Ασλανίδης: Ψάχνουμε την αιτία θανάτου – 2,5 χρόνια μας κοροϊδεύουν
Ο Παύλος Ασλανίδης σημείωσε ότι η πλευρά των συγγενών θυμάτων των Τεμπών είναι επιφυλακτική για τις εκταφές των σορών και τις τοξικολογικές εξετάσεις.
Τη θετική απάντηση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, σχολίασε ο Παύλος Ασλανίδης.
Ο πατέρας του νεαρού Δημήτρη Ασλανίδη, που ήταν επιβάτης της αμαξοστοιχίας IC62 και έχασε τη ζωή του το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, υποστήριξε ότι οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν πρώτα να δουν την απόφαση της Δικαιοσύνης.
«Αν δεν την δούμε εγγράφως δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν έρθει επίσημο χαρτί…» ανέφερε χαρακτηριστικά στο MEGA.
Αρνητικές απαντήσεις στα αιτήματά του
Ο ίδιος ο Παύλος Ασλανίδης ήταν από τους συγγενείς που είχε ζητήσει να γίνει εδώ και δύο χρόνια την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του, όμως οι απαντήσεις ήταν όλες αρνητικές.
«Δύο αιτήματα μέσα στη δικογραφία, πέρυσι και φέτος, τέσσερις απαντήσεις αρνητικές, δύο από τον ανακριτή και δύο από το δικαστικό συμβούλιο, και με ένα αίτημα ήταν αυτό που έγινε πριν κάνα δυο βδομάδες που πάλι το κάναμε αλλά μετά έβγαλε τη διάταξη ο Άρειος Πάγος και κάναμε ξανά αίτημα. Στην ουσία έχουμε κάνει 4 αιτήματα».
Όπως λέει ο ίδιος: «Εμείς ζητήσαμε αυτό που δεν έκαναν βάσει διεθνών πρωτοκόλλων, δηλαδή ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Ποτέ δεν μιλήσαμε για υδρογονάνθρακες. Αιτία θανάτου ψάχνουμε, δυόμιση χρόνια μας κοροϊδεύουν».
