Τα ξίφη τους διασταύρωσαν βουλευτές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρας Κοβέσι, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για υποθέσεις διαφθοράς, όσο και τη συνεχιζόμενη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που έχασε τον γιο του στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η ΝΔ αφέθηκε να εργαλειοποιηθεί μία ανθρώπινη τραγωδία και το πλήρωσε δημοσκοπικά, λέει ο Στέλιος Πέτσας

Σε σχέση με την υπόθεση των Τεμπών, την απεργία του Πάνου Ρούτσι αλλά και τη σχετική δήλωση του Νίκου Δένδια, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας δήλωσε μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο» ότι «θα έπρεπε να βλέπουμε θετικά σε ανθρώπινο επίπεδο ένα τέτοιο αίτημα, αλλά αυτό είναι ζήτημα της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης».

Ερωτηθείς αν ο κ. Δένδιας στην ουσία «αδειάζει το κυβερνητικό αφήγημα», ο ίδιος είπε ότι για εκείνον το κυβερνητικό αφήγημα θα έπρεπε από την αρχή να μην αφήσει περιθώρια πολιτικοποίησης του ζητήματος. «Αυτό αφορά και την αντιπολίτευση, αλλά εγώ μιλάω για την κυβέρνηση που στηρίζω με την ψήφο μου στη Βουλή. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ένας χαροκαμένος πατέρας που μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να μπει καθόλου σε αυτό το παιχνίδι» πρόσθεσε.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των συγγενών θυμάτων των Τεμπών από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Πέτσας είπε ότι «είναι μία σειρά λαθών που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ουσιαστική, στο πεδίο, αλλά και με την επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η ΝΔ αφέθηκε να εργαλειοποιηθεί μία ανθρώπινη τραγωδία και αυτό το πλήρωσε δημοσκοπικά.

Αναφερόμενος στη Λάουρα Κοβέσι που χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ακρωνύμιο διαφθοράς και νεποτισμού τονίζοντας ότι εκλάπησαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για τίμιους αγρότες, ο κ. Πέστας δήλωσε: «Σεβαστός ο θεσμός, όμως [σ.σ. η Κοβέσι] έκανε δύο φάουλ και έβγαλε και μία κόκκινη κάρτα εδώ που ήρθε. Το πρώτο φάουλ για μένα και πολύ μεγάλο είναι ότι έκανε μία ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο Σύνταγμά μας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στο πώς θα είναι το ελληνικό Σύνταγμα, αυτό είναι θέμα του ελληνικού λαού και του έθνους μας».

Στο σχόλιο του κ. Γαβρήλου από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι η κ. Κοβέσι μίλησε για το άρθρο 86 επειδή στην ουσία παρεμποδίζεται η δουλειά της, ο κ. Πέτσας απάντησε: «Θλίβομαι που βλέπω ανθρώπους που έχουν σημαία τους τους αγώνες της γενιάς του 1-1-4, που κάνουν διαδηλώσεις για να πάνε στην Αμερικανική Πρεσβεία στις 17 Νοέμβρη για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στις εξωτερικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά μας, να υιοθετούν με τόση ευκολία μια τόσο ευθεία παρέμβαση στο Ελληνικό Σύνταγμα από έναν ξένο παράγοντα μόνο και μόνο για να πλήξουν τον Μητσοτάκη».

Ο κ. Γαβρήλος ανταπάντησε ότι «η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία σε αυτές τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τροχοπέδη στο να διερευνηθεί η αλήθεια».

Ο κ. Πέτσας μιλώντας για το δεύτερο «φάουλ» της κ. Κοβέσι αναφέρθηκε στο ότι «μίλησε η ίδια για έναν εκφοβισμό τον οποίο από τη στιγμή που δεν τον κατονόμασε αφήνει περιθώριο για πολιτική σπέκουλα. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ενδεχομένως και άλλες χώρες, γιατί αναφέρθηκε ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα και σε άλλες χώρες που διερευνά. Και η κόκκινη κάρτα νομίζω ότι ίσως να ήταν η πιο καθαρή, έβγαλε κόκκινη κάρτα στις θεωρίες περί συγκάλυψης κατά την άποψή μου γιατί ούτε περιέλαβε ποτέ στις έρευνές της θεωρίες περί ξυλολίων και χαμένων βαγονιών και έδειξε να έχει μία καλή συνεργασία με την κυβέρνηση».

Θρασκιά: «Εμείς δεν θέλουμε κατηγορητήρια αλλά έναν ανεμπόδιστο δρόμο στη Δικαιοσύνη»

Από την πλευρά της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ράνια Θρασκιά, απέκρουσε τις κυβερνητικές κατηγορίες ότι η αντιπολίτευση πατάει στα Τέμπη για να κερδίσει ψήφους, αντιτείνοντας ότι αντιθέτως η κυβέρνηση δεν έπρεπε να παρακωλύσει τη Δικαιοσύνη.

