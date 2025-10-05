Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το ζήτημα εκταφής σορών θυμάτων των Τεμπών, που διεκδικεί και με πολυήμερη απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Το αίτημά του για εκταφή, έχει εν μέρει ικανοποιηθεί –μόνο για την ταυτοποίηση της σορού και όχι για τις τοξικολογικές εξετάσεις–, κάτι που χαρακτηρίζεται εμπαιγμός σε βάρος των συγγενών των θυμάτων.

Για το θέμα μίλησαν στο MEGA o Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ, και ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Χάρης Θεοχάρης υποστήριξε πως υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης. Αντίθετα, οι Λευτέρης Καρχιμάκης και Χρήστος Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να ζητά την αλήθεια.

Παράλληλα, η σύγκρουση επεκτάθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάνος Ρούτσι: Για εργαλειοποίηση μιλά ο Θεοχάρης

Ειδικότερα, ο Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο» είπε πως όλη η κοινωνία θέλει να μάθει την αλήθεια. «Αυτό όμως θα συμβεί μόνο από τη δίκη. Η ανακριτική διαδικασία έχει προχωρήσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η εξέταση μπορεί να δώσει κάποια παραπάνω από ό,τι έχει ήδη δοθεί. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ικανοποιηθεί κατά το δυνατόν το αίτημα του πατέρα και αυτό να γίνει μέσα από μία διαδικασία που να μη καθυστερήσει άλλο τη δίκη».

Ερωτηθείς για το εάν συμμερίζεται την άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, εργαλειοποιεί την υπόδεση του χαροκαμένου πατέρα για να επωφεληθεί πολιτικά, ο κ. Θεοχάρης απάντησε: «Εγώ αυτό που μπορώ να πω εάν πως υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση. Είναι δεδομένο ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει χτίσει την πολιτική της καριέρα στο αφήγημα του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Κανένας όμως δεν καθοδηγείται. Δεν μπορώ να δεχτώ πως ένας ενήλικος άνθρωπος δεν παίρνει τις αποφάσεις για το πώς θα ζήσει εκείνος τη ζωή του».

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό «εγκληματίες» που χρησιμοποίησε η κα Κωνσταντοπούλου για τη ΝΔ, ο κ. Θεοχάρης είπε: «Θα ήταν σοβαρή η κατηγορία εάν γινόταν από κάποιον άνθρωπο που έχει κάποια σοβαρότητα. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι πολιτικά ασόβαρη. Δεν έχει κανέναν φραγμό να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει την πολιτική της καριέρα».

«Ντροπή»

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, πως όσοι επιμένουν στο αίτημα Ρούτσι θέλουν να χτίσουν πολιτική καριέρα, είπε: «Το άκουσα και από τον κ. Γεωργιάδη, είναι ντροπή. Έχουμε ένα πατέρα που ζητάει το αυτονόητο, να μάθει από τι έφυγε το παιδί του».

Ο Χρήστος Γιαννούλης σχολίασε πως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί στον τόνο που δίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. «Δεν είναι σαπουνόπερα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου. Όσοι έχουμε παιδιά, ας έρθουμε στη θέση αυτού του ανθρώπου. Θα δεχόσασταν ποτέ να χειραγωγηθείτε από ένα βουλευτή, από μία κυβέρνηση και να το συνδέσετε με το εάν είναι το παιδί σας και από τι πέθανε. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα η Δικαιοσύνη να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα και να συνδράμει στο αίτημα αυτών των ανθρώπων. Ναι θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη αλλά δεν θέλουμε καμία σκιά».

Πολιτική κόντρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Χάρης Θεοχάρης είπε: «Δυστυχώς, όλες οι Εξεταστικές Επιτροπές ακολουθούν μία διαδικασία που κατά τη γνώμη μου δεν είναι η ενδεδειγμένη. Και οι δύο διαδικασίες εργαλειοποιούνται πολιτικά. Ο πρωθυπουργός έκανε τη πιο σωστή πρόταση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο ήρθε και το είπε και η κ. Κοβέσι ως μη όφειλε, κατά τη γνώμη μου. Όταν μέσω της παραπομπής των δύο υπουργών η ΝΔ την υλοποίησε αυτή τη πρόταση, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στάθηκαν απέναντι στη διαδικασία η Δικαιοσύνη να κρίνει τους υπουργούς».

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης απάντησε σχετικά με τις κατηγορίες της ΝΔ πως το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μπουνάκης, εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε ποινική διαδικασία το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο. Οποιοσδήποτε έχει ποινική εμπλοκή , θα διαγράφεται».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA: