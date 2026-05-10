Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους
- Τουλάχιστον 69 νεκροί σε εφόδους παραστρατιωτικών στο βορειοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
- Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό
- Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές
- Γιορτή σήμερα 10 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με νέο… αφήγημα σταθερότητας εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του πανηγυρίζοντας για την αποπληρωμένη του χρέους.
Όπως ανέφερε, «σημαντική είδηση της εβδομάδας είναι η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες.
Μπορεί αυτά να ακούγονται τεχνικά ή μακρινά από την καθημερινότητα, όμως στην πραγματικότητα αφορούν όλους μας» τόνισε ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να φέρει και πάλι στο προσκήνιο το αφήγημα της κυβέρνησης περί σταθερότητας.
«Γιατί όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ».
Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση Μητσοτάκη
- «Πάμε μια βόλτα» στο MEGA: Καλεσμένος της Νίκης Λυμπεράκη ο Σωτήρης Τσαφούλιας
- Το όμορφο βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη γιορτή της μητέρας (vid)
- Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
- Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
- Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
- Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
- Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα έχει μπάτζετ 76.000.000 ευρώ την επόμενη σεζόν στη Euroleague!
- Το ιδιαίτερο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ για τη Γιορτή της Μητέρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις