Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται
Πολιτική 10 Αυγούστου 2025 | 08:00

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται

Αν και Αύγουστος η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δημοσίευμα του in προκάλεσε μια παραίτηση και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Ο ρόλος-κλειδί στη ΔΕΘ.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Την ώρα που η Αθήνα αδειάζει για τις διακοπές του Αυγούστου, στο παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, στην οδό Λουκάρεως, η δουλειά συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Η έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από τις κορυφαίες για τις Ελληνίδες-Ευρωπαίες εισαγγελείς και βρίσκεται σε καθεστώς απόλυτης προτεραιότητας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τον Σεπτέμβιο αναμένεται να έρθει και δεύτερη δικογραφία για το ίδιο σκάνδαλο.

Η υπόθεση Σεμερτζίδου

Την εβδομάδα που πέρασε κυριάρχησε στην επικαιρότητα η υπόθεση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, πολιτεύτριας και υποψήφιας βουλευτίνας της ΝΔ στις εκλογές του 2019. Μετά τις αποκαλύψεις του in η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με τα περίπου 2,5 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλαβε η κα Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας και συγγενείς τους ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019-2024.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όταν σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σύζυγος της κας Σεμερτζίδου ελεγχόταν από την Αρχή Καταπολέμησης για το μαύρο χρήμα. Νωρίτερα, από το γραφείο της Αρχής υπήρξε ενημέρωση για δύο περιπτώσεις ελεγχόμενων στη Θεσσαλία που φέρονται να εισέπραξαν περί τα 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάποιοι θεώρησαν ότι ο ένας εκ των δύο ελεγχόμενων ήταν ο σύντροφος της κας Σεμερτζίδου. Από την έρευνα που κάναμε κάτι τέτοιο δεν προέκυπτε από τα στοιχεία. Η έρευνα όμως οδήγησε στο να βρούμε τις συνολικές επιδοτήσεις της οικογένειας της κας Σεμερτζίδου τις οποίες και δημοσιεύσαμε.

Έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος του in, σημειώθηκε έφοδος της Αρχής στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συγέντρωση στοιχείων που αφορούσαν και την οικογένεια της κας Σεμερτζίδου. Ακολούθησε, τέλος, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καλείται πλέον να ερευνήσει την υπόθεση Σεμερτζίδου.

Στο μεσοδιάστημα η κα Σεμερτζίδου οδηγήθηκε σε παραίτηση από τη θέση που κατείχε στη ΝΔ. Το Μαξίμου διαπίστωσε -κάπως αργά είναι η αλήθεια- ότι το όνομά της έπαιζε για ένα τριήμερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο, γεγονός που είχε αντίστοιχη απήχηση και στην κυβέρνηση.

Εν προκειμένω η χαλαρότητα του Αυγούστου δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για το Μαξίμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο 48ωρο άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης στην κυβέρνηση δεν γνώριζαν καν ποια θέση είχε η κα Σεμερτζίδου στο κόμμα… Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, το γεγονός ότι εκ των υστέρων η επικοινωνιακή, αλλά και ουσιαστική διαχείριση της υπόθεσης προκάλεσε νέες μουρμούρες αποδοκιμασίας στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Ενοχλημένοι

Κακά τα ψέματα, η κατάσταση δεν είναι ρόδινη στο κυβερνών κόμμα όσο και αν το Μαξίμου προσπαθεί να παρουσιάσει ένα αρραγές μέτωπο. Ο ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας με αφορμή την πρόταση σύστασης προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Αυγενάκη-Βορίδη με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόχλησε αρκετούς βουλευτές.

Και τους ενόχλησε επειδή ήρθε ο καιρός που θα βρεθούν στις εκλογικές τους περιφέρειες κι εκεί θα έρθουν αντιμέτωποι με τους ψηφοφόρους τους, αρκετοί εκ των οποίων είναι αγρότες. Κι όταν λέμε αγρότες εννοούμε ανθρώπους του μεροκάματου και όχι κομματάρχες τύπου «Φραπέ».

