Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αναμένοντας να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα.
- Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει όντως στην οργάνωση φθηνότερων ταξιδιών; Ναι και όχι…
- Ανακαλύφθηκε νέο είδος δηλητηριώδους βατράχου - Είναι μόλις 15 χιλιοστά
- Νοσοκομεία με ραντεβού «στο πόδι» για φασόν υπηρεσίες υγείας
- Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
Μήνυμα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να λάβει επίσημη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα.
Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από τη συνήγορο του απεργού πείνας, νωρίς το βράδυ
«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είναι εδώ».
Νέες ανακοινώσεις στις 20.00
Η μέρα είναι μεγάλη σήμερα καθώς στις 20.00 θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από τη συνήγορο του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, η Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας και κάνοντας λόγο για «μεγάλη νίκη».
Περιέγραψε τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».
Η παλιά υπόθεση που ανασύρθηκε
Όπως έχει γράψει το in, η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.
Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.
- Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που τράκαρε 13 σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Αθήνα
- Το «The Infamous» των Mobb Deep είναι το καλύτερο ραπ άλμπουμ όλων των εποχών, σύμφωνα με το Pitchfork
- Ο Πολυχρόνης θα προταθεί για διεθνής ενώ πέρσι απορρίφθηκε!
- Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»
- Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
- A Second Life for Xenia Hotels
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις