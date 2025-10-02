Ώρα Κοβέσι στην Αθήνα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα να βρίσκεται στο δεύτερο 24ωρο παραμονής της στη χώρα μας έχοντας στις βαλίτσες της όλες τις «καυτές» δικογραφίες που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα μας.

Θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και σκοπεύει να απαντήσει σε όλα τα «καυτά» θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές της

Η πρώτη εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντολή την πάταξη της διαφθοράς ολοκλήρωσε την Τετάρτη (01/10) το βαρύ πρόγραμμά της με πρώτο σταθμό το υπουργείο Δικαιοσύνης. Είχε τετ α τετ με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.

Αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών

Ειδικότερα, στη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας έδειξε ενδιαφέρον και για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος (νόμος περί ευθύνης υπουργών), με τον υπουργό να απαντά πως ο πρωθυπουργός την έχει ήδη ανακοινώσει.

Αύξηση των οργανικών θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων

Λίγο αργότερα έθεσε το ζήτημα της αύξησης των οργανικών θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που στελεχώνουν το εθνικό κλιμάκιο στη συνάντηση που είχε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που είχε υποβάλει νωρίτερα και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επίσης, ζήτησε να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώσει την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων.

Τα ελληνικά τελωνεία

Η Λάουρα Κοβέσι, στο μπαράζ επαφών που είχε με την πολιτική ηγεσία της χώρας, συναντήθηκε και με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Στο…στόχαστρο της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα τίθενται τα ελληνικά τελωνεία.

Τέλος είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρατήγου, Δημητρίου Μάλλιου.

Πίσω από τα χαμόγελα…

Η έλευση της Κοβέσι στην Αθήνα, παρά τα χαμόγελα και την ικανοποίηση για τον βαθμό συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με τις ελληνικές Αρχές, δεν παύει να προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ελληνική κυβέρνηση καθώς έχει εμπλακεί άμεσα σε ελληνικές υποθέσεις με την τραγωδία στα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκονται στο μικροσκόπιο της.

Σήμερα, Πέμπτη, μάλιστα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και σκοπεύει να απαντήσει σε όλα τα «καυτά» θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές της.

Η Λάουρα Κοβέσι έχει ηγηθεί ερευνών σε όλη την ΕΕ εστιάζοντας σε διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και απάτες. Ο νεοσύστατος θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα ηνία της οποίας κατέχει από το 2019, η γεννημένη στη Ρουμανία Κοβέσι, αποτελεί αποκούμπι για πολλούς σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς έχει υποχωρήσει.

Έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μεγάλες υποθέσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων σκανδάλων στην Ελλάδα.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) αποτελεί τη μεγαλύτερη υπόθεση απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα, με ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), υπό τη Λάουρα Κοβέσι, αποκάλυψε εκτεταμένη διαφθορά με πλαστά βοσκοτόπια, ψευδή ΑΦΜ και πολιτικές παρεμβάσεις.

Προκάλεσε αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, με παραιτήσεις πέντε κυβερνητικών στελεχών –ενός υπουργού, τριών υφυπουργών και ενός γενικού γραμματέα.

Τέμπη

Η έρευνα για την περιβόητη σύμβαση «717» σχετικά με τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην υλοποίηση της, που φέρεται να συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών, έγινε η αφορμή να αρχίσει να ακούγεται για πρώτη φορά στη χώρα μας το όνομα της Λάουρας Κοβέσι.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συντάξει έκθεση-καταπέλτη εις βάρος της Ελλάδας , για την «αμαρτωλή» σύμβαση. Η Κοβέσι είχε καταγγείλει ότι η ελληνική κυβέρνηση όρθωσε εμπόδια στην έρευνά της για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους.

Τελωνεία

Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οργανώθηκε επίσης πρόσφατα και η επιχείρηση «Καλυψώ» με τον εντοπισμό κυκλώματος τελωνειακής απάτης και λαθρεμπορίας με εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα, παρακάμπτοντας δασμούς και ΦΠΑ.

Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός εκτελωνιστή στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι στο λιμάνι του Πειραιά.

Η επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΕ, δήλωνε στους Financial Times ότι τα κατασχεθέντα ευρώ προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούσαν την «μαζική» εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ευρώπη χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.