Την 21η μέρα απεργίας πείνας έξω από τη Βουλή διανύει ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο Πάνος Ρούτσι ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα με το κύμα συμπαράστασης να δυναμώνει. Σε συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή καλούσε το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη με τους συμμετέχοντες να ενώνονται με το πλήθος που βρισκόταν ήδη στο Σύνταγμα. Αυτή την ώρα η Λ. Αμαλίας παραμένει κλειστή καθώς για ακόμη μια Κυριακή ο κόσμος πλημμυρίζει την κεντρική αρτηρία στο κέντρο των Αθηνών.

Οι συγκεντρωμένοι φωνάζουν συνθήματα όπως «και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί ο Πάνος Ρούτσι θα δικαιωθεί», ενώ στο άτυπο μνημείο των 57 θυμάτων πηγαίνει συνεχώς κόσμος που χαιρετά τον απεργό πείνας.

Ένα δρώμενο με μουσική πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα με την Ανοικτή Ορχήστρα να «επισκέπτεται» τον Πάνο Ρούτσι.

Λίγο νωρίτερα, αν και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Πάνος Ρούτσι στάθηκε όρθιος μπροστά στην προεδρική φρουρά προς ένδειξη σεβασμού, στην επίσημη τελετή αλλαγής της προεδρικής φρουράς.

«H κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο»

«Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!», τονίζει, μεταξύ άλλων, σε την ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι».

Ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα του για να δικαιωθεί το αίτημά του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού που. Μιλώντας το Σάββατο στο in ανέφερε: «Ότι 20 μέρες τώρα αυτοί οι δολοφόνοι εκεί πάνω δεν νοιάζονται για άλλη μια απώλεια, αν πάθω κάτι. Δεν θα είναι 57 (οι νεκροί των Τεμπών) θα είναι 58, γιατί εγώ δεν φεύγω από εδώ. Μέχρι τέλους».

Την Τετάρτη, οι πολίτες καλούν σε νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 5:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα.