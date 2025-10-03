Για 19η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις για να μάθει την αλήθεια για τοπ έγκλημα στα Τέμπη.

Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι χαρακτηρίζεται πλέον ιδιαίτερα ανησυχητική από τους γιατρούς, καθώς παρουσιάζει ταχυκαρδίες, υπόταση και υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Παρά την εξασθένισή του, ο πατέρας του Ντένις εξακολουθεί να πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Όπως ανακοίνωσε το ΕΚΑΒ, δεν έχει δεχτεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τον αγώνα του στο Σύνταγμα.

Στο νοσοκομείο της Νίκαιας για προληπτικές εξετάσεις μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι

Σήμερα, λίγο μετά τις 08:20 ο Πάνος Ρούστι, μεταφέρθηκε συνοδεία της συζύγου του, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

<br />

Χθες Πέμπτη, με δηλώσεις τους, επέμεινε στο αίτημά του να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του και όχι εξέταση DNA είπε πως θέλει να είναι «παρών» όταν γίνει αυτό και να έχει στο πλευρό του την δικηγόρο του και ιατροδικαστή που θα έχει επιλέξει ο ίδιος.

Συνέχισε λέγοντας πως «για να φτάσω σε αυτό το σημείο δεν υπήρχε άλλη λύση. Θέλω και έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου ότι θα μάθω από τι έφυγε και θα το μάθω. Δεν θα σταματήσω ούτε λεπτό μέχρι να μάθω την αλήθεια».

Για την εκταφή και για τον έλεγχο DNA η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει ανάψει το πράσινο φως.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε επίσης το πράσινο φως για τον άμεσο προσδιορισμό της δίκης που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο.