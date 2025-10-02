ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την απεργία πείνας, που βρίσκεται στη 18η μέρα, του Πάνου Ρούτσι.

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του. Όσοι καθυστερούν φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του απεργού πείνας», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «ο κ. Γεωργιάδης σήμερα σε συνέντευξή του, αμφισβήτησε την αυθεντικότητα της απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι και την επιστημονική επάρκεια της γιατρού που τον παρακολουθεί».

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «δεν μας εκπλήσσουν πια τα επίπεδα αθλιότητας που μετέρχονται οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη, ιδίως ο κ. Γεωργιάδης, προκειμένου να καλύψουν την κυβερνητικά σχεδιασμένη συσκότιση του εγκλήματος των Τεμπών. Για να επιτύχουν τη συγκάλυψη καταπατούν το Σύνταγμα, προσφέρουν ασυλία στους πολιτικά υπεύθυνους, αρνούνται να γίνουν οι προβλεπόμενες διερευνήσεις και τώρα επιτίθενται τους γονείς των νεκρών».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης θα είχαν πάει σπίτι τους, δεν θα κούναγαν το δάχτυλο στην κοινωνία από την τηλεόραση».

Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι ο Δένδιας

Σαφή και ξεκάθαρη θέση υπέρ του δικαιώματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, πήρε στη Βουλή, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. «Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», είπε χαρακτηριστικά από το βήμα της Ολομέλειας.

Η ΝΔ συνεχίζει να υιοθετεί μια θεσμική και αποστασιοποιημένη στάση, τονίζοντας ότι το ζήτημα ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και όχι στην πολιτική παρέμβαση.