Μπορεί στο μέγαρο Μαξίμου να ήλπιζαν ότι η θερινή ραστώνη θα σκεπάσει τη δυσαρέσκεια που απλώνεται στους κόλπους της ΝΔ, όμως το εσωκομματικό μέτωπο όχι μόνο παραμένει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη διάπλατα ανοιχτό, αλλά φουντώνει.

Το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας είχε γίνει, ούτως ή άλλως, πολύ βαρύ μετά τον ευτελισμό των θεσμών, στον οποίο επιδόθηκε το Μαξίμου στη Βουλή, στην ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τώρα η δυσαρέσκεια «γαλάζιων» βουλευτών αναζωπυρώνεται με πολύ έντονο τρόπο, με την υπόθεση Σεμερτζίδου.

Βγάζουν τα μαχαίρια

Μετά τις αποκαλύψεις του in που έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση το μέγαρο Μαξίμου, οδηγώντας την Καλλιόπη Σεμερτζίδου στην παραίτηση από το πόστο της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, «γαλάζιοι» βουλευτές βγάζουν τα μαχαίρια από τα θηκάρια, βάζοντας στο στόχαστρο την ηγεσία του κόμματος για την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης.

Ειδικότερα, βουλευτές της ΝΔ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις δεν κρύβουν τη σφοδρή ενόχλησή τους μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Σεμερτζίδου που έρχονται να προστεθούν σε όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θέμα ελέγχου

Οι ίδιοι βουλευτές, κάνουν λόγο για «εφόρμηση στο κράτος», ενώ θέτουν θέμα ελέγχου από την ηγεσία, των προσώπων που επιλέγονται για τη στελέχωση του κομματικού μηχανισμού, εν όψει και των επόμενων εσωκομματικών εκλογών για τις τοπικές και τις νομαρχιακές οργανώσεις της ΝΔ, αλλά και εν όψει της προετοιμασίας του κόμματος για τις εθνικές εκλογές όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο τονίζουν ότι θα πρέπει να ελεγχθούν όσοι θα είναι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές για τις τοπικές και νομαρχιακές οργανώσεις, καθώς πρόκειται για θέσεις που παίζουν ρόλο στα εσωκομματικά πράγματα.

Εσωκομματική κριτική

Θυμίζουμε άλλωστε ότι αντίστοιχη σφοδρή εσωκομματική κριτική έχει διατυπωθεί πρόσφατα (18.7.2025) και δημοσίως, με τον βουλευτή Β’ Πειραιά της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο να χαρακτηρίζει «σαβούρα» τους «Φραπέδες» και τους «χασάπηδες», επισημαίνοντας ότι «επειδή έχουμε εσωκομματικές εκλογές τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τσεκάρουμε πρόσωπα και καταστάσεις, γιατί τέτοιοι τύποι πληγώνουν την εικόνα μας. Δεν μπορώ να φανταστώ τέτοιους τύπους να ηγούνται νομαρχιακών επιτροπών ή δημοτικών τοπικών οργανώσεων της ΝΔ».

Λαβωμένη

Από εκεί και πέρα, «γαλάζια» στελέχη σημειώνουν ότι από την υπόθεση Σεμερτζίδου η κυβέρνηση βγαίνει εκ νέου πολύ λαβωμένη, ενώ με αφορμή την υπόθεση αυτή, αναζωπυρώνεται στο εσωτερικό του κόμματος και η υπαρκτή γκρίνια για τους ακραίους χειρισμούς του μεγάρου Μαξίμου στη Βουλή, στην ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου προσπάθησε, μετά τις αποκαλύψεις του in και την παραίτηση της «γαλάζιας» πολιτευτή, να πάρει αποστάσεις από την Κ. Σεμερτζίδου, μέσω κυβερνητικών πηγών, που έλεγαν ότι ήταν υποψήφια βουλευτής το 2019, αλλά όχι το 2023, υποστηρίζοντας ότι «είχε κοπεί από τα ψηφοδέλτια» με την αιτιολόγηση ότι η συμπεριφορά, το προφίλ και η εικόνα της δεν συνάδει με το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη.

Μια αιτιολόγηση που φυσικά δε μπορεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αφού μέχρι και τώρα η Κ. Σεμερτζίδου παρέμενε στην κομματική θέση ευθύνης από την οποία υποχρεώθηκε να παραιτηθεί (δηλώνοντας ότι παραμένει «ενεργό μέλος της ΝΔ»).

Εσωκομματική κριτική για την εξωτερική πολιτική

Ταυτόχρονα, εδώ και καιρό η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κλυδωνισμοί που αυτή έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση, έχουν γίνει ο καταλύτης για τη δημόσια έκφραση έντονης εσωκομματικής κριτικής και σε άλλα θέματα, όπως τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Χαρακτηριστικό είναι το δεύτερο συνεχόμενο χτύπημα εσωκομματικής κριτικής για την εξωτερική πολιτική, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος σημείωσε (K report) ότι «ενώ η Άγκυρα κεφαλαιοποιεί αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Ελλάδα παραμένει θεατής, απούσα από τις κρίσιμες διεργασίες που καθορίζουν το μέλλον της περιοχής. Η χώρα μας δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με πολιτική αδράνειας και εμμονές που οδηγούν σε απομόνωση».

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι «η εμμονή μας να βλέπουμε την Τουρκία αποκλειστικά ως απειλή έχει ήδη επιβαρύνει όχι μόνο τη διεθνή θέση της χώρας αλλά και την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών», ενώ πρόσθεσε πως η επιλογή «από το 2019 να στηριχθεί ένας αμφιλεγόμενος και μη νόμιμος πολέμαρχος της Ανατολικής Λιβύης, ο Χαφτάρ […] έθεσε τη χώρα μας ανεξήγητα και απέναντι στην πολιτική γραμμή της Ευρώπης, εξαρχής στη λάθος πλευρά, με αποτέλεσμα να εξαιρεθεί από όλα τα σημαντικά διεθνή φόρα για τη Λιβύη, από το Βερολίνο μέχρι σήμερα».

Αιχμές

Την ίδια ώρα ο βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος (Παραπολιτικά 90.1 FM), επανέλαβε τη διατυπωμένη εδώ και τέσσερα χρόνια θέση του ότι υπάρχει «ένα πρόβλημα» στην εξωτερική πολιτική, του οποίου την έναρξη έθεσε στο 1975, αλλά η αιχμηρή του τοποθέτηση αγγίζει και τη σημερινή κυβέρνηση: «Έχουμε φτιάξει μια στρατηγική έναντι της Τουρκίας από το ’75 και μετά όπου μετά από 50 χρόνια καλούμαστε να δούμε τι έχουμε κατορθώσει. Εδώ θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα. Η στρατηγική αυτή που ακολουθούμε από το ’75 και μετά δεν έχει αποδώσει εκείνα τα οποία θα θέλαμε. Ούτε έχει μπορέσει να ανατρέψει το σκηνικό στην Κύπρο να απελευθερωθεί το νησί ούτε έχει μπορέσει να συγκρατήσει την Τουρκία, αντίθετα η Τουρκία έχει αφηνιάσει».

Παράλληλα, «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, επισημαίνουν ότι τόσο τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όσο και το παιχνίδι με τους θεσμούς που, όπως υπογραμμίζουν, εμφανίστηκε η κυβέρνηση να κάνει με τις ακραίες μεθοδεύσεις στη Βουλή, είναι παράγοντες με μεγάλη επίδραση στην εκλογική βάση τους κόμματος, την ώρα που ήδη το μέγαρο Μαξίμου αγωνιά για την καταγραφόμενη στις δημοσκοπήσεις, πτώση των ποσοστών της ΝΔ.