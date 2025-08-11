Καταπέλτης για την κυβέρνηση Μητσοτάκη η Λάουρα Κοβέσι: Η διαφθορά σκοτώνει – Τα Τέμπη μπορούσαν να αποφευχθούν

Νέο χαστούκι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελούν οι δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, στο γερμανικό δίκτυο ARD. Η θαρραλέα δικαστική λειτουργός που έφερε στο φως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι 57 νεκροί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ήταν θύματα της κυβερνητικής διαφθοράς.

«Πόσες ακόμα τραγωδίες θα χρειαστούν για να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι το οικονομικό έγκλημα δεν είναι ασήμαντο θέμα;» διερωτήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, χρησιμoποιώντας την Ελλάδα ως το κατεξοχήν αρνητικό παράδειγμα, όπου η διαφθορά, όπως είπε, κυριολεκτικά σκοτώνει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συντάξει την έκθεση-καταπέλτη εις βάρος της Ελλάδας , για την «αμαρτωλή» σύμβαση 717, που αφορά τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο και συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών.

Η Κοβέσι ειχε καταγγείλει ότι η ελληνική κυβέρνηση όρθωσε εμπόδια στην έρευνά της για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, κάτι που επαναλήφθηκε ακόμα πιο ωμά στην έρευνα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο», είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας στο ARD. «Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», δήλωσε.

Tι αναφέρει η Κοβέσι στο ARD

Ως εισαγγελέας, η Ρουμάνα Λάουρα Κόβεσι έχει δει τις πιο σκοτεινές πτυχές της διαφθοράς και επιθυμεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα, αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑRD.

Το ρεπορτάζ ξεκινάει με την Ελλάδα, το δυστύχημα των Τεμπών, και τις βαρύτατες ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως δεν περιορίζεται σε αυτό. Περιγράφει αναλυτικά το ρόλο και το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και το πώς δε διστάζει να συγκρουστεί με ισχυρά πολιτικά συμφέροντα – ακόμα και στα ανώτατα ευρωπαϊκά κλιμάκια..

Η Κοβέσι είναι επικεφαλής μιας μοναδικής αρχής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕPPO) είναι μια ένωση 24 χωρών της ΕΕ που συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο για τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης επιδοτήσεων και οικονομικού εγκλήματος. Στο τραπέζι της βρίσκονται οι μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στην ΕΕ.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι η αρχή της δεν περιορίζεται στην εκπόνηση εκθέσεων, αλλά μπορεί να αναλάβει αποτελεσματική δράση, να διενεργεί επιδρομές, να κατάσχει αποδεικτικά στοιχεία, να συλλαμβάνει υπόπτους και να τους παραπέμπει στη δικαιοσύνη.

Η Κοβέσι και η ομάδα της εντοπίζουν συνεχώς τέτοια εγκληματικά δίκτυα. «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Διαφθορά, απάτη επιδοτήσεων, απάτη ΦΠΑ, απάτη τελωνείων: κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει στη χώρα του», τονίζει η Εισαγγελέας.

Και η Γερμανία στο στόχαστρο

Ούτε η Γερμανία αποτελεί εξαίρεση. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία είναι ένας δημοφιλής προορισμός για συμμορίες που ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος μέσω της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ. Έτσι, το γερμανικό δημόσιο χάνει ετησίως σχεδόν δέκα δισεκατομμύρια ευρώ από τα φορολογικά έσοδα.

Ωστόσο, η Κοβέσι και η ομάδα της καταφέρνουν με θεαματικό τρόπο να εξουδετερώνουν συνεχώς αυτά τα διεθνή δίκτυα.

«Θέλω να αλλάξω κάτι για την κοινωνία»

Η Κοβέσι γνωρίζει πολύ καλά την απάτη από τη χώρα της, τη Ρουμανία.

Η χώρα θεωρείται μία από τις πιο διεφθαρμένες της Ευρώπης. Το 2006, σε ηλικία 33 ετών, έγινε η νεότερη και πρώτη γυναίκα γενική εισαγγελέας της χώρας.

«Έχω δει πώς η διαφθορά επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και μάλλον ήθελα να κάνω κάτι σημαντικό για την κοινωνία. Και σκέφτηκα ότι μέσω της δουλειάς μου μπορώ να αλλάξω κάτι», λέει σήμερα.

Έκανε εχθρούς

Η δουλειά της αλλάζει πολλά: ως επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς (DNA), από το 2013 φέρνει ενώπιον της δικαιοσύνης χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους και πολιτικούς στη Ρουμανία, μεταξύ των οποίων βουλευτές, υπουργούς και δύο πρώην πρωθυπουργούς, και πολλοί από αυτούς καταλήγουν στη φυλακή.

Με αυτό κερδίζει εχθρούς. Το 2018 ακολουθεί διαδικασία μομφής εναντίον της. Κατηγορείται ότι βλάπτει τη φήμη της χώρας. Ακολουθεί μια κατηγορία, τώρα την κατηγορούν για διαφθορά. Ωστόσο, η Κοβέσι κερδίζει τη δικαστική διαμάχη και αθωώνεται. Παρ’ όλα αυτά, απολύεται.

Ζημίες δισεκατομμυρίων

Το 2019 η Κοβέσι ορίζεται πρώτη γενική εισαγγελέας της Ευρώπης. Από τότε, ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ερευνά πολύκροτες υποθέσεις που απασχολούν τα διεθνή πρωτοσέλιδα. Το 2024 άνοιξε 2.666 έρευνες με εκτιμώμενη συνολική ζημιά 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δεν διστάζει να τα βάλει με τους μεγάλους. Ερευνά υποθέσεις όπου υπάρχει υποψία κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ. Διερευνά την κατάχρηση κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ερευνά την ελληνική κυβέρνηση, της οποίας οι υπουργοί είναι πλέον ύποπτοι για κατάχρηση αγροτικών επιδοτήσεων σε μεγάλη κλίμακα. Επίσης, η αμφιλεγόμενη συμφωνία για τα εμβόλια της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρίσκεται στο τραπέζι της.

Απόπειρες φίμωσης

Σε όλη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τους πολιτικούς να ιδρώνουν. Ωστόσο, και στην ΕΕ υπάρχουν προσπάθειες να την εμποδίσουν. «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μερικοί πολιτικοί, όχι όλοι, αλλά μερικοί από αυτούς, μου λένε: «Κυρία Κοβέσι, δεν πρέπει να μιλάτε τόσο πολύ για αυτές τις υποθέσεις και δεν πρέπει να δημοσιεύετε τα στατιστικά στοιχεία. Γιατί αν οι άνθρωποι δουν ότι έχουμε τόσες πολλές υποθέσεις, θα σκεφτούν ότι είμαστε όλοι διεφθαρμένοι». Και εγώ απαντώ κάθε φορά: «Εντάξει, αν δεν δημοσιεύσω το δελτίο τύπου και πω ότι δεν έχουμε καμία υπόθεση, αυτό σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει και όλες οι χώρες είναι καθαρές;» Δεν περίμενα ότι και στην Ευρώπη υπάρχει η τάση να μην αντιμετωπίζονται τα προβλήματα όταν υπάρχουν».

«Το αίσθημα της δικαιοσύνης είναι απαραίτητο»

Η Λάουρα Κοβέσι θα συνεχίσει ακάθεκτη το έργο της παρά τις απειλές, τονίζει το ρεπορτάζ του ΑRD. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πολλά κονδύλια, και ο κίνδυνος να καταχραστούν είναι μεγάλος. Χρήματα που δικαιούνται οι πολίτες για καλύτερα νοσοκομεία, καλή εκπαίδευση, λειτουργικούς δρόμους.