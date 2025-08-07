newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07 Αυγούστου 2025 | 11:00

ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Μπορεί στο μέγαρο Μαξίμου να ήλπιζαν ότι η θερινή ραστώνη θα σκεπάσει τη δυσαρέσκεια που απλώνεται στους κόλπους της ΝΔ, όμως το εσωκομματικό μέτωπο όχι μόνο παραμένει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη διάπλατα ανοιχτό, αλλά φουντώνει.

Το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας είχε γίνει, ούτως ή άλλως, πολύ βαρύ μετά τον ευτελισμό των θεσμών, στον οποίο επιδόθηκε το Μαξίμου στη Βουλή, στην ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τώρα η δυσαρέσκεια «γαλάζιων» βουλευτών αναζωπυρώνεται με πολύ έντονο τρόπο, με την υπόθεση Σεμερτζίδου.

Βγάζουν τα μαχαίρια

Μετά τις αποκαλύψεις του in που έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση το μέγαρο Μαξίμου, οδηγώντας την Καλλιόπη Σεμερτζίδου στην παραίτηση από το πόστο της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, «γαλάζιοι» βουλευτές βγάζουν τα μαχαίρια από τα θηκάρια, βάζοντας στο στόχαστρο την ηγεσία του κόμματος για την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης.

Ειδικότερα, βουλευτές της ΝΔ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις δεν κρύβουν τη σφοδρή ενόχλησή τους μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Σεμερτζίδου που έρχονται να προστεθούν σε όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θέμα ελέγχου

Οι ίδιοι βουλευτές, κάνουν λόγο για «εφόρμηση στο κράτος», ενώ θέτουν θέμα ελέγχου από την ηγεσία, των προσώπων που επιλέγονται για τη στελέχωση του κομματικού μηχανισμού, εν όψει και των επόμενων εσωκομματικών εκλογών για τις τοπικές και τις νομαρχιακές οργανώσεις της ΝΔ, αλλά και εν όψει της προετοιμασίας του κόμματος για τις εθνικές εκλογές όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο τονίζουν ότι θα πρέπει να ελεγχθούν όσοι θα είναι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές για τις τοπικές και νομαρχιακές οργανώσεις, καθώς πρόκειται για θέσεις που παίζουν ρόλο στα εσωκομματικά πράγματα.

Εσωκομματική κριτική

Θυμίζουμε άλλωστε ότι αντίστοιχη σφοδρή εσωκομματική κριτική έχει διατυπωθεί πρόσφατα (18.7.2025) και δημοσίως, με τον βουλευτή Β’ Πειραιά της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο να χαρακτηρίζει «σαβούρα» τους «Φραπέδες» και τους «χασάπηδες», επισημαίνοντας ότι «επειδή έχουμε εσωκομματικές εκλογές τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τσεκάρουμε πρόσωπα και καταστάσεις, γιατί τέτοιοι τύποι πληγώνουν την εικόνα μας. Δεν μπορώ να φανταστώ τέτοιους τύπους να ηγούνται νομαρχιακών επιτροπών ή δημοτικών τοπικών οργανώσεων της ΝΔ».

Λαβωμένη

Από εκεί και πέρα, «γαλάζια» στελέχη σημειώνουν ότι από την υπόθεση Σεμερτζίδου η κυβέρνηση βγαίνει εκ νέου πολύ λαβωμένη, ενώ με αφορμή την υπόθεση αυτή, αναζωπυρώνεται στο εσωτερικό του κόμματος και η υπαρκτή γκρίνια για τους ακραίους χειρισμούς του μεγάρου Μαξίμου στη Βουλή, στην ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου προσπάθησε, μετά τις αποκαλύψεις του in και την παραίτηση της «γαλάζιας» πολιτευτή, να πάρει αποστάσεις από την Κ. Σεμερτζίδου, μέσω κυβερνητικών πηγών, που έλεγαν ότι ήταν υποψήφια βουλευτής το 2019, αλλά όχι το 2023, υποστηρίζοντας ότι «είχε κοπεί από τα ψηφοδέλτια» με την αιτιολόγηση ότι η συμπεριφορά, το προφίλ και η εικόνα της δεν συνάδει με το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη.

Μια αιτιολόγηση που φυσικά δε μπορεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αφού μέχρι και τώρα η Κ. Σεμερτζίδου παρέμενε στην κομματική θέση ευθύνης από την οποία υποχρεώθηκε να παραιτηθεί (δηλώνοντας ότι παραμένει «ενεργό μέλος της ΝΔ»).

Εσωκομματική κριτική για την εξωτερική πολιτική

Ταυτόχρονα, εδώ και καιρό η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κλυδωνισμοί που αυτή έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση, έχουν γίνει ο καταλύτης για τη δημόσια έκφραση έντονης εσωκομματικής κριτικής και σε άλλα θέματα, όπως τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Χαρακτηριστικό είναι το δεύτερο συνεχόμενο χτύπημα εσωκομματικής κριτικής για την εξωτερική πολιτική, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος σημείωσε (K report) ότι «ενώ η Άγκυρα κεφαλαιοποιεί αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Ελλάδα παραμένει θεατής, απούσα από τις κρίσιμες διεργασίες που καθορίζουν το μέλλον της περιοχής. Η χώρα μας δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με πολιτική αδράνειας και εμμονές που οδηγούν σε απομόνωση».

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι «η εμμονή μας να βλέπουμε την Τουρκία αποκλειστικά ως απειλή έχει ήδη επιβαρύνει όχι μόνο τη διεθνή θέση της χώρας αλλά και την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών», ενώ πρόσθεσε πως η επιλογή «από το 2019 να στηριχθεί ένας αμφιλεγόμενος και μη νόμιμος πολέμαρχος της Ανατολικής Λιβύης, ο Χαφτάρ […] έθεσε τη χώρα μας ανεξήγητα και απέναντι στην πολιτική γραμμή της Ευρώπης, εξαρχής στη λάθος πλευρά, με αποτέλεσμα να εξαιρεθεί από όλα τα σημαντικά διεθνή φόρα για τη Λιβύη, από το Βερολίνο μέχρι σήμερα».

Αιχμές

Την ίδια ώρα ο βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος (Παραπολιτικά 90.1 FM), επανέλαβε τη διατυπωμένη εδώ και τέσσερα χρόνια θέση του ότι υπάρχει «ένα πρόβλημα» στην εξωτερική πολιτική, του οποίου την έναρξη έθεσε στο 1975, αλλά η αιχμηρή του τοποθέτηση αγγίζει και τη σημερινή κυβέρνηση: «Έχουμε φτιάξει μια στρατηγική έναντι της Τουρκίας από το ’75 και μετά όπου μετά από 50 χρόνια καλούμαστε να δούμε τι έχουμε κατορθώσει. Εδώ θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα. Η στρατηγική αυτή που ακολουθούμε από το ’75 και μετά δεν έχει αποδώσει εκείνα τα οποία θα θέλαμε. Ούτε έχει μπορέσει να ανατρέψει το σκηνικό στην Κύπρο να απελευθερωθεί το νησί ούτε έχει μπορέσει να συγκρατήσει την Τουρκία, αντίθετα η Τουρκία έχει αφηνιάσει».

Παράλληλα, «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, επισημαίνουν ότι τόσο τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όσο και το παιχνίδι με τους θεσμούς που, όπως υπογραμμίζουν, εμφανίστηκε η κυβέρνηση να κάνει με τις ακραίες μεθοδεύσεις στη Βουλή, είναι παράγοντες με μεγάλη επίδραση στην εκλογική βάση τους κόμματος, την ώρα που ήδη το μέγαρο Μαξίμου αγωνιά για την καταγραφόμενη στις δημοσκοπήσεις, πτώση των ποσοστών της ΝΔ.

World
Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Economy
ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

inWellness
inTown
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in – Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in - Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ

Το πρώην στέλεχος της ΝΔ, που παραμένει κατά δήλωσή της μέλος του κόμματος, δεν μπήκε στην ουσία των ερωτημάτων που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του in και τα 2,5 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλαβαν οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;
Θέτει ερωτήματα 06.08.25

ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;

Το ΚΚΕ τονίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ τηρεί “σιγή ασυρμάτου” αντί να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί ο Ζελένσκι όταν λέει ότι συζητήθηκαν με τον πρωθυπουργό θέματα συνεργασίας στην αεράμυνα»

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί αργεί ο διορισμός της – Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Εκβιαστές, καθάρματα»
Η ανάρτηση 06.08.25

Γιατί αργεί ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς - «Εκβιαστές, καθάρματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σκληρές εκφράσεις στους Δημοκρατικούς για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Το μεγαλύτερο έγκλημα του ιμπεριαλισμού, η όξυνση των ανταγωνισμών φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο
Ατομική βόμβα 06.08.25

ΚΚΕ για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Το μεγαλύτερο έγκλημα του ιμπεριαλισμού, η όξυνση των ανταγωνισμών φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «σήμερα 80 χρόνια μετά, η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολεμικών εστιών σε όλο τον κόσμο φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολέθρου»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για τουρκολιβυκό: Ντρέπεται και η ντροπή, πανικός από την κυβέρνηση
Για δηλώσεις του Μανιάτη 06.08.25

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για τουρκολιβυκό: Ντρέπεται και η ντροπή, πανικός από την κυβέρνηση

«Έφτασε στο σημείο να επιμερίζει αντεθνική στάση στο ΠΑΣΟΚ και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, εκτοξεύοντας πυρά κατά του κυβερνώντος κόμματος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ατύχημα φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στην ακτοπλοΐα
Νέα ανακοίνωση 06.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ατύχημα φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στην ακτοπλοΐα

«Το ατύχημα με το φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα αποτυπώνει την κατάσταση της ακτοπλοΐας στη χώρα μας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Φάμελλος για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Η απειλή της ατομικής βόμβας είναι ξανά επίκαιρη – Η Ειρήνη δεν θα έρθει μόνη
«Πυρηνικός αφοπλισμός» 06.08.25

Φάμελλος για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Η απειλή της ατομικής βόμβας είναι ξανά επίκαιρη – Η Ειρήνη δεν θα έρθει μόνη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει πως «η Ειρήνη δεν μπορεί να βασίζεται στον φόβο και στη δύναμη του ισχυρού, αλλά στη συνεργασία, στον διάλογο και στο διεθνές δίκαιο»

Σύνταξη
«Διασυρμός της χώρας, διεθνώς ρεζίλι»: Αντιπολιτευτικοί μύδροι στην κυβέρνηση για το δημοσίευμα του Politico
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

«Διασυρμός της χώρας, διεθνώς ρεζίλι»: Αντιπολιτευτικοί μύδροι στην κυβέρνηση για το δημοσίευμα του Politico

Το Politico έκανε λόγο για «μπλόκο Μητσοτάκη στην έρευνα κατά υπουργών του» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Σηκώνει ψηλά το ζήτημα η αντιπολίτευση

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς στην καταβολή των ποσών του επανυπολογισμού συντάξεων
«Φτάνει με τον εμπαιγμό» 06.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς στην καταβολή των ποσών του επανυπολογισμού συντάξεων

«Φτάνει πια με τον εμπαιγμό και την ταλαιπωρία των συνταξιούχων. Προχωρήστε άμεσα στους επανυπολογισμούς κύριων και επικουρικών συντάξεων», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in για Σεμερτζίδου: Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης μπροστά σε αυτό το πάρτι διαφθοράς
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in για Σεμερτζίδου: Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης μπροστά σε αυτό το πάρτι διαφθοράς

«Το καθεστώς Μητσοτάκη λειτουργώντας εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου εξέθρεψε το γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθισης των κοινοτικών πόρων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

«Μιλάμε για σπείρα» - Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Η κυβέρνηση πετάει την μπάλα στην εξέδρα και συνεχίζει την επιχείρηση διάχυσης ευθυνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιπαράθεση Σταμάτη (ΝΔ) με Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ) και Φαραντούρη

Σύνταξη
Politico για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης μπλοκάρει την έρευνα κατά υπουργών
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

«Ο Μητσοτάκης μπλοκάρει την έρευνα κατά υπουργών» - Στα μανταλάκια του διεθνούς Τύπου ο πρωθυπουργός

Ο Μητσοτάκης «χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να αποτρέψει πλήρους κλίμακας έρευνα σε βάρος υπουργών», αναφέρει το Politico, περιγράφοντας διεξοδικά το μεγάλο φαγοπότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Κόσμος 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Washington Post 07.08.25

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Μία νεκρή και 13 τραυματίες 07.08.25

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Σύνταξη
Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία

Επτά επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τη δίκη να φέρνει ξανά στο φως τις τελευταίες τραγικές του στιγμές.

Σύνταξη
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Σχέδιο δύο φάσεων 07.08.25

«Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» - Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων με τις ευλογίες Τραμπ

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία – Το λίθιο ως «κλειδί»
Έρευνα 07.08.25

Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ - Το μεταλλικό στοιχείο «κλειδί»

Το λίθιο συστήνεται για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής και υπάρχει στο σώμα μας σε μικρές ποσότητες - Με αυτό είναι δυνατή η προστασία γηρασμένων εγκεφάλων από το Αλτσχάιμερ, λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
Μπάσκετ 07.08.25

Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»

Η Ελλάδα ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), με την «Mundo Deportivo» να προειδοποιεί τους Ισπανούς για το μεταξύ τους ματς στο Eurobasket.

Σύνταξη
Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών
Woman 07.08.25

Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών

Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πως η σεξουαλική συμπεριφορά των θηλυκών θηλαστικών δεν εξαρτάται από το φύλο τους βιολογικά, αλλά από τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και των αρσενικών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο