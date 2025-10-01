newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Οκτωβρίου 2025 | 16:43

Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

Ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι με τον ΥΠΕΘΟ Κυριάκο Πιερρακάκη – Ο Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Spotlight

Στο…στόχαστρο της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι τίθενται τα ελληνικά τελωνεία, όπως αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια αναμένεται να δώσει αύριο συνέντευξη Τύπου από τα τελωνεία Πειραιά.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός εκτελωνιστή στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ομώνυμες Αρχές ενέτειναν τις έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας, όπως αποκάλυψε η ανώτατη εισαγγελέας της ΕΕ, την οποία επικαλούνται οι Financial Times.

Η επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΕ, Λάουρα Κοβέσι, δήλωσε στους Financial Times ότι τα κατασχεθέντα ευρώ προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούσαν την «μαζική» εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ευρώπη χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.

Οι κατηγορίες και η κατάσχεση

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) απήγγειλε κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις μεσίτες που είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κίνα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και φόρων.

Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο γραφείο ενός τελωνειακού μεσίτη — ένα απόθεμα που θα ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ — και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του, δήλωσε η Κοβέσι.

Τα τραπεζογραμμάτια ήταν μέρος ενός συνολικού ποσού 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκε σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που «παγώθηκαν» από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EPPO. Συνολικά, κατασχέθηκαν 5,8 εκατ. ευρώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Κοβέσι. «Στοχεύουμε σε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα, φοροδιαφεύγουν και διαπράττουν [απάτη] μέσω ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας».

Η απάτη με τον ΦΠΑ

Η απάτη στον ΦΠΑ έχει γίνει «η πιο ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, είπε, συχνά συνδυαζόμενη με απάτη στους τελωνειακούς δασμούς. «Οι απάτες ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών σε ό,τι ερευνούμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η εν λόγω απάτη κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Κοβέσι ανέφερε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης στην Ελλάδα, καθώς «θέλουν να ελέγξουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής… και να πληρώσουν το ελάχιστο δυνατό». «Αν δεν πληρώσεις κανέναν φόρο, μπορείς να πουλάς αυτά τα αγαθά σε χαμηλότερη τιμή από την κανονική. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις τους παραγωγούς που βρίσκονται στην Ευρώπη», εξήγησε.

Η κορυφή του παγόβουνου

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 εσφαλμένες τελωνειακές δηλώσεις, δήλωσε η Κόβεσι. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν «εικονικές» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες πίσω από αυτές ήταν επίσης συνδεδεμένοι με την ιταλική υπόθεση, πρόσθεσε. «Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για τις ίδιες ταυτότητες και το ίδιο μοτίβο». Οι ύποπτες ομάδες δημιουργούσαν επίσης εικονικές εταιρείες για να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης των αγαθών. «Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωνε τίποτα», είπε η Κόβεσι. Πρόσθεσε ότι οι τελωνειακές αρχές δεν εντόπισαν προειδοποιητικά σημάδια στις δηλώσεις, αν και υπήρχαν «τεράστιες κόκκινες σημαίες». Υπέθεσε ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι «δεν έκαναν αυτούς τους ελέγχους επειδή κάποιες φορές λάμβαναν δωροδοκία».

Τρεις αξιωματούχοι με άμεση γνώση των τελωνειακών εργασιών στο λιμάνι του Πειραιά λένε ότι η υπόθεση απάτης είναι «απλώς η κορυφή του παγόβουνου», επισημαίνοντας την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων σάρωσης ικανών να ελέγχουν σωστά τις εισερχόμενες αποστολές. Περίπου 5,1 εκατομμύρια κοντέινερ φτάνουν στον Πειραιά κάθε χρόνο.

Ποια μέτρα συζήτησαν Πιερρακάκης-Κοβέσι

Για τους παραπάνω λόγους, η σημερινή συνάντηση του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, τέθηκαν και ζητήματα σε σχέση με τα τελωνεία στην Ελλάδα, παρουσία και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν ο εντοπισμός και αναφορά υποθέσεων τελωνειακής και φορολογικής απάτης (ΦΠΑ), με αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων. Παράλληλα, τέθηκε και το θέμα της διάθεσης εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ερευνητών και τελωνειακών υπαλλήλων για την υποστήριξη των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, όπως και η απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων με τις διαδικασίες της ΕΕ.

Ακόμη, ζητήθηκε η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο δίκτυο πληροφοριών EUROFISC, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ.

Τέλος, τέθηκε και το θέμα της μισθολογική εξομοίωση των στελεχών για τους NEDPAs (Γραμματείς και Χρηματοοικονομικούς Ερευνητές) που υπηρετούν στο Γραφείο της Αθήνας, με τις αμοιβές σε αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες των εθνικών αρχών, σε αναγνώριση του αυξημένου φόρτου εργασίας και της κρίσιμης συμβολής τους στην επιτυχία των ερευνών.

