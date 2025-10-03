Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του
O απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι πήγε στο Kρατικό Nίκαιας για εξετάσεις το πρωί της Παρασκευής, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ζυγίστηκε και έχει χάσει 10 κιλά και έχει δείκτες υποθρεψίας.
Έχει υποβληθεί σε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα. Οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο αλλά εκείνος αρνήθηκε.
Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με ταξί και με την έλευσή του κατευθύνθηκε στα Επείγοντα, προκειμένου να προχωρήσει σε εξετάσεις.
Στη 19η ημέρα απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι
Σε ανακοίνωσή της η ιατρική ομάδα παρακολούθησης του απεργού πείνας ανέφερε ότι η απώλεια κιλών λειτουργεί επιβαρυντικά δεδομένου του βεβαρημένου ιατρικού του ιστορικού (υπέρταση, καρδιακή αρρυθμία, αγγειοπάθεια, υπνική άπνοια).
«Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση, αλλά και βιοχημικές – τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».
Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 19η ημέρα απεργία πείνας, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.
Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, στην οποία αναφέρεται ότι «αρνήθηκε εκ νέου ιατροφαρμακευτική φροντίδα», ο Πάνος Ρούτσι απάντησε χθες Πέμπτη πως «δεν αρνήθηκα ιατρική βοήθεια, το ΕΚΑΒ με ρώτησε εάν χρειάζομαι κάτι και είπα ότι “είμαι μια χαρά”».
