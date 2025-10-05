Αναβρασμός στη ΝΔ με τις δηλώσεις Άδωνι – Τι θα κάνει το Μαξίμου;

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε ομάδα βουλευτών η επιθετική ρητορική του Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί δίχως αμφιβολία έναν από τους πλέον μαχητικούς βουλευτές του κόμματος και ίσως έναν από τους πλέον αγαπημένους για πολλά γαλάζια στελέχη. Όμως, με την στάση του στην υπόθεση Ρούτσι φαίνεται πως χάνει πόντους προκαλώντας αντιδράσεις.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η παρέμβαση του υπουργού Υγείας κατά των γιατρών που περιθάλπουν τον Πανό Ρούτσι. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ούτε λίγο ούτε πολύ αμφισβήτησε την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας του ασθενούς και επιτέθηκε κατά των γιατρών που τον περιθάλπουν λέγοντας πως έχουν πολιτικά κίνητρα και για αυτό αλλοιώνουν τα πραγματικά δεδομένα της υγείας του ασθενούς.

Παίρνουν αποστάσεις

Ακόμα και βουλευτές που έχουν υπερασπιστεί τον Άδωνι Γεωργιάδη αποφάσισαν να πάρουν αποστάσεις. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ανοίξουμε μέτωπο με τους γονείς των Τεμπών» αναρωτήθηκε γαλάζιος βουλευτής με έτερο συνάδελφο του να αναρωτιέται «ποια στρατηγική ακριβώς εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία όταν χτυπάει έναν απεργό πείνας».

Στα πηγαδάκια μαθαίνουμε ωστόσο ότι ακούστηκαν και άλλες ακόμα πιο σκληρές εκφράσεις. Το ερώτημα που κυριαρχούσε ήταν το πως οι ίδιοι θα υπερασπιστούν τα όσα υποστηρίζει ο υπουργός Υγείας με ορισμένους εξ αυτών να λένε πως «δεν θα δεχθούν να πέσουν σε πολιτικό γκρεμό» αφήνοντας έτσι να εννοηθεί πως θα πάρουν αποστάσεις.

Ενδεικτική του κλίματος είναι και η παρέμβαση του Δημήτρη Μαρκόπουλου ο οποίος και πήρε δημόσια σαφείς αποστάσεις. «Δεν είναι αντίπαλοί μας αυτοί οι άνθρωποι που δοκιμάζονται από την τεράστια τραγωδία των Τεμπών. Πρέπει να χτιστεί γέφυρα με αυτούς τους γονείς, κακώς τους έχουμε αφήσει βορά στα χέρια του κάθε ριζοσπάστη, του κάθε λαϊκιστή», είπε χαρακτηριστικά.

Οι υπερασπιστές

Βέβαια δεν λείπουν και εκείνοι που υποστηρίζουν τον Άδωνι Γεωργιάδη υποστηρίζοντας πως για ακόμα μια φορά η Νέα Δημοκρατία εγκλωβίστηκε σε μια διαχείριση του λαϊκισμού της αριστεράς χωρίς να υψώσει από νωρίς τείχος προστασίας.

Το μεγάλο ωστόσο ερώτημα είναι τι θα κάνει το Μαξίμου και αν θα αποφασίσει να διολισθήσει στην ρητορική του Άδωνι Γεωργιάδη. Μέχρις στιγμής πάντως φαίνεται απρόθυμο τόσο να την υιοθετήσει όσο όμως και να την αδειάσει.

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες ο υπουργός αφήνει σοβαρότατες υπόνοιες για τον Πάνο Ρούτσι ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα οι εξετάσεις του, ενώ αμφισβήτησε ξεκάθαρα τις ανακοινώσεις της ομάδας που τον παρακολουθεί.

«Είναι μια χαρά η υγεία του Πάνου Ρούτσι», είπε, χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι αυτή την ενημέρωση έχει από το νοσοκομείο, ενώ συνεχίζοντας άφησε αιχμές πως επιλέγει τα νοσοκομεία που νοσηλεύεται. «Όποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο και όχι στο Νίκαιας όπως πήγε ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα».

Στη συνέχεια μάλιστα επιτέθηκε στην γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου. «Η Κοσμοπούλου κάνει πολιτική, όχι ιατρική. Είναι η γιατρός όλων των αριστερών που κάνουν απεργία πείνας, ήταν και η γιατρός του Κουφοντίνα που έλεγε ότι έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες» είπε.