Με παραγγελία της Εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας διατάσσεται η εκταφή του γιου του Παύλου Ασλανίδη, Δημήτρη ο οποίος είναι ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Η εισαγγελική παραγγελία που διαβιβάστηκε στην αστυνομία για εκτέλεση αφορά μόνο σε ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι τη διενέργεια άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων για τα αίτια θανάτου όπως ζητούσε ο τραγικός πατέρας.

Με την παραγγελία της η εισαγγελέας έκανε δεκτή την αίτηση που είχε υποβάλει ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη ο οποίος ζητά την εκταφή της σορού του γιου του προκειμένου να ταυτοποιηθούν πέντε από τα οκτώ όργανα τεμάχια που παραδόθηκαν στην οικογένεια και έχουν δοθεί προς ταφή.

Όπως είναι γνωστό ανάλογη παραγγελία είχε δώσει η εισαγγελία και για τον γιο του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ενώ με βάση τη διάταξη της προέδρου εφετών απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας έχει διαταχθεί και η εκταφή του γιου του του Πάνου Ρούτσι, Ντένις.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ τις επόμενες μέρες θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είχε υπογραμμίσει σε ανακοίνωσή του ότι «όλα τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που έχουν υποβληθεί μελετώνται από τους αρμόδιους εισαγγελικός και δικαστικούς λειτουργούς και σύντομα θα απαντηθούν».