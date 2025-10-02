Πολλά ήταν τα μηνύματα που έστειλε κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη συνέντευξη Τύπου στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά στο Πέραμα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) Λάουρα Κοβέσι λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Αν κρίνει κανείς από την παρουσία των μέσων ενημέρωσης που βρέθηκαν στην άλλη άκρη της Αθήνας ανάμεσα σε χιλιάδες κοντέινερ, το ενδιαφέρον για την παρουσία της κας Κοβέσι ήταν κάτι παραπάνω από έντονο.

Συμβολισμός

Το τελωνείο στο Πέραμα επιλέχθηκε ως τόπος για τη συνέντευξη, έχοντας καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, λόγω της πετυχημένης κατάληξης της επιχείρησης Καλυψώ που έφερε εις πέρας το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές. Μ’ αυτό εξάλλου ξεκίνησε και τη σύντομη ομιλία της η κα Κοβέσι κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη περίπτωση φοροδιαφυγής σε λιμάνι της Ε.Ε., καθώς το κόστος των κατασχέσεων σε χιλιάδες «προβληματικά» κοντέινερ έφτασε τα 250 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν συλληφθεί δέκα τελωνειακοί υπάλληλοι που φαίνεται ότι έκαναν τα «στραβά μάτια», έναντι γενναίων αντιτίμων προκειμένου να περάσουν κάτω από τα μάτια των αρχών τα εμπορεύματα.

Επί των τελωνειακών παραβάσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη η κα Κοβέσι είπε ότι πλέον έχουμε να κάνουμε με «οργανωμένο έγκλημα» και όχι με μικρολαθρέμπορους, δείχνοντας προς Κίνα μεριά και εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εκεί με στόχο την Ε.Ε.

Τα μηνύματα

Από ένα σημείο και μετά όμως, η Ρουμάνα δικαστικός ανέβασε τους τόνους. Αρχής γενομένης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που τον χαρακτήρισε ως το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων», αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δηλαδή, ζητώντας πολιτική σύμπνοια ώστε να καταργηθεί, καθώς όπως είπε αποτέλεσε εμπόδιο στην έρευνα των εισαγγελέων και για τον Οργανισμό αλλά και για τα Τέμπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάλυψε πλήρως το γραφείο της εισαγγελίας στην Ελλάδα έναντι όλων όσων έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα από συγκεκριμένους μάρτυρες στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάρτυρες που κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν ότι τοποθετήθηκαν στον Οργανισμό από την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά του γραφείου της Εισαγγελίας στην Ελλάδα έχει καταφερθεί ουκ ολίγες φορές ο προτελευταίος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνταξιούχος δικαστικός, Νίκος Σαλάτας, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνη» την Εισαγγελία. Η απάντηση της κας Κοβέσι ήταν ξεκάθαρη επ’ αυτού: «Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία», είπε, δηλώνοντας ικανοποιημένη από τη δουλειά των εισαγγελέων και επισημαίνοντας ότι η δουλειά τους ελέγχεται από την ίδια αλλά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τόσο σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, όσο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαία εισαγγελέας ήταν ξεκάθαρη λέγοντας πως «θα κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού, ενώ μίλησε και για εμπόδια στην έρευνα. Για τα Τέμπη ειδικότερα, αφού έστειλε τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, τόνισε πως αν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717, το δυστύχημα θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

Οι κανόνες του παιχνιδιού

Με αποφασιστικότητα σημείωσε δύο φορές ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει», λέγοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε για να μείνει και ότι πρόκειται για έναν οργανισμό που «δεν γνωρίζει σύνορα». Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να τονίσει τη δουλειά που γίνεται στην εισαγγελία σε θέματα διαφθοράς και πως η EPPO είναι ένας οργανισμός που ξεπερνά τους περιορισμούς των συνόρων με τους οποίους έρχονται αναγκαστικά αντιμέτωπες οι εθνικές αρχές.

Ρωτήθηκε επίσης για τη συνεργασία της με τις ελληνικές αρχές και αν η κυβέρνηση έχει βάλει εμπόδια στο έργο των εισαγγελέων. Είπε ότι η συνεργασία είναι σε «καλό επίπεδο» και έφερε ως παράδειγμα τη συνδρομή της ΕΛΑΣ στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των επισυνδέσεων. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ρωτήθηκε αν έχει απειληθεί για υποθέσεις που διερευνά στην Ελλάδα και απάντησε ότι έχει δεχθεί απειλές πολλές φορές αλλά δεν είναι κάτι που είχε την πρόθεση να κουβεντιάσει δημόσια.

Τα αυτονόητα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η κα Κοβέσι είπε το αυτονόητο: ότι η διαφθορά δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Αυτό περίμεναν τα φιλοκυβερνητικά μέσα για να το κάνουν παντιέρα, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να υποβαθμίσουν όλα τα υπόλοιπα λεχθέντα από την ευρωπαία εισαγγελέα. Εξάλλου εν συνεχεία και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκε, ξεχνώντας ότι υπουργοί της κυβέρνησης πριν λίγο καιρό έβαλαν δημόσια με ανακοινώσεις κατά βασικών μαρτύρων της εισαγγελίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αλλά, πάνω απ΄όλους και όλα, ποιος μπορεί να ξεχάσει τι είχε πει φανερά ενοχλημένος ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ πριν από λίγο καιρό; «Υπάρχουν χώρες με πολύ περισσότερες υποθέσεις. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η φασαρία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», είχε πει μεταξύ άλλων, ενοχλημένος από το γεγονός ότι επί των ημερών του η EPPO κάνει φύλλο και φτερό σειρά υποθέσεων για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το όψιμο ενδιαφέρον

Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να μην την «κακοχαρακτηρίσουν» οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, εκτός από… όψιμο είναι και εξόχως υποκριτικό. Προφανώς και η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξελέγη με τυμπανοκρουσίες για πάταξη τέτοιων φαινομένων και στήθηκε ένα ολόκληρο επιτελικό κράτος για την αντιμετώπισή τους.

Έξι χρόνια μετά τα πράγματα είναι χειρότερα και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η διαφθορά είναι ταυτισμένη με την κυβέρνηση της ΝΔ. Το αποδεικνύουν άλλωστε οι «Φραπέδες», οι «Χασάπηδες» και όλα τα γαλάζια παιδιά που ακούγονται στις επισυνδέσεις να κανονίζουν πως θα μασήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.