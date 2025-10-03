view
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
03 Οκτωβρίου 2025 | 08:40
Τέμπη: Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει για 19η ημέρα την απεργία πείνας

Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε σήμερα Παρασκευή το πρωί στο Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις

Σύνταξη
Για 19η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις για να μάθει την αλήθεια για τοπ έγκλημα στα Τέμπη.

Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι χαρακτηρίζεται πλέον ιδιαίτερα ανησυχητική από τους γιατρούς, καθώς παρουσιάζει ταχυκαρδίες, υπόταση και υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Παρά την εξασθένισή του, ο πατέρας του Ντένις εξακολουθεί να πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Όπως ανακοίνωσε το ΕΚΑΒ, δεν έχει δεχτεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τον αγώνα του στο Σύνταγμα.

Στο νοσοκομείο της Νίκαιας για προληπτικές εξετάσεις μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι

Σήμερα, λίγο μετά τις 08:20 ο Πάνος Ρούστι, μεταφέρθηκε συνοδεία της συζύγου του, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Χθες Πέμπτη, με δηλώσεις τους, επέμεινε στο αίτημά του να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του και όχι εξέταση DNA είπε πως θέλει να είναι «παρών» όταν γίνει αυτό και να έχει στο πλευρό του την δικηγόρο του και ιατροδικαστή που θα έχει επιλέξει ο ίδιος.

Συνέχισε λέγοντας πως «για να φτάσω σε αυτό το σημείο δεν υπήρχε άλλη λύση. Θέλω και έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου ότι θα μάθω από τι έφυγε και θα το μάθω. Δεν θα σταματήσω ούτε λεπτό μέχρι να μάθω την αλήθεια».

Για την εκταφή και για τον έλεγχο DNA η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει ανάψει το πράσινο φως.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε επίσης το πράσινο φως για τον άμεσο προσδιορισμό της δίκης που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο.

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

inWellness
inTown
Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025!
Music Stage 02.10.25

Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025!

Η φετινή υποψηφιότητα έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή χρονιά για τη Σάττι, την πολυπλατινένια δημιουργό που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
Η «επιστροφή» 02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»
Ελλάδα 29.09.25

Αναβολή στη δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα», είπε και ειρωνεύτηκε τους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων μίλησε στους δημοσιογράφους και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύνταξη
Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης – Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε πριν το τροχαίο
Ελλάδα 29.09.25 Upd: 12:06

Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης – Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε πριν το τροχαίο

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε. Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μαζί του στο κρητικό γλέντι.

Σύνταξη
Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
Champions League 03.10.25

Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»
Κοινωνική πολιτική 03.10.25

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»

Στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για άτομα με αναπηρία, ο οικοδεσπότης, Γιάννης Κωνσταντάτος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρες και τι απαιτείται για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα
Άρθρο 86 03.10.25

Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα

Στη συνέντευξη Τύπου της Λάουρας Κοβέσι αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σημειώνοντας ότι η ευρωπαία εισαγγελέας εντοπίζει το πρόβλημα στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Σύνταξη
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
Αποκαλύψεις; 03.10.25

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρτα: «Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» – Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου
«Τετελεσμένο έγκλημα» 03.10.25

«Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» - Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου

«Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», λέει η δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής μητέρας που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα

Σύνταξη
Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)
Euroleague 03.10.25

Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)

Η κριτική που ασκείται στην Παρτιζάν στο σημείο αυτό της σεζόν εξόργισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος απάντησε ειρωνικά σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία – Νέες κινητοποιήσεις από γονείς και δασκάλους
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 03.10.25

Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία – Νέες κινητοποιήσεις από γονείς και δασκάλους

Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία. «Η κυβέρνηση εξαπατά την κοινωνία. Μονόδρομος οι νέες κινητοποιήσεις», δηλώνει στο in ο πρόεδρος της ΔΟΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες
Η Μεγάλη Ύφεση 03.10.25

Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες

Περίπου 600 φωτογραφίες ειδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες, δίνοντάς μας μια εικόνα για την καθημερινότητα του πιο διάσημου ζευγαριού κακοποιών των ΗΠΑ και της ποπ κουλτούρας, των Μπόνι και Κλάιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιωάννινα: Εντοπίστηκε τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.650 δενδρύλλια ενός έως τριών μέτρων
Διενεργείται προανάκριση 03.10.25

Τεράστια φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης έως 3 μέτρα εντοπίστηκε στα Ιωάννινα (βίντεο)

Η φυτεία βρισκόταν σε δύσβατη δασώδη περιοχή στα Ιωάννινα - Για τη μεταφορά των δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο

Σύνταξη
Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες
Κόσμος 03.10.25

Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες για τα γεγονότα πριν την δολοφονία της Μαρίας Νιώτη στις ΗΠΑ, με τον φερόμενο δράστη να την παρενοχλεί για μήνες πριν το μοιραίο απόγευμα

Σύνταξη
Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…
in Confidential 03.10.25

Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…

Σε ένα κόσμο που βάζουν φυλακή αυτούς που πήγαν να δώσουν στα αποστεωμένα παιδιά της Γάζας φαΐ, είναι παρηγοριά μια Λάουρα Κοβέσι που πετσοκόβει για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και για το έγκλημα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γάζα: Ένα σκάφος πλέει ακόμα προς τον θύλακα – Παγκόσμιος ξεσηκωμός και απεργία στην Ιταλία
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Ένα σκάφος του στόλου αλληλεγγύης πλέει ακόμα προς τη Γάζα - Παγκόσμιος ξεσηκωμός και γενική απεργία στην Ιταλία

Πάνω από 450 ακτιβιστές κρατούνται από το Ισραήλ που κατέλαβε τα πλοία τους σε διεθνή ύδατα - Η παγκόσμια προσοχή στραμμένη στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

