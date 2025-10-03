Πάνος Ρούτσι: Θυροκολλήθηκε η πρόσκληση εκταφής του γιού του
Δικαστικός κλητήρας θυροκόλλησε στην πόρτα του γραφείου της δικηγόρου του Πάνου Ρούτσι, Ζωής Κωνσταντοπούλου, την πρόσκληση που καθορίζει τη νέα ημερομηνία εκταφής του Ντένι Ρούτσι, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
- Συνελήφθησαν 3 νεαροί που έκαναν παραγγελίες και λήστευαν με την απειλή όπλου τους διανομείς
- Τέσσερις ανήλικες «άδειασαν» ράφια καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας – Τις έπιασαν με τις σακούλες στα χέρια
- Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες
- Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, «δεν εμφανίστηκε να παραλάβει την πρόσκληση που προσδιόριζε τη νέα ημέρα εκταφής του Ντένι Ρούτσι για την ερχόμενη εβδομάδα», σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ και έτσι δόθηκε εισαγγελική παραγγελία για να επιδοθεί η πρόσκληση στο γραφείο της συνηγόρου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν ο δικαστικός κλητήρας πήγε στο γραφείο για να κάνει την επίδοση, δεν άνοιξε η πόρτα για να παραληφθεί η πρόσκληση και μετά από αυτό, ο δικαστικός κλητήρας θυροκόλλησε στην πόρτα του γραφείου την πρόσκληση που καθορίζει τη νέα ημερομηνία εκταφής του Ντένι Ρούτσι.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες είχε εκδοθεί παραγγελία για να γίνει η εκταφή της σωρού του Ντένι Ρούτσι την περασμένη Παρασκευή (26.9.2025), όμως, η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να αναβληθεί η ημερομηνία εκταφής -κάτι το οποίο η ίδια αρνείται- προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος και το αίτημα αναβολής έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και ορίστηκε να γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Συνθήματα για τον Ρούτσι σε γραφείο βουλευτή στη Λάρισα – Καταδικάζουν Κακλαμάνης και ΝΔ
- Ιερά Οδός: Σοκάρει η κατάθεση του οδηγού που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι – Τι λέει η σύζυγός του
- Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)
- Γεωργία: Μαζικές διαδηλώσεις και σοβαρά επεισόδια στην Τιφλίδα – Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο
- H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)
- LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις