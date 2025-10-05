newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 05 Οκτωβρίου 2025 | 11:19

Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης του Π. Ρούτσι - Καρχιμάκης και Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να μάθει την αλήθεια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Spotlight

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το ζήτημα εκταφής σορών θυμάτων των Τεμπών, που διεκδικεί και με πολυήμερη απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Το αίτημά του για εκταφή, έχει εν μέρει ικανοποιηθεί –μόνο για την ταυτοποίηση της σορού και όχι για τις τοξικολογικές εξετάσεις–, κάτι που χαρακτηρίζεται εμπαιγμός σε βάρος των συγγενών των θυμάτων.

Για το θέμα μίλησαν στο MEGA o Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ, και ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Χάρης Θεοχάρης υποστήριξε πως υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης. Αντίθετα, οι Λευτέρης Καρχιμάκης και Χρήστος Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να ζητά την αλήθεια.

Παράλληλα, η σύγκρουση επεκτάθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάνος Ρούτσι: Για εργαλειοποίηση μιλά ο Θεοχάρης

Ειδικότερα, ο Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο» είπε πως όλη η κοινωνία θέλει να μάθει την αλήθεια. «Αυτό όμως θα συμβεί μόνο από τη δίκη. Η ανακριτική διαδικασία έχει προχωρήσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η εξέταση μπορεί να δώσει κάποια παραπάνω από ό,τι έχει ήδη δοθεί. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ικανοποιηθεί κατά το δυνατόν το αίτημα  του πατέρα και αυτό να γίνει μέσα από μία διαδικασία που να μη καθυστερήσει άλλο τη δίκη».

Ερωτηθείς για το εάν συμμερίζεται την άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, εργαλειοποιεί την υπόδεση του χαροκαμένου πατέρα για να επωφεληθεί πολιτικά, ο κ. Θεοχάρης απάντησε: «Εγώ αυτό που μπορώ να πω εάν πως υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση. Είναι δεδομένο ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει χτίσει την πολιτική της καριέρα στο αφήγημα του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Κανένας όμως δεν καθοδηγείται. Δεν μπορώ να δεχτώ πως ένας ενήλικος άνθρωπος δεν παίρνει τις αποφάσεις για το πώς θα ζήσει εκείνος τη ζωή του».

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό «εγκληματίες» που χρησιμοποίησε η κα Κωνσταντοπούλου για τη ΝΔ, ο κ. Θεοχάρης είπε: «Θα ήταν σοβαρή η κατηγορία εάν γινόταν από κάποιον άνθρωπο που έχει κάποια σοβαρότητα. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι πολιτικά ασόβαρη. Δεν έχει κανέναν φραγμό να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει την πολιτική της καριέρα».

«Ντροπή»

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, πως όσοι επιμένουν στο αίτημα Ρούτσι θέλουν να χτίσουν πολιτική καριέρα, είπε: «Το άκουσα και από τον κ. Γεωργιάδη, είναι ντροπή. Έχουμε ένα πατέρα που ζητάει το αυτονόητο, να μάθει από τι έφυγε το παιδί του».

Ο Χρήστος Γιαννούλης σχολίασε πως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί στον τόνο που δίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. «Δεν είναι σαπουνόπερα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου. Όσοι έχουμε παιδιά, ας έρθουμε στη θέση αυτού του ανθρώπου. Θα δεχόσασταν ποτέ να χειραγωγηθείτε από ένα βουλευτή, από μία κυβέρνηση και να το συνδέσετε με το εάν είναι το παιδί σας και από τι πέθανε. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα η Δικαιοσύνη να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα και να συνδράμει στο αίτημα αυτών των ανθρώπων. Ναι θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη αλλά δεν θέλουμε καμία σκιά».

