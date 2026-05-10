Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με νέο… αφήγημα σταθερότητας εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του πανηγυρίζοντας για την αποπληρωμένη του χρέους.

Όπως ανέφερε, «σημαντική είδηση της εβδομάδας είναι η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες.

Μπορεί αυτά να ακούγονται τεχνικά ή μακρινά από την καθημερινότητα, όμως στην πραγματικότητα αφορούν όλους μας» τόνισε ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να φέρει και πάλι στο προσκήνιο το αφήγημα της κυβέρνησης περί σταθερότητας.

«Γιατί όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση Μητσοτάκη