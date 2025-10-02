Λάουρα Κοβέσι: Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως
Από το κτίριο του γ' τελωνείου του Πειραιά, η Λάουρα Κοβέσι, δίνει συνέντευξη Τύπου για την πορεία των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας
Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, από το κτίριο του γ’ Τελωνείου Πειραιά στο Πέραμα. Πρόκειται για συμβολική επιλογή τοποθεσίας λόγω της υπόθεσης διαφθοράς των τελωνειακών που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Live οι εξελίξεις
