Στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων στα Τέμπη, εξακολουθεί να βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, συνεχίζοντας την απεργία πείνας για 17η ημέρα.

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – Επιμένει για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Μια εβδομάδα νωρίτερα, με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, δόθηκε το «πράσινο φως» για την εκταφή του γιου του μόνο όμως για την ταυτοποίηση της σορού και όχι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου.

Αίτημα αναβολής της εκταφής

Η ιατροδικαστής είχε ορίσει, την ερχόμενη Παρασκευή, να γίνει η εκταφή του 22χρονου που έχασε τη ζωή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ωστόσο, υποβλήθηκε αίτημα της συνηγόρου της οικογένειας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, να δοθεί αναβολή στην εκταφή προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Έτσι, οι εισαγγελικές αρχές όρισαν η εκταφή να γίνει την επόμενη εβδομάδα κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε.

Ο Ρούτσι επιμένει στο αίτημά του για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του, πέρα από την εκταφή για τον έλεγχο DNA.

17 ημέρες απεργίας πείνας

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, μετά από 17 ημέρες απεργίας πείνας, είναι φανερά εξαντλημένος και εξετάστηκε από γιατρό η οποία του συνέστησε να σταματήσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο να του χορηγηθεί ορός.

Όπως υπογράμμισε η γιατρός, ο Πάνος Ρούτσι είναι καταβεβλημένος και έχει χάσει το 18-20% της μυϊκής του μάζας. Ο ίδιος ανέφερε πως δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας και θα παραμείνει στο Σύνταγμα μέχρι να δικαιωθεί.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για τον άμεσο προσδιορισμό της δίκης που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο.