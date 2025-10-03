Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση

«Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον κόπρο του Αυγεία», έχει δηλώσει η Λάουρα Κοβέσι, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, ακόμη μία φορά στο πλαίσιο των ερευνών για τρεις διαφορετικές υποθέσεις διαφθοράς. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde, την επικαλείται σε εκτενές ρεπορτάζ, όπου επισημαίνει ότι οι έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρνουν σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση.

Και σημειώνει ότι οι σχέσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που έχει και το προσωνύμιο «Σιδηρά Κυρία της Ρουμανίας», με την ελληνική κυβέρνηση δεν είναι καλές. Επίσης, περιγράφει τις τρεις υποθέσεις διαφθοράς, που έχουν κοστίσει, όπως επισήμανε και η Λάουρα Κοβέσι, εκατομμύρια σε ευρωπαϊκούς πόρους.

Η επιχείρηση «Καλυψώ»

Η Λάουρα Κοβέσι, από το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο διαχειρίζεται από το 2016 η κινεζική κρατική εταιρεία Cosco Shipping, μίλησε στους δημοσιογράφους. Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου την κατάσχεση ποσότητας ρεκόρ κινεζικών προϊόντων. Ήταν 2.400 εμπορευματοκιβώτια, τα οποία εισήλθαν στην ΕΕ χωρίς να καταβληθούν τελωνειακοί δασμοί ή ΦΠΑ. Έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο Ελλήνων τελωνειακών υπαλλήλων, είναι ύποπτα για εμπλοκή σε αυτή τη μεγάλης κλίμακας υπόθεση λαθρεμπορίου.

Σύμφωνα με τη Λάουρα Κοβέσι, ο Πειραιάς, ως ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «αποτελεί ελκυστικό στόχο για εγκληματικές ομάδες. Αλλά δεν είναι απλώς ένα λιμάνι, είναι η πύλη τους προς την Ευρώπη». Και πρόσθεσε: «Ήρθα στον Πειραιά για να προειδοποιήσω ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μικρολαθρεμπόρους, αλλά με επικίνδυνες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που υποστηρίζεται από τη διαφθορά τελωνειακών και φορολογικών υπαλλήλων, τελωνειακών υπαλλήλων και τραπεζικών υπαλλήλων».

«Δεχόμαστε εισβολή εγκληματικών οργανώσεων από τρίτες χώρες, ιδίως κινεζικές», είπε η Λάουρα Κοβέσι. «Αλλά έχουμε ένα μήνυμα για αυτούς τους εγκληματίες: οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει!».

Οκτώ χρόνια λαθρεμπορίου

Τα αποτελέσματα από την επιχείρηση «Καλυψώ», που διεξήγαν η ελληνική αστυνομία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, είναι εντυπωσιακά. Αποκαλύφθηκε μια υπόθεση λαθρεμπορίου που ήταν σε εξέλιξη τουλάχιστον οκτώ χρόνια και είχε προκαλέσει «ζημία τουλάχιστον 800 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών της».

Ο Έλληνες τελωνειακοί υπάλληλοι είναι ύποπτοι για έκδοση πλαστών πιστοποιητικών, μη δήλωση ορισμένων αγαθών ή υποεκτίμηση εισαγόμενων ποσοτήτων. Οι οργανωμένες ομάδες εκμεταλλεύονται επίσης την Τελωνειακή Διαδικασία 42. Πρόκειται για τον μηχανισμό που επιτρέπει σε έναν εισαγωγέα να απαλλαγεί από τον ΦΠΑ κατά την είσοδό του στην ΕΕ, εάν τα αγαθά προορίζονται για μεταφορά σε άλλο κράτος-μέλος. Έτσι, πλαστές εταιρείες που δημιουργήθηκαν από τις εγκληματικές ομάδες επίσης δεν πλήρωναν ΦΠΑ.

Η Λάουρα Κόβεσι επισήμανε ότι η επιχείρηση «Καλυψώ» βρίσκεται μόνο στην πρώτη της φάση. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για «μακρύ μαραθώνιο», στον οποίο εμπλέκονται 14 κράτη μέλη. «Στόχος μου είναι να επιτύχω τα ίδια θετικά αποτελέσματα που είχαμε στον Πειραιά παντού: στην Κονστάντζα, στο Γκντανσκ, στη Μασσαλία κ.λπ.», είπε η Λάουρα Κοβέσι.

Οι δύσκολες υποθέσεις στην Ελλάδα

Επισήμανε επίσης ότι, λόγω αυτού του κολοσσιαίου έργου, ζήτησε πρόσθετους πόρους στην Αθήνα με τρεις εισαγγελείς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει «δύσκολες υποθέσεις στην Ελλάδα και χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους», είπε η Λάουρα Κοβέσι. Και σημείωσε ότι, εκτός από τη διασυνοριακή έρευνα, η Ελλάδα αποτελεί ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για άλλα θέματα.

«Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορούν να σκοτώσουν»

Η Λάουρα Κόβεσι αναφέρθηκε στην εφαρμογή της «Σύμβασης 717», έργου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων τηλεχειριζόμενης σηματοδότησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και δεν υλοποιήθηκε ποτέ… Η «Σύμβαση 717» είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, όταν σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Τότε, ένα επιβατικό τρένο και ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκαν μετωπικά, αφού ταξίδεψαν στην ίδια γραμμή για αρκετά λεπτά χωρίς να ενεργοποιηθεί κανένα σύστημα προειδοποίησης.

«Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορούν να σκοτώσουν», είπε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι παρεμπόδισε την έρευνά της για το θέμα. Επίσης, είπε ότι το ελληνικό Σύνταγμα προστατεύει τους υπουργούς από τη δίωξη. «Θα συνεχίσουμε το έργο μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού», είπε η Λάουρα Κοβέσι από τον Πειραιά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ακρωνύμιο για τον νεποτισμό

Η εφημερίδα Le Monde επισημαίνει ότι η αποκάλυψη τον Μάιο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του σκανδάλου υπεξαίρεσης πόρων της ΚΑΠ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν βελτίωσε τις σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επισημαίνει ότι μεταξύ 2016 και 2023, η ελληνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την καταβολή της βοήθειας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατέβαλε επιδοτήσεις σε μη επιλέξιμους αγρότες. Και θυμίζει ότι κάποιοι είχαν δηλώσει δημόσια γη ως ιδιωτικά βοσκοτόπια, άλλοι ότι είχαν καλλιέργειες μπανάνας στον Όλυμπο, ενώ μια αγροτική οικογένεια αγόρασε Ferrari αντί για τα βοοειδή που είχε δηλώσει.

«Για χρόνια, εγκληματίες, με τη βοήθεια δημοσίων υπαλλήλων, υπεξαίρεσαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν να βοηθήσουν τους έντιμους αγρότες, όχι να χρηματοδοτήσουν βίλες και αυτοκίνητα», κατήγγειλε η κα Κοβέσι, η οποία πιστεύει ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει ακρωνύμιο για τον νεποτισμό, τη διαφθορά και την κρατική αναποτελεσματικότητα».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην έρευνά της, επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα, αποκάλυψε ένα σύστημα οργανωμένης απάτης. Σε αυτό μετείχαν δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και τοπικοί αιρετοί αξιωματούχοι και πολιτικοί. Και ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες στις οποίες οι αξιωματούχοι ενέκριναν δόλιες πληρωμές. Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν το ποσό αυτής της φερόμενης απάτης σε τουλάχιστον 23 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπορεί να είναι υψηλότερο.

Η Monde καταλήγει στο ρεπορτάζ της: «Ντροπιασμένη από αυτό το σκάνδαλο, η κυβέρνηση αποφάσισε να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέντε ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραιτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Γεωργίας Μάκη Βορίδη. Αυτή σίγουρα δεν είναι η τελευταία επίσκεψη στην Ελλάδα για την κυρία Κοβέσι».