Δεκτό έγινε και επισήμως από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα της οικογένειας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του ώστε να μάθει τα αίτια θανάτου του, για το οποίο η Δικαιοσύνη είχε αποφασίσει μόνο τη εκταφή για ταυτοποίηση μέσω DNA.

Οι εξελίξεις πάντως στο πεδίο αυτό που αποτελεί κυρίαρχο αίτημα των συγγενών των θυμάτων ανοίγουν το δρόμο για την ικανοποίηση ανάλογων αιτημάτων όλων των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα συγγενών

Έτσι, όπως έγινε γνωστό, εκτός από το αίτημα Ρούτσι, η Εισαγγελία της Λάρισας προέβη σε ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, όσα έχουν υποβληθεί για εκταφές (από τις οικογένειες Ασλανίδη, τη Μαρία Καρυστιανού, την οικογένεια Κωνσταντινίδη) και για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ενημέρωσε συνηγόρους συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ότι μπορούν να υποβάλλουν, όσοι επιθυμούν, αιτήματα για εκταφή και για τοξικολογικές, εκτός από ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού.

Η νομική οδός που ακολουθήθηκε για να αρθεί το αδιέξοδο

Σύμφωνα με πληροφορίες η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί .

Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπεί στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Η λύση που δόθηκε

Η λύση που δόθηκε σύμφωνα με δικαστικές πηγές με την ανάσυρση της παλαιάς δικογραφίας, έχει ως αποτέλεσμα και το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις να ικανοποιηθεί και η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών να μην ανοίξει πάλι, άλλωστε καθώς η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και όταν αρχίσει η δίκη τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη που τώρα ανασύρθηκε θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους.