Επιμένει ο Πάνος Ρούτσι – Βρίσκεται στην 22η ημέρα απεργίας πείνας
Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, ζητά την εκταφή του παιδιού του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.
- Νάμπια, Αμπερ-Μπαϊτζάν, «Θηλή» – Η… γεωγραφία Τραμπ
- Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
- Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες
- Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
Στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή, παραμένει και σήμερα ο Πάνος Ρούτσι.
Ο πατέρας του Ντένις, που βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η μέρα.
Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει ότι δεν υποχωρεί, αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά του να μάθει την αιτία θανάτου του γιου του.
Μιλώντας το Σάββατο στο in ανέφερε: «Ότι 20 μέρες τώρα αυτοί οι δολοφόνοι εκεί πάνω δεν νοιάζονται για άλλη μια απώλεια, αν πάθω κάτι. Δεν θα είναι 57 (οι νεκροί των Τεμπών) θα είναι 58, γιατί εγώ δεν φεύγω από εδώ. Μέχρι τέλους».
Στο πλευρό του οι πολίτες
Τον Πάνο Ρούτσι συνεχίζουν να επισκέπτονται πολίτες, όλων των ηλικιών, για να του σφίξουν το χέρι και να του συμπαρασταθούν στον αγώνα που κάνει για Δικαιοσύνη.
Του λένε ότι είναι στο πλευρό του και ότι το αίτημά του για έρευνα γύρω από τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη είναι δίκαιο.
Παράλληλα, η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να δοθεί άμεσα εντολή για εκταφή της σορού του γιου του Ρούτσι, Ντένις.
- Σαρλίζ Θερόν: Αγνοεί επιδεικτικά τον Τζόνι Ντεπ στο σόου της Dior στο Παρίσι
- Πρόεδρος της Χάποελ: «Εξετάσαμε ακόμη και την περίπτωση του Βεζένκοφ»
- Απάτη με ΦΠΑ: Στη φυλακή τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι
- Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Κ’)
- O Στέφανος Ντούσκος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τον θρίαμβο στην Σανγκάη
- Αρτα: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση για την 28χρονη έγκυο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις