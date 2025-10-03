newspaper
Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση
Ελλάδα 03 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση

Τέμπη, λαθρεμπόριο, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις έρευνες είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, ενώ η επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, που ήρθε στην Ελλάδα έχει καταγγείλει «απόπειρες εκφοβισμού».

Αρχοντία Κάτσουρα
«Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον κόπρο του Αυγεία», έχει δηλώσει η Λάουρα Κοβέσι, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, ακόμη μία φορά στο πλαίσιο των ερευνών για τρεις διαφορετικές υποθέσεις διαφθοράς. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde, την επικαλείται σε εκτενές ρεπορτάζ, όπου επισημαίνει ότι οι έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρνουν σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση.

Και σημειώνει ότι οι σχέσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που έχει και το προσωνύμιο «Σιδηρά Κυρία της Ρουμανίας», με την ελληνική κυβέρνηση δεν είναι καλές. Επίσης, περιγράφει τις τρεις υποθέσεις διαφθοράς, που έχουν κοστίσει, όπως επισήμανε και η Λάουρα Κοβέσι, εκατομμύρια σε ευρωπαϊκούς πόρους.

Η επιχείρηση «Καλυψώ»

Η Λάουρα Κοβέσι, από το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο διαχειρίζεται από το 2016 η κινεζική κρατική εταιρεία Cosco Shipping, μίλησε στους δημοσιογράφους. Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου την κατάσχεση ποσότητας ρεκόρ κινεζικών προϊόντων. Ήταν 2.400 εμπορευματοκιβώτια, τα οποία εισήλθαν στην ΕΕ χωρίς να καταβληθούν τελωνειακοί δασμοί ή ΦΠΑ. Έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο Ελλήνων τελωνειακών υπαλλήλων, είναι ύποπτα για εμπλοκή σε αυτή τη μεγάλης κλίμακας υπόθεση λαθρεμπορίου.

Σύμφωνα με τη Λάουρα Κοβέσι, ο Πειραιάς, ως ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «αποτελεί ελκυστικό στόχο για εγκληματικές ομάδες. Αλλά δεν είναι απλώς ένα λιμάνι, είναι η πύλη τους προς την Ευρώπη». Και πρόσθεσε: «Ήρθα στον Πειραιά για να προειδοποιήσω ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μικρολαθρεμπόρους, αλλά με επικίνδυνες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που υποστηρίζεται από τη διαφθορά τελωνειακών και φορολογικών υπαλλήλων, τελωνειακών υπαλλήλων και τραπεζικών υπαλλήλων».

«Δεχόμαστε εισβολή εγκληματικών οργανώσεων από τρίτες χώρες, ιδίως κινεζικές», είπε η Λάουρα Κοβέσι. «Αλλά έχουμε ένα μήνυμα για αυτούς τους εγκληματίες: οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει!».

Οκτώ χρόνια λαθρεμπορίου

Τα αποτελέσματα από την επιχείρηση «Καλυψώ», που διεξήγαν η ελληνική αστυνομία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, είναι εντυπωσιακά. Αποκαλύφθηκε μια υπόθεση λαθρεμπορίου που ήταν σε εξέλιξη τουλάχιστον οκτώ χρόνια και είχε προκαλέσει «ζημία τουλάχιστον 800 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών της».

Ο Έλληνες τελωνειακοί υπάλληλοι είναι ύποπτοι για έκδοση πλαστών πιστοποιητικών, μη δήλωση ορισμένων αγαθών ή υποεκτίμηση εισαγόμενων ποσοτήτων. Οι οργανωμένες ομάδες εκμεταλλεύονται επίσης την Τελωνειακή Διαδικασία 42. Πρόκειται για τον μηχανισμό που επιτρέπει σε έναν εισαγωγέα να απαλλαγεί από τον ΦΠΑ κατά την είσοδό του στην ΕΕ, εάν τα αγαθά προορίζονται για μεταφορά σε άλλο κράτος-μέλος. Έτσι, πλαστές εταιρείες που δημιουργήθηκαν από τις εγκληματικές ομάδες επίσης δεν πλήρωναν ΦΠΑ.

Η Λάουρα Κόβεσι επισήμανε ότι η επιχείρηση «Καλυψώ» βρίσκεται μόνο στην πρώτη της φάση. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για «μακρύ μαραθώνιο», στον οποίο εμπλέκονται 14 κράτη μέλη. «Στόχος μου είναι να επιτύχω τα ίδια θετικά αποτελέσματα που είχαμε στον Πειραιά παντού: στην Κονστάντζα, στο Γκντανσκ, στη Μασσαλία κ.λπ.», είπε η Λάουρα Κοβέσι.

Οι δύσκολες υποθέσεις στην Ελλάδα

Επισήμανε επίσης ότι, λόγω αυτού του κολοσσιαίου έργου, ζήτησε πρόσθετους πόρους στην Αθήνα με τρεις εισαγγελείς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει «δύσκολες υποθέσεις στην Ελλάδα και χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους», είπε η Λάουρα Κοβέσι. Και σημείωσε ότι, εκτός από τη διασυνοριακή έρευνα, η Ελλάδα αποτελεί ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για άλλα θέματα.

«Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορούν να σκοτώσουν»

Η Λάουρα Κόβεσι αναφέρθηκε στην εφαρμογή της «Σύμβασης 717», έργου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων τηλεχειριζόμενης σηματοδότησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και δεν υλοποιήθηκε ποτέ… Η «Σύμβαση 717» είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, όταν σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Τότε, ένα επιβατικό τρένο και ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκαν μετωπικά, αφού ταξίδεψαν στην ίδια γραμμή για αρκετά λεπτά χωρίς να ενεργοποιηθεί κανένα σύστημα προειδοποίησης.

«Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορούν να σκοτώσουν», είπε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι παρεμπόδισε την έρευνά της για το θέμα. Επίσης, είπε ότι το ελληνικό Σύνταγμα προστατεύει τους υπουργούς από τη δίωξη. «Θα συνεχίσουμε το έργο μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού», είπε η Λάουρα Κοβέσι από τον Πειραιά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ακρωνύμιο για τον νεποτισμό

Η εφημερίδα Le Monde επισημαίνει ότι η αποκάλυψη τον Μάιο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του σκανδάλου υπεξαίρεσης πόρων της ΚΑΠ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν βελτίωσε τις σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επισημαίνει ότι μεταξύ 2016 και 2023, η ελληνική αρχή που είναι υπεύθυνη για την καταβολή της βοήθειας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατέβαλε επιδοτήσεις σε μη επιλέξιμους αγρότες. Και θυμίζει ότι κάποιοι είχαν δηλώσει δημόσια γη ως ιδιωτικά βοσκοτόπια, άλλοι ότι είχαν καλλιέργειες μπανάνας στον Όλυμπο, ενώ μια αγροτική οικογένεια αγόρασε Ferrari αντί για τα βοοειδή που είχε δηλώσει.

«Για χρόνια, εγκληματίες, με τη βοήθεια δημοσίων υπαλλήλων, υπεξαίρεσαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν να βοηθήσουν τους έντιμους αγρότες, όχι να χρηματοδοτήσουν βίλες και αυτοκίνητα», κατήγγειλε η κα Κοβέσι, η οποία πιστεύει ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει ακρωνύμιο για τον νεποτισμό, τη διαφθορά και την κρατική αναποτελεσματικότητα».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην έρευνά της, επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα, αποκάλυψε ένα σύστημα οργανωμένης απάτης. Σε αυτό μετείχαν δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και τοπικοί αιρετοί αξιωματούχοι και πολιτικοί. Και ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες στις οποίες οι αξιωματούχοι ενέκριναν δόλιες πληρωμές. Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν το ποσό αυτής της φερόμενης απάτης σε τουλάχιστον 23 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπορεί να είναι υψηλότερο.

Η Monde καταλήγει στο ρεπορτάζ της: «Ντροπιασμένη από αυτό το σκάνδαλο, η κυβέρνηση αποφάσισε να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέντε ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραιτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Γεωργίας Μάκη Βορίδη. Αυτή σίγουρα δεν είναι η τελευταία επίσκεψη στην Ελλάδα για την κυρία Κοβέσι».

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κλιμάκωση 03.10.25

«Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Κώστας Ντελέζος
Κακοκαιρία: Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο [βίντεο]
Δείτε βίντεο 02.10.25

Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο

Η κακοκαιρία έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα δεν υποχωρούν. Εντυπωσιακό βίντεο από τη Ναύπακτο, όπου χτυπήθηκε από κεραυνό και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα
Παρά τη βροχή 02.10.25

Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα

Παρά το ψιλόβροχο και το κρύο αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Σύνταξη
Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή
Ζητούν απαντήσεις 02.10.25

Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή

Η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης από την Άρτα υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη εκ μέρους του νοσοκομείου. Ζητούν επίσης να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι – «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»
Αποφασισμένος 02.10.25

Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι - «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»

Καταπέλτης κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας ο Πάνος Ρούτσι απαντά στις πολιτικές αισχρολογίες εις βάρος του και εμφανίζεται αμετακίνητος στον πολυήμερο αγώνα που δίνει «μέχρι να μάθει την αλήθεια».

Σύνταξη
Λάρισα – Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου
Τραγωδία 02.10.25

Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους Λάρισας: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου

Ο 77χρονος εμπλεκόμενος στην τραγωδία που συντελέστηκε στη Λάρισα δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο του 53χρονου και τόνισε ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια.

Σύνταξη
Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη – Στην πρεσβεία του Ισραήλ η πορεία
Ελλάδα 02.10.25 Upd: 20:16

Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη – Στην πρεσβεία του Ισραήλ η πορεία

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για ελεύθερη Παλαιστίνη» τονίζουν οι διοργανωτές, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κλιμάκωση 03.10.25

«Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Κώστας Ντελέζος
Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
«Περήφανος» 03.10.25

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Γήρανση πληθυσμού 03.10.25

Ο δείκτης που βάζει «φωτιά» στο συνταξιοδοτικό - Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η δημογραφική γήρανση ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
«Διαβολική συμφωνία;» 03.10.25

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