Ένα τέτοιο περιστατικό αναφορικά με το πως «βράζουν» οι τοπικές κοινωνίες σημειώθηκε τη μέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίαζε το δρόμο Πατρών-Πύργου. Το ίδιο βράδυ παραιτήθηκε ο γραμματέας της νομαρχιακής Πύργου της ΝΔ, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε ακούσει τα εξ αμάξης από ουκ ολίγους ψηφοφόρους του κόμματος στην περιοχή.

Υποτίμηση

Γενικότερα, υπάρχει η αίσθηση ότι όπως συνέβη με τα Τέμπη έτσι ακριβώς και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ουσία η κυβέρνηση δείχνει να έχει υποτιμήσει τον αντίκτυπο των αποκαλύψεων στην κοινωνία. Και αν στα Τέμπη το αφήγημα ήταν ένας συνδυασμός διαχρονικών ευθυνών και συχνές αναφορές στα περί συνωμοσιολογίας της αντιπολίτευσης, στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά: Υπάρχουν καταγεγραμμένοι διάλογοι στελεχών της ΝΔ, υπάρχουν πρόστιμα από την Ε.Ε., υπάρχει μπόλικο υλικό προς διερεύνηση.

Υπό αυτό το πρίσμα μια κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο δεν μπορεί να στηρίζεται σε άρθρα της Σοφίας Βούλτεψη (!) σε εφημερίδες που η γραμμή τους παραπέμπει σε μια εκδοτική προσπάθεια που αρχίζει και τελειώνει στα υπόγεια του Μαξίμου και που επιχειρούν -γελοιωδώς και φυσικά ανεπιτυχώς- να εμπλέξουν την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι σε κυκλώματα παρανομίας στην πατρίδα της. Εάν το Μαξίμου επιλέγει αυτή τη γραμμή άμυνας προκειμένου ν’ αλλάξει το κλίμα, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι βρίσκεται σε μεγαλύτερο πανικό από εκείνον που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Όλα τα λεφτά στη ΔΕΘ

Οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση αναμένεται να ρίξει όλα της τα λεφτά στη ΔΕΘ, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Φθινοπώρου. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εμφανιστεί εξαιρετικά γενναιόδωρος ως προς τα μέτρα που θα ανακοινώσει. Κάποιοι άλλοι λένε ότι τα μέτρα θα αποτελέσουν πρώτης γραμμής προεκλογικές παροχές και πως με την ομιλία Μητσοτάκη θα εισέλθουμε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την Άνοιξη του 2026.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφορικά με τα σενάρια των εκλογών έχει δεσμευτεί επανειλημμένα για δύο πράγματα: Το πρώτο είναι πως οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της 4ετίας, εν ολίγοις το 2027. Το δεύτερο είναι ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Είναι σαφές πως το χρόνο των εκλογών τον επιλέγει κάθε φορά ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Ενίοτε όμως, η ίδια η ζωή είναι εκείνη που τον αναγκάζει να επιλέξει τη διαδρομή που θ’ ακολουθήσει.

Σε απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιμένει να δει τον αντίκτυπο των μέτρων στην κοινωνία τους μήνες που θα μεσολαβήσουν έως την Άνοιξη. Η συγκεκριμένη πορεία θα συνοδευτεί από τις εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τυχόν νέες αποκαλύψεις που θεωρείται σχεδόν σίγουρο, αλλά κι ένα φόβο που εδράζει κατά κύριο λόγο στο Μαξίμου και αναφέρεται στη δημοσιοποίηση νέων σκανδάλων που θα κλονίσουν περαιτέρω την τραυματισμένη εικόνα της κυβέρνησης. Εκεί, ίσως οι εξελίξεις να είναι εντελώς απρόβλεπτες. Πλέον, γίνεται σαφές κάθε μέρα όλο και πιο πολύ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των πάντων.

