Την Πέμπτη οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι

Την Πέμπτη θα γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Το πρωί της Δευτέρας η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας άναψε το πράσινο φως για τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών για τις οποίες έχει αποφασιστεί ή θα αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος των συγγενών τους εκταφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δικηγόροι της οικογένειας του Πάνου Ρούτσι πήραν την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν από πραγματογνώμονες που διαθέτει στον κατάλογο της η δικαστική αρχή της Λάρισας, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον νόμο, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν να διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για να μπορούν να έχουν τα δικά τους αποτελέσματα.

Όπως διευκρινίστηκε από δικαστικής πλευράς, αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών ανοίγει πάλι. Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και τα πορίσματα που θα προκύψουν με τα αποτελέσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν αρχίσει η δίκη.

Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους).

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Την ίδια στιγμή νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Αυτό είναι το τρίτο αίτημα εκταφής που καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, με τα δύο προηγούμενα να έχουν απορριφθεί. Η κατάθεση του αιτήματος της Μαρίας Καρυστιανού έγινε μετά τη διαφαινόμενη απόφαση της Εισαγγελίας να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για να προχωρήσει η εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις και να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις.