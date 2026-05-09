Η πρώτη κόντρα Τσίπρα – κυβέρνησης για τις τράπεζες: «Όταν ενοχλούνται οι ενορχηστρωτές της αισχροκέρδειας»

Η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με την οποία εξήγησε με ποιον τρόπο οι τράπεζες αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και με τις πλάτες του κράτους προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ο οποίος χωρίς να μιλά για της ουσία όσων ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός αναπαραρήγαγε το γνωστό αφήγημα που χρησιμοποιούσε η ΝΔ το 2015 για το τραπεζικό ζήτημα εκείνης της περιόδου.

Μετά τα όσα υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν άργησε να έρθει η απάντηση από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα Θεώνη Κουφονικολάκου η οποία προχώρησε σε μία αιχμηρή ανάρτηση με τίτλο «Όταν ενοχλούνται οι ενορχηστρωτές της αισχροκέρδειας».

Η κ. Κουφονικολάκου αναφέρθηκε στα αδιάψευστα – όπως τα χαρακτήρισε – στοιχεία για τις τράπεζες και επιτέθηκε στον Παύλο Μαρινάκη σημειώνοντας ότι «ενοχλήθηκε από τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να διαταραχθεί η «κανονικότητα» της τραπεζικής αισχροκέρδειας, την οποία η ίδια ενορχηστρώνει: όταν οι τράπεζες κερδίζουν, ωφελούνται οι μέτοχοι· όταν ζημιώνονται, πληρώνουν οι φορολογούμενοι».

Σε άλλο σημείο τονίζει ότι «η καταχρεωμένη με πάνω από 530 εκατ. ευρώ στις τράπεζες ΝΔ και η βυθισμένη στη διαφθορά κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η τελευταία που μπορεί να κάνει μαθήματα οικονομίας και κυρίως ηθικής».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Όταν ενοχλούνται οι ενορχηστρωτές της αισχροκέρδειας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης ενοχλήθηκε από τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να διαταραχθεί η «κανονικότητα» της τραπεζικής αισχροκέρδειας, την οποία η ίδια ενορχηστρώνει: όταν οι τράπεζες κερδίζουν, ωφελούνται οι μέτοχοι· όταν ζημιώνονται, πληρώνουν οι φορολογούμενοι.

Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα: Το 2025 οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη 4,7 δισ. ευρώ, αύξηση 25% στα έσοδα από προμήθειες και διανομή μερισμάτων 2,83 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η διαφορά επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων παραμένει η μεγαλύτερη στην ΕΕ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο αναβαλλόμενος φόρος συνδέθηκε στην Ελλάδα με κρατική εγγύηση, μεταφέροντας δυνητικές τραπεζικές ζημιές στις πλάτες της κοινωνίας.

Όλα τα παραπάνω η Νέα Δημοκρατία τα αντιμετωπίζει όπως τις κοινωνικές ανισότητες. Ως κάτι φυσικό. Απέναντι στην κανονικοποίηση του παραλόγου, επιμένουμε στη φορολόγηση υπερκερδών, στη διαφάνεια, στην αυστηρή εποπτεία, στην προστασία πολιτών και επιχειρήσεων και στη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς από τράπεζες και ομίλους με υπέρμετρα κέρδη, για την αναγκαία ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας και του κοινωνικού κράτους.

H καταχρεωμένη με πάνω από 530 εκατ. ευρώ στις τράπεζες ΝΔ και η βυθισμένη στη διαφθορά κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η τελευταία που μπορεί να κάνει μαθήματα οικονομίας και κυρίως ηθικής.

Πάντοτε θα υπεραμύνεται του «δικαιώματος» κάποιων στην κερδοσκοπία, Πάντοτε θα υπερασπίζεται μία φτηνή και μη ανταποδοτική κοινωνικά ανάπτυξη που αφορά λίγους επιχειρηματίες που περνούν το κατώφλι του Μαξίμου.

Και πάντοτε θα διαλέγει το ιδιωτικό συμφέρον αντί του δημοσίου.

Και αυτή είναι η θεμελιώδης πολιτική μας διαφορά».