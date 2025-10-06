Επιμένει ο Πάνος Ρούτσι – Βρίσκεται στην 22η ημέρα απεργίας πείνας

Στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή, παραμένει και σήμερα ο Πάνος Ρούτσι.

Ο πατέρας του Ντένις, που βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η μέρα.

Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει ότι δεν υποχωρεί, αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά του να μάθει την αιτία θανάτου του γιου του.

Μιλώντας το Σάββατο στο in ανέφερε: «Ότι 20 μέρες τώρα αυτοί οι δολοφόνοι εκεί πάνω δεν νοιάζονται για άλλη μια απώλεια, αν πάθω κάτι. Δεν θα είναι 57 (οι νεκροί των Τεμπών) θα είναι 58, γιατί εγώ δεν φεύγω από εδώ. Μέχρι τέλους».

Στο πλευρό του οι πολίτες

Τον Πάνο Ρούτσι συνεχίζουν να επισκέπτονται πολίτες, όλων των ηλικιών, για να του σφίξουν το χέρι και να του συμπαρασταθούν στον αγώνα που κάνει για Δικαιοσύνη.

Του λένε ότι είναι στο πλευρό του και ότι το αίτημά του για έρευνα γύρω από τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη είναι δίκαιο.

Παράλληλα, η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να δοθεί άμεσα εντολή για εκταφή της σορού του γιου του Ρούτσι, Ντένις.