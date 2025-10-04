Νέα διαφοροποίηση στη ΝΔ για τον Πάνο Ρούτσι – Υπέρ της εκταφής ο Δημήτρης Αβραμόπουλος
Στη γραμμή Δένδια, Μαρκόπουλου και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος που τονίζει πως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι «βαθιά ανθρώπινο και ηθικό».
Την ώρα που η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας σπεύδει να ταχθεί κατά της εκταφής της σορού του Ντένις Ρούτσι κι άλλο γαλάζιο στέλεχος σπεύδει να διαχωρίσει τη θέση του.
Ο πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ακολουθώντας άλλα στελέχη της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, τόνισε πως στηρίζει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του, που βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Όπως υπογράμμισε «δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα».
«Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά» ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.
Ο πρώην υπουργός υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι «το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό», συμπληρώνοντας ότι «η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό».
«Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν» πρόσθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
