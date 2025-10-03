Τι αναφέρει το γενικό νοσοκομείο Νίκαιας για την υγεία του Πάνου Ρούτσι

Επίσημη ενημέρωση για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, που βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας πείνας, έδωσε το γενικό νοσοκομείο Νίκαιας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας».

Από το νοσοκομείο συμπληρώνεται πως «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Τέλος, αναφέρεται πως «με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάνος Ρούτσι ζυγίστηκε και έχει χάσει 10 κιλά και έχει δείκτες υποθρεψίας. Οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με ταξί και με την έλευσή του κατευθύνθηκε στα Επείγοντα, προκειμένου να προχωρήσει σε εξετάσεις.

Στη 19η ημέρα απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Σε ανακοίνωσή της η ιατρική ομάδα παρακολούθησης του απεργού πείνας ανέφερε ότι η απώλεια κιλών λειτουργεί επιβαρυντικά δεδομένου του βεβαρημένου ιατρικού του ιστορικού (υπέρταση, καρδιακή αρρυθμία, αγγειοπάθεια, υπνική άπνοια).

«Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση, αλλά και βιοχημικές – τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 19η ημέρα απεργία πείνας, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, στην οποία αναφέρεται ότι «αρνήθηκε εκ νέου ιατροφαρμακευτική φροντίδα», ο Πάνος Ρούτσι απάντησε χθες Πέμπτη πως «δεν αρνήθηκα ιατρική βοήθεια, το ΕΚΑΒ με ρώτησε εάν χρειάζομαι κάτι και είπα ότι “είμαι μια χαρά”».