί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου
Πρόεδρος ΣΕΒ 07.10.25

Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έδωσε έμφαση στην ομιλία του, κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στο καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους αλλά και στη χαμηλή παραγωγικότητα

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR θεώρησε αδικαιολόγητο το λάθος του Σιδηρόπουλου να μην κληθεί ο Βεργέτης στο VAR. Ολοι οι διάλογοι από την τηλεδιάσκεψη ΚΕΔ-διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»
Ετυμηγορία 07.10.25

Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»

Η πρώτη επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μετά από δέκα και πλέον χρόνια έπρεπε να ήταν ένα θριαμβευτικό comeback. Τελικά έγινε η απόλυτη καταστροφή της δημόσιας εικόνας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά
Planet Travel 07.10.25

Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά

Οι επισκέπτες που φτάνουν σε οποιαδήποτε από τις 29 χώρες της ζώνης Σένγκεν θα υποβάλλονται σε σάρωση του προσώπου και των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους - Ολα όσα αλλάζουν στα ταξίδια στην ΕΕ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις

«Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε πλήρως το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το μη σύννομο της τεχνικής λύσης που συμφώνησε ο κ. Βορίδης», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας – «Το φως νίκησε το σκοτάδι»
Η στιγμή της ανακοίνωσης 07.10.25

Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Το φως νίκησε το σκοτάδι»

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι βγαίνει νικητής καθώς ο αγώνας του «μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια».

Φωτογραφίες-Βίντεο: Δημήτρης Πέρρος
Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική

Ο Γρηγόρης Βάρρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή πως η απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε κατ’ απαίτηση ιδιωτικών συμφερόντων με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη
Οι απαντήσεις 07.10.25

Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη

Η Έιμι, κόρη του Όζι Όσμπορν, συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «No Escape From Now», στο οποίο μεταξύ άλλων μίλησε και για την δεινή κατάσταση της υγείας του εκλιπόντα frontman των Black Sabbath.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Το σχέδιο για να περιοριστούν οι κινήσεις των Ρώσων διπλωματών – Νέα διπλωματική (;) κρίση εν όψει
Αποκαλυπτικό έγγραφο 07.10.25

Νέα διπλωματική (;) κρίση εν όψει - Το σχέδιο της ΕΕ για να περιοριστούν οι κινήσεις των Ρώσων διπλωματών

Η πρόταση προστέθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας - Ο ρόλος της Τσεχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο