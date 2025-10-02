Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη

Στις αιτιάσεις της Λάουρα Κοβέσι που πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, συνέντευξη Τύπου με αφορμή την υπόθεση διαφθοράς των τελωνειακών που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία -μιλώντας παράλληλα στις ανοιχτές υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα- αναφέρεται το Κίνημα Δημοκρατίας, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα: η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη, όταν εκείνη ερευνούσε σοβαρές υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη», υπογραμμίζει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Παράλληλα, προσθέτει πως «το Κίνημα Δημοκρατίας είναι το μόνο κόμμα που μιλάει από την αρχή ξεκάθαρα: Κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος – τώρα! Δεν θέλουμε ‘διορθώσεις’ ή ‘βελτιώσεις’. Γιατί μόνο έτσι η χώρα θα αποκτήσει ξανά δικαιοσύνη που να μην κοιτάζει αξιώματα, αλλά τους ανθρώπους, τα θύματα, τους πολίτες».

Όσα επισημαίνει το Κίνημα Δημοκρατίας:

