Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στο 6ο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος αποθέωσε τις κυβερνητικές πολιτικές τόσο για το οικονομικό σκέλος όσο και στους τομείς Εξωτερικής πολιτικής και Άμυνας ενώ μίλησε πάλι με γενικόλογα για τα οικονομικά πεπραγμένα της κυβέρνησης.

«Θέλουμε μία λειτουργική σχέση με την Τουρκία . Ήρεμα νερά, σημαίνουν νερά ελεύθερα όπου κυριαρχούν το διεθνές δίκαιο, νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Με αυτή την πολιτική η Ελλάδα μεγαλώνει» τόνισε χαρακτηριστικά αφήνοντας αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή για όσα έχουν υποστηρίξει και την κριτική που έχουν ασκήσει.

Η Ελλάδα όπως είπε, μεγαλώνει. «Επεκτείνανε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο, δημιουργήσαμε περιβαλλοντικά πάρκα» είπε ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση πανηγυρίζοντας για φράχτη στον Έβρο.

«Για εμάς ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας».

Ο πρωθυπουργός αγνοώντας προφανώς τα μηνύματα των πολιτών στις δημοσκοπήσεις στα οποία καταγράφεται έντονη δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές πολιτικές και κυρίως για τα θέματα της ακρίβειας αλλά και των σκανδάλων που έχουν σημαδέψει την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ότι «από το 2019, μέσα σε 7 χρόνια μετασχηματίσαμε την Ελλάδα και από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό.

Για την οικονομία ανέφερε ότι δοκιμάζεται από την ακρίβεια που επιτείνεται από τον πόλεμο στο Ιράν προσθέτοντας ότι «κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά».

Ο πρωθυπουργός σε άλλο σημείο αναφέρθηκε με πανηγυρικούς τόνους στη μείωση του δημόσιου χρέους.

«Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος – μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ, ώστε τα παιδιά μας να μην υποστούν αυτά που έχει υποστεί η δική μας γενιά. Κάνουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια απέναντι στην ακρίβεια αλλά δεν θα σας υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν» είπε για να προσθέσει ΄«όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030».