«Δεν έπρεπε να παρακωλύσει τη Δικαιοσύνη σε αυτόν τον βαθμό ώστε να μπούνε οι υποψήφιοι ένοχοι. Εμείς δεν θέλουμε στο ΠΑΣΟΚ κατηγορητήρια ούτε θέλουμε να ψάξουμε ενόχους και να τους ονομάσουμε, αλλά θέλαμε έναν ανεμπόδιστο, ελεύθερο, ανοιχτό δρόμο στη Δικαιοσύνη ούτως ώστε όταν ‘σκοντάφτει’ η Δικαιοσύνη πάνω σε πολιτικά πρόσωπα να πηγαίνουν αυτά στον φυσικό τους δικαστή».

Όπως διευκρίνισε, «το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο με τις δύο προτάσεις δυσπιστίας, τις δύο προανακριτικές που προέκρινε στη Βουλή, αυτόν τον δρόμο ήθελε να ανοίξει. Όχι να δημιουργήσει ενόχους. Αυτό η κυβέρνηση όχι απλά δεν το έκανε, στέρησε από τους ανθρώπους και συνεχίζει να στερεί από τους συγγενείς των θυμάτων το δικαίωμα στο να γνωρίζουν πώς, γιατί και ποιοι φταίνε για το έγκλημα των Τεμπών».

«Αυτά που είπε η κ. Κοβέσι όσο κι αν μας πληγώνουν ως Έλληνες, εκφράζουν το 70% – 77% των Ελλήνων που λένε ακριβώς το ίδιο. Μιλούν για διαφθορά, πιστεύουν ότι ούτε το έγκλημα των Τεμπών θα διαλευκανθεί ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι ένα σκάνδαλο που θα φτάσει τελικά να τιμωρήσει τους ενόχους και σίγουρα δεν περιμένει ο κόσμος τα χρήματα να γυρίσουν πίσω. Είναι τεράστιο το ποσοστό των Ελλήνων, και δεν είναι μόνο ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης, που πιστεύουν ότι αυτή η διαφθορά στην Ελλάδα ήρθε για να μείνει και είναι ευθύνη της ΝΔ» τόνισε καταληκτικά.

Γαβρήλος: «Η Κοβέσι είπε πως έστειλε δύο δικογραφίες και τις στείλατε στο αρχείο»

Ο βουλευτής Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι αυτό που έκανε η Λάουρα Κοβέσι είναι να πει με θεσμικό τρόπο αυτά που λέει ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις.

Η κ. Κοβέσι, τόνισε ο ίδιος, είπε «ότι έχουμε μία κυβέρνηση και ένα κράτος διαφθοράς – αυτό το υποστηρίζει πάνω από το 70% του ελληνικού λαού – που προσπαθεί να συγκαλύψει τα σκάνδαλα και μία δυσπιστία ακόμα και στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Και βέβαια έβαλε η κ. Κοβέσι την αλλαγή του άρθρου 86 γιατί τι μας είπε; ‘Σας έστειλα δύο δικογραφίες προς έλεγχο στη Βουλή και τις στείλατε στο αρχείο’. Το δεύτερο που είπε είναι πως δέχεται πιέσεις. Ασφαλώς δεν ξεκαθάρισε από πού και για ποια υπόθεση. Αλλά είναι ένα θεσμικό πρόβλημα για τη χώρα. Και το τρίτο είναι πως όταν συναντήθηκε με τον κ. Τζαβέλλα έβαλε θέμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να έχει λόγο για τις αποσπάσεις των συνεργατών της. Αυτό ξεκάθαρα δείχνει μία δυσπιστία, μία καχυποψία σε σχέση με την ελληνική Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος στη συζήτηση επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό είπε: «Ο κ. Τσίπρας κάνει πολλές παρεμβάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός σε συζητήσεις. Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά ανεξαρτήτως τι έχει στο μυαλό του. Ο κ. Τσίπρας και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με άλλες πολιτικές δυνάμεις μπορεί να συμβάλει σε αυτήν τη δημιουργία του πολιτικού σχεδίου ώστε να έχουμε μία εναλλακτική διακυβέρνηση για τη χώρα».

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση για το εάν θα τον ακολουθούσε εάν δημιουργούσε τελικά νέο πολιτικό κόμμα απάντησε: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε μία υποθετική ερώτηση. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του αλλά συμβάλλει στον διάλογο που γίνεται στην κεντροαριστερά με σημαντικές προτάσεις. Με αυτές τις προτάσεις συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ».