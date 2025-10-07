newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 12:51
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Ασλανίδης: Ψάχνουμε την αιτία θανάτου – 2,5 χρόνια μας κοροϊδεύουν
Ελλάδα 07 Οκτωβρίου 2025 | 12:04

Ασλανίδης: Ψάχνουμε την αιτία θανάτου – 2,5 χρόνια μας κοροϊδεύουν

Ο Παύλος Ασλανίδης σημείωσε ότι η πλευρά των συγγενών θυμάτων των Τεμπών είναι επιφυλακτική για τις εκταφές των σορών και τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Τη θετική απάντηση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, σχολίασε ο Παύλος Ασλανίδης.

Ο πατέρας του νεαρού Δημήτρη Ασλανίδη, που ήταν επιβάτης της αμαξοστοιχίας IC62 και έχασε τη ζωή του το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, υποστήριξε ότι οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν πρώτα να δουν την απόφαση της Δικαιοσύνης.

«Αν δεν την δούμε εγγράφως δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν έρθει επίσημο χαρτί…» ανέφερε χαρακτηριστικά στο MEGA.

Αρνητικές απαντήσεις στα αιτήματά του

Ο ίδιος ο Παύλος Ασλανίδης ήταν από τους συγγενείς που είχε ζητήσει να γίνει εδώ και δύο χρόνια την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του, όμως οι απαντήσεις ήταν όλες αρνητικές.

«Δύο αιτήματα μέσα στη δικογραφία, πέρυσι και φέτος, τέσσερις απαντήσεις αρνητικές, δύο από τον ανακριτή και δύο από το δικαστικό συμβούλιο, και με ένα αίτημα ήταν αυτό που έγινε πριν κάνα δυο βδομάδες που πάλι το κάναμε αλλά μετά έβγαλε τη διάταξη ο Άρειος Πάγος και κάναμε ξανά αίτημα. Στην ουσία έχουμε κάνει 4 αιτήματα».

Όπως λέει ο ίδιος: «Εμείς ζητήσαμε αυτό που δεν έκαναν βάσει διεθνών πρωτοκόλλων, δηλαδή ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Ποτέ δεν μιλήσαμε για υδρογονάνθρακες. Αιτία θανάτου ψάχνουμε, δυόμιση χρόνια μας κοροϊδεύουν».

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»
Τέμπη 07.10.25

Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας τονίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την απόφαση που δίνει πράσινο φως σε τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς θυμάτων των Τεμπών

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)
Προκριματικά Μουντιάλ 07.10.25

Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)

Η Εθνική ομάδα έχει μπροστά της δύο σερί ταξίδια σε Σκωτία και Δανία, απ' όπου περνούν οι πιθανότητές της να κατακτήσει την πρωτια του προκριματικού ομίλου της για το Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)

Η Σεβίλλη διέλυσε με 4-1 τη Μπαρτσελόνα, με τον Ματίας Αλμέιδα να έχει νωρίτερα φροντίσει να... ντοπάρει τους παίκτες του με μια ομολία που όπως φάνηκε έπιασε τόπο!

Σύνταξη
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Παρεξηγημένος «μπόμπιρας» 07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Σπορ 07.10.25

Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
