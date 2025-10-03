newspaper
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Τι αναφέρει το γενικό νοσοκομείο Νίκαιας για την υγεία του Πάνου Ρούτσι
Ελλάδα 03 Οκτωβρίου 2025 | 15:31

Τι αναφέρει το γενικό νοσοκομείο Νίκαιας για την υγεία του Πάνου Ρούτσι

Η επίσημη ανακοίνωση του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, που βρίσκεται στη 19η μέρα απεργία πείνας

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Spotlight

Επίσημη ενημέρωση για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, που βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας πείνας, έδωσε το γενικό νοσοκομείο Νίκαιας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας».

Από το νοσοκομείο συμπληρώνεται πως «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Τέλος, αναφέρεται πως «με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάνος Ρούτσι ζυγίστηκε και έχει χάσει 10 κιλά και έχει δείκτες υποθρεψίας. Οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με ταξί και με την έλευσή του κατευθύνθηκε στα Επείγοντα, προκειμένου να προχωρήσει σε εξετάσεις.

Στη 19η ημέρα απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Σε ανακοίνωσή της η ιατρική ομάδα παρακολούθησης του απεργού πείνας ανέφερε ότι η απώλεια κιλών λειτουργεί επιβαρυντικά δεδομένου του βεβαρημένου ιατρικού του ιστορικού (υπέρταση, καρδιακή αρρυθμία, αγγειοπάθεια, υπνική άπνοια).

«Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση, αλλά και βιοχημικές – τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 19η ημέρα απεργία πείνας, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, στην οποία αναφέρεται ότι «αρνήθηκε εκ νέου ιατροφαρμακευτική φροντίδα», ο Πάνος Ρούτσι απάντησε χθες Πέμπτη πως «δεν αρνήθηκα ιατρική βοήθεια, το ΕΚΑΒ με ρώτησε εάν χρειάζομαι κάτι και είπα ότι “είμαι μια χαρά”».

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Ελλάδα 03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Σύνταξη
Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Στην Άρτα 03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών
Ασυλία 03.10.25

Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

To Reuters εστιάζει στην παρότρυνση της Λάουρας Κοβέσι για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η νομοθεσία στην Ελλάδα εμποδίζει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισήμανε η Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα
Άρθρο 86 03.10.25

Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα

Στη συνέντευξη Τύπου της Λάουρας Κοβέσι αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σημειώνοντας ότι η ευρωπαία εισαγγελέας εντοπίζει το πρόβλημα στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση
Αντίστροφη Μέτρηση 03.10.25

Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση

Ο ράπερ Diddy υποστήριξε πως οι πράξεις του είχαν «ρίζες στον εγωισμό» και πως ήταν «χαμένος στα ναρκωτικά και την υπερβολή» μια «ανάσα» πριν την απόφαση του δικαστηρίου

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 03.10.25

ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στην Ισπανία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του τους Λούκα Ιβανούσετς και Φέντορ Τσάλοφ που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών την Πέμπτη.

Σύνταξη
Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Τα Νέα της Αγοράς 03.10.25

Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, Απόστολος Τουραλιάς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τονίζει την κρισιμότητα των ΠΟΑΥ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους κινδύνους απώλειας κεφαλαίων λόγω των καθυστερήσεων στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Ναταλία Κάππα
Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)

Σε εκδηλώσεις και τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις της Ινδίας θα συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη δικαιοσύνη»

Σύνταξη
Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…
Βουλή 03.10.25

Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είδε τα πάντα καλώς καμωμένα στον Οργανισμό, προσπαθώντας να πείσει την εξεταστική επιτροπή και ενδεχομένως και τον... εαυτό του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της ‘διαφάνειας’»
Περί άρθρου 86 03.10.25

«Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της 'διαφάνειας'» - ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Άλωστε η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία 'λύνουν και δένουν' τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα» τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς
Απόφαση ορόσημο 03.10.25

Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και τους στηρίζει στην πράξη απέναντι στον κίνδυνο της πλήρους ερημοποίησης της περιφερειακής και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη
Καμπάλα healing 03.10.25

«Aναίσθητη για 4 ημέρες» - Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2023, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast με τον Τζέι Σέτι, τον Βρετανο-Ινδό συγγραφέα, επιχειρηματία και life coach.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή
Στόλος για τη Γάζα 03.10.25

Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το Global Sumud Flotilla, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων

Σύνταξη
Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει
Το αιματοκύλισμα συνεχίζεται 03.10.25

Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για να απαντήσει στην πρόταση Τραμπ - Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει

«Take or leave it» είναι το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς την ώρα που η Γάζα χρειάζεται επειγόντως ανάσα - Εγγυήσεις προσπαθεί να αποσπάσει η παλαιστινιακή οργάνωση ζητώντας περισσότερο χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
