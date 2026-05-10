Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα έχει μπάτζετ 76.000.000 ευρώ την επόμενη σεζόν στη Euroleague!
Η Euroleague «εκτοξεύει» την αξία της και μαζί ανεβαίνουν κατακόρυφα και τα μπάτζετ – Ποια ομάδα θα έχει το υψηλότερο για τη σεζόν 2026-27, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό…
H Euroleague αποτελεί την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και συνεχώς εξελίσσεται και μεγαλώνει σαν brand, με αποτέλεσμα να «εκτοξεύονται» και τα μπάτζετ των ομάδων, που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν.
Την επόμενη χρονιά αναμένεται να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική η Euroleague, τα μπάτζετ θα ανέβουν ακόμη περισσότερο και υπάρχει μία ομάδα που έχει στόχο να είναι το Νο.1 οικονομικά και να πάρει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά. Ο λόγος για την Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Οφέρ Γιανάι να είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τη Euroleague του χρόνου.
Σύμφωνα με το Sport5, η διοίκηση της Χάποελ σχεδιάζει να αυξήσει το συνολικό μπάτζετ της κατά περίπου 30% την επόμενη σεζόν. Το ποσό που φέτος βρίσκεται κοντά στα 200 εκατ. σέκελ, ενδέχεται να φτάσει στα 260 εκατ. σέκελ, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε 76.000.000 ευρώ.
Το ρεπορτάζ ξεκαθαρίζει πως το συγκεκριμένο ποσό δεν αφορά αποκλειστικά το μπασκετικό τμήμα, αλλά συνολικά τη δομή του συλλόγου. Παρόλα αυτά, πρόκειται για νούμερο που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και δείχνει τις προθέσεις του Οφέρ Γιανάι.
O στόχος είναι το Final Four της Euroleague
Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά τον αποκλεισμό της Χάποελ από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα πλέι-οφ της Euroleague, με τη σειρά να ολοκληρώνεται στο 3-1 υπέρ των Ισπανών. Ο Γιανάι αναμένεται να κινηθεί δυναμικά το καλοκαίρι, με τη Χάποελ να θέλει να παρουσιαστεί ακόμη πιο ισχυρή στη δεύτερη σεζόν της στη διοργάνωση. Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Ντάνιελ Οτούρου και Ις Γουέινραϊτ είναι από τους πρώτους παίκτες που αναμένεται να υπογράψουν νέα συμβόλαια με την ομάδα.
Αξίζει να σημειωθεί πως το αγωνιστικό μπάτζετ θα είναι ακόμη και πάνω από τα 50.000.000 ευρώ, ενώ θεωρείται βέβαια ότι θα παραμείνουν όλοι όσοι δεσμεύονται με συμβόλαια και ψάχνεται ήδη για να ενισχυθεί, με παίκτες όπως ο Οκέκε της Ρεάλ Μαδρίτης. Συνολικά, η Χάποελ αναμένεται να προχωρήσει σε τουλάχιστον 2-3 μεταγραφές από το πάνω ράφι το ερχόμενο καλοκαίρι, με στόχο το Final Four.