Πηγή ΟΤ

Stream newspaper
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα
Παγκόσμια Έκθεση 01.10.25

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα

Θα χρειαστεί ένας αιώνας για να γεφυρωθεί η ψαλίδα στα εισοδήματα ανδρών γυναικών διαπιστώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη φετινή έκθεση για την κατάσταση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο – Στις 106,2 μονάδες ο δείκτης
Στοιχεία ΙΟΒΕ 01.10.25

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο - Πού διαμορφώθηκε ο δείκτης

Οι αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο επέδρασαν αρνητικά στις προβλέψεις για τις εξαγωγές στη Βιομηχανία - Ο δείκτης οικονομικού κλίματος έπεσε από τις 108,9 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: «Κλειδί» για τη μείωση του φόρου και για τα εισοδήματα του 2026
Έξτρα έκπτωση 01.10.25

«Κλειδί» για τη μείωση του φόρου οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και για τα εισοδήματα του 2026

Διατηρούνται τα φοροκίνητρα για ακόμα έναν χρόνο - Μπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους

Σύνταξη
Γαλλία: Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις – Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά
Ο «γκουρού» της φορολογίας 01.10.25

Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις - Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά

Ο 38χρονος Γκαμπριέλ Ζουκμάν έχει μια συνταγή για να «σώσει» τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ από την κρίση χρέους. Θα τολμήσει η κυβέρνηση να την ακολουθήσει;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακρίβεια: Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά – Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων
Αυξήσεις σοκ 01.10.25

Ασήκωτο το «καλάθι» των αγορών για τα νοικοκυριά - Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων

Σε «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια εξελίσσονται οι τιμές των τροφίμων. Δομικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων
Οικονομία 01.10.25

Ριζικές αλλαγές στα κληρονομητήρια – Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων

Αλλαγές από το υπουργείο Δικαιοσύνης που διευκολύνουν τη μεταβίβαση ακινήτων, τη ρύθμιση οφειλών, τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και μετοχών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα
Γενική απεργία 01.10.25

ΓΣΕΕ προς Κεραμέως: Να αποσυρθούν τα 10 αγκάθια στο εργασιακό νομομσχέδιο – Καλεί σε διάλογο, έστω και τώρα

Εν όψει της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου, η ΓΣΕΕ ζητάει από την Κεραμέως να ξεκινήσει διάλογο, έστω και τώρα. Αποδομεί άρθρο προς άρθρο τις αντεργατικές διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Σύνταξη
Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια
ΟΠΕΚΑ 01.10.25

Χωρίς επίδομα παιδιού χιλιάδες οικογένειες – Μειώθηκαν κατά 136.000 οι δικαιούχοι σε δύο χρόνια

Η ονομαστική, αλλά όχι και πραγματική, αύξηση των εισοδημάτων, απέκλεισε από το οικογενειακό επίδομα χιλιάδες οικογένειες. Τσεκούρι και στους δικαιούχους στεγαστικού επιδοματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές

Ο πίνακας της Super League στελεχώνεται από 19 διαιτητές και οι οκτώ έχουν μπει στο «ψυγείο». Τιμωρήθηκαν μέχρι και οι δυο ειδικοί του VAR. Αριθμός ρεκόρ οι πέντε διαιτητές που τώρα είναι εκτός!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Global Sumud Flotilla: Πλησιάζει τη Γάζα – Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία – Κρίσιμες ώρες
Κρίσιμες ώρες 01.10.25 Upd: 18:06

Όλα τα μάτια στον Global Sumud Flotilla, πλησιάζει τη Γάζα - Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία

Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»

Ο Άλμπερτ Ριέρα προπονητής της Τσέλιε αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την «Ένωση» για το Conference League και αν και παραδέχθηκε την ποιότητά της τόνισε πως δεν τον ανησυχεί.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Ελλάδα 01.10.25

Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια
Πολιτική 01.10.25

Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια

Μπροστά στον ανυποχώρητο Πάνο Ρούτσι, η κυβέρνηση φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα μίνι αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, στην κυβέρνηση θα κληθούν να επιλέξουν ή να διαχειριστούν τρία σενάρια.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Global Sumud Flotilla: Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον στόλο
Πλησιάζει τη Γάζα 01.10.25

Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Global Sumud Flotilla

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή» για τον Global Sumud Flotilla - «Προστατέψτε τον», ζητά η Διεθνής Αμνησία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα
Παγκόσμια Έκθεση 01.10.25

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα

Θα χρειαστεί ένας αιώνας για να γεφυρωθεί η ψαλίδα στα εισοδήματα ανδρών γυναικών διαπιστώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη φετινή έκθεση για την κατάσταση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες
100% 01.10.25

Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες

Το Χόλιγουντ χάνει έδαφος με παραγωγές φεύγουν σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό λόγω φοροαπαλλαγών και κόστους. Η Καλιφόρνια δίνει κίνητρα, ο Τραμπ μιλά για δασμούς, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Champions League 01.10.25

Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!

Ο Ολυμπιακός Κ19 θριάμβευσε με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 στην Αγγλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League και πλέον βάζει για τα καλά πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»
Europa League 01.10.25

Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και την αλλαγή που έχει φέρει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα.

Σύνταξη
Καιρός: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Έρχονται καταιγίδες 01.10.25

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου [Χάρτες]

Ο καιρός θα «αγριέψει» και στην Αττική - Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη πτώση την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα

Σύνταξη
