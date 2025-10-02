Γιατί η κυβέρνηση φοβάται την Λάουρα Κοβέσι

Τυπικά η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι με τον σεβασμό που αναλογεί στην επικεφαλής ενός ευρωπαϊκού θεσμού. Υποθέτω ότι με αυτό τον τρόπο την υποδέχτηκε και ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Στην πράξη βέβαια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιδείξει τη μέγιστη δυνατή περιφρόνηση.

Μπορεί να μην έχει χρησιμοποιήσει εχθρική ρητορική, όμως στην πράξη όποια υπόθεση έχει διερευνήσει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυβέρνηση έχει κάνει όσα περισσότερα μπορεί για να την συγκαλύψει και να αρνηθεί κάθε δική της ευθύνη.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πώς έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την τραγωδία των Τεμπών, ως προς την ποινική ευθύνη των υπουργών της και πώς έχει χειριστεί την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία παρότι ήταν η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που στην πραγματικότητα αποκάλυψε το σκάνδαλο, την ώρα που η κομματικά διορισμένη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδίωκε την υπάλληλο που συνέβαλε στην αποκάλυψη του σκανδάλου, η κυβέρνηση ύψωσε προκλητικό τείχος ασυλίας στους υπουργούς που ήταν πολιτικά προϊστάμενοι μιας μεγάλης επιχείρησης κομματικής διασπάθισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς ίδιον κομματικό όφελος.

Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση έχει αρνηθεί να συνδράμει την Ευρωπαία Εισαγγελέα, έχει αμφισβητήσει με ποικίλους τρόπους την αρμοδιότητά της, και έχει προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι οι έρευνές της δεν θα την πλήξουν.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, δεδομένης αυτής της στάσης, ότι η κυβερνητική ανησυχία επικεντρώνεται στο τι θα πει η Ευρωπαία Εισαγγελέας στην συνέντευξη Τύπου την οποία θα δώσει. Προφανώς, ο φόβος είναι ότι εκεί η Λάουρα Κοβέσι θα μιλήσει για το πώς πραγματικά την έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και θα αποκαλύψει τις υποθέσεις που διερευνά.

Όμως, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο απέχει από οποιαδήποτε έννοια κράτους δικαίου, μια χώρα στην οποία οι πολίτες πρέπει να περιμένουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διερευνήσει τα σκάνδαλα που η κυβέρνηση προσπαθεί στην πραγματικότητα να συγκαλύψει.

Ούτε προφανώς κοιμούνται ήσυχα οι πολίτες όταν ακούνε τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι παρασύρονται από fake news και γι’ αυτό διαμαρτύρονται για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση αποδέχεται την «ευρωπαϊκή κανονικότητα» και τους θεσμούς που την εκπροσωπούν μόνο στα λόγια και όποτε τη βολεύει. Στην πράξη τους υπονομεύει για να μπορεί να συνεχίσει να ασκεί εξουσία με όρους χειραγώγησης των κρατικών θεσμών.

Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα έχουμε ανάγκη μια μεγάλη αλλαγή, μια πραγματική «επανάσταση του αυτονόητου» για να χρησιμοποιήσω μια κακοποιημένη έκφραση: να ξαναγίνουμε μια χώρα όπου δεν θα χρειαζόμαστε την Ευρωπαία Εισαγγελέα για να μπορούμε να αισθανόμαστε ότι όντως αποδίδεται δικαιοσύνη και δεν συγκαλύπτονται σκάνδαλα.