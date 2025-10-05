Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;

Σε νέα δίνη κρίσης βάζει την κυβέρνηση η άτεγκτη στάση του Μαξίμου στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Με τον υγεία του πατέρα του αδικοχαμένου Ντενίς να επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα (βρίσκεται στην 21η ημέρα απεργία πείνας) η παρέμβαση του Νίκου Δένδια έφερε «γαλάζιες αρρυθμίες» και ίσως να έκοψε τη φόρα του Άδωνι Γεωργιάδη που στη τελευταία του παρέμβαση βάζει… όπισθεν στο θέμα της εκταφής και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Η άτεγκτη στάση του μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να αρνηθεί να πάρει μια πολιτική θέση υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ίσως έχει αρχίσει να… χαλαρώνει

Ο υπουργός Υγείας στην τελευταία του παρέμβαση συνέχισε τον «πόλεμο» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, αλλά έδειξε παράλληλα να βάζει «νερό στο κρασί του» λέγοντας ότι στηρίζει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για επανεξέταση της υπόθεσης του γιου του και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση των τοξικολογικών εξετάσεων, χωρίς όμως να καθυστερήσει η δίκη.

«Θα βρεθεί λύση…» λέει τώρα ο Γεωργιάδης

«Θέλω να γίνει η τοξικολογική για να μη μείνει κανένα περιθώριο σε θεωρίες συνωμοσίας», σχολίασε (ACTION 24). Συνέχισε λέγοντας: «Όποιος είναι άνθρωπος είναι με τον πατέρα. Αν πιστεύει ότι έχω πει κάτι εναντίον του, του ζητώ συγγνώμη. Πρέπει όμως να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς» και πρόσθεσε πως «είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση για να ικανοποιηθεί το αίτημα χωρίς καθυστερήσεις».

Τα λόγια αυτό του υπουργού Υγείας μπορούν να ερμηνευτούν και ως προάγγελος για αλλαγή στάσης του Μαξίμου που βλέπει εκ των έσω «διαρροές» που προκαλούν κλυδωνισμούς στη κυβέρνηση.

Όπως γράφει το in, «γαλάζιοι» βουλευτές και στελέχη που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες στις περιφέρειές τους, εισπράττουν δυσαρέσκεια για την κυβερνητική στάση απέναντι στον πατέρα και απεργό πείνας αναγκάζοντας πιθανόν το κυβερνητικό κόμμα σε μετατόπιση.

Φουλ επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σε αυτό πάντως που παραμένει αμετακίνητος ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι στη στάση του απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο υπουργός επανέλαβε πως η ίδια επιδιώκει την καθυστέρηση της δίκης για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι έχει «πολιτικό και οικονομικό συμφέρον».

«Περίμενε να κλείσει ο φάκελος και μετά έκανε το αίτημα. Τα είχε όλα σχεδιάσει από την αρχή. Έχει επενδύσει σε αυτή την υπόθεση για προσωπικό όφελος», ανέφερε, κατηγορώντας την παράλληλα ότι «είναι η μόνη που έχει χυδαιολογήσει για νεκρό των Τεμπών».

Κλείνοντας, επανέλαβε την ανάγκη να αφεθούν οι δικαστικές αρχές να επιτελέσουν το έργο τους: «Ας αφήσουμε τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους. Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρουν και η αλήθεια θα λάμψει», δήλωσε χαρακτηριστικά.