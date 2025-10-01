Τα αιτήματα της Λάουρα Κοβέσι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι συναντήθηκε με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα
Το ζήτημα της αύξησης των οργανικών θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που στελεχώνουν το εθνικό κλιμάκιο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Κοβέσι ζήτησε αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που είχε υποβάλει νωρίτερα και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Επίσης, ζήτησε να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώσει την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων και όχι κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