Πολιτική κόντρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Χάρης Θεοχάρης είπε: «Δυστυχώς, όλες οι Εξεταστικές Επιτροπές ακολουθούν μία διαδικασία που κατά τη γνώμη μου δεν είναι η ενδεδειγμένη. Και οι δύο διαδικασίες εργαλειοποιούνται πολιτικά. Ο πρωθυπουργός έκανε τη πιο σωστή πρόταση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο ήρθε και το είπε και η κ. Κοβέσι ως μη όφειλε, κατά τη γνώμη μου. Όταν μέσω της παραπομπής των δύο υπουργών η ΝΔ την υλοποίησε αυτή τη πρόταση, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στάθηκαν απέναντι στη διαδικασία η Δικαιοσύνη να κρίνει τους υπουργούς».

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης απάντησε σχετικά με τις κατηγορίες της ΝΔ πως το  στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μπουνάκης, εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε ποινική διαδικασία το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο. Οποιοσδήποτε έχει ποινική εμπλοκή , θα διαγράφεται».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Αιχμές Στυλιανίδη προς Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Αιχμές Στυλιανίδη προς Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης

Με άρθρο του στα «ΝΕΑ» ο Ευριπίδης Στυλιανίδης διατυπώνει εσωκομματική κριτική προς το Μαξίμου, μιλώντας για τις φορές που ο αξιακός κώδικας της παράταξης «αγνοήθηκε» και τασσόμενος κατά της «μονομερούς αξιοποίησης εισαγόμενων στελεχών που δημιουργεί αισθήματα αδικίας και εικόνα ανασφάλειας»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αναβρασμός στη ΝΔ με τις δηλώσεις Άδωνι – Τι θα κάνει το Μαξίμου;
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Αναβρασμός στη ΝΔ με τις δηλώσεις Άδωνι – Τι θα κάνει το Μαξίμου;

Σε δύσκολη θέση φέρνει γαλάζιους βουλευτές ο Αδωνις Γεωργιάδης με τις δηλώσεις του για την υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, με αρκετούς να παίρνουν πια σαφείς αποστάσεις.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Σε πόλεμο δηλώσεων και αναρτήσεων με εκφράσεις που βυθίζουν το πολιτικό επίπεδο επιδίδονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική κόντρα 04.10.25

Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Η ΝΔ κατηγόρησε ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων ως «δήθεν σκάνδαλο» - Ηχηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Μπουνάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου
«Γαλάζιο σκάνδαλο» 04.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για το 'γαλάζιο' σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει
ΠΑΣΟΚ 04.10.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει

«Ζητάτε βραβείο επειδή η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μεγάλα λόγια Μητσοτάκη για την «ισχυρή Ελλάδα», ένοχη σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες
Νέα Αριστερά 04.10.25

Χαρίτσης: Μεγάλα λόγια Μητσοτάκη για την «ισχυρή Ελλάδα», ένοχη σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες

«Για τον κύριο Μητσοτάκη το μόνο που έχει σημασία είναι η ικανοποίηση της κυβέρνησης Νετανιάχου», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τέμπη: Νέες εξοργιστικές δηλώσεις Γεωργιάδη, βλέπει πολιτικά παιχνίδια… των γιατρών του Πάνου Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τέμπη: Νέες εξοργιστικές δηλώσεις Γεωργιάδη, βλέπει πολιτικά παιχνίδια… των γιατρών του Πάνου Ρούτσι

Τη στοχοποίηση των γιατρών που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι συνεχίζει ο Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του απεργού πείνας. «Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κ. Γεωργιάδη, δεν αξίζει» τονίζει ο κ. Ρουτσι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 μεταξύ Αιγύπτου και Χιλής, καθώς ο εκτελεστής του φάουλ των Αφρικανών άλλαξε δύο φορές έπειτα από τσακωμό μεταξύ των παικτών και μετουσιώθηκε σε buzzer beater.

Σύνταξη
Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο
Ελλάδα 05.10.25

Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο την καταγραφή όλων των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Απάτη με ΦΠΑ: Στη φυλακή οδηγούνται πέντε από τους κατηγορουμένους μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους
Βαριά αδικήματα 05.10.25

Προφυλακίζονται πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους για την υπόθεση της απάτης με τον ΦΠΑ

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις απάτες με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή - Εντός της ημέρας η απόφαση της δικαιοσύνης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25

«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο