Στο…στόχαστρο της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι τίθενται τα ελληνικά τελωνεία, όπως αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια αναμένεται να δώσει αύριο συνέντευξη Τύπου από τα τελωνεία Πειραιά.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός εκτελωνιστή στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ομώνυμες Αρχές ενέτειναν τις έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας, όπως αποκάλυψε η ανώτατη εισαγγελέας της ΕΕ, την οποία επικαλούνται οι Financial Times.

Η επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΕ, Λάουρα Κοβέσι, δήλωσε στους Financial Times ότι τα κατασχεθέντα ευρώ προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούσαν την «μαζική» εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ευρώπη χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.

Οι κατηγορίες και η κατάσχεση

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) απήγγειλε κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις μεσίτες που είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κίνα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και φόρων.

Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο γραφείο ενός τελωνειακού μεσίτη — ένα απόθεμα που θα ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ — και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του, δήλωσε η Κοβέσι.

Τα τραπεζογραμμάτια ήταν μέρος ενός συνολικού ποσού 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκε σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που «παγώθηκαν» από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EPPO. Συνολικά, κατασχέθηκαν 5,8 εκατ. ευρώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Κοβέσι. «Στοχεύουμε σε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα, φοροδιαφεύγουν και διαπράττουν [απάτη] μέσω ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας».

Η απάτη με τον ΦΠΑ

Η απάτη στον ΦΠΑ έχει γίνει «η πιο ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, είπε, συχνά συνδυαζόμενη με απάτη στους τελωνειακούς δασμούς. «Οι απάτες ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών σε ό,τι ερευνούμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η εν λόγω απάτη κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Κοβέσι ανέφερε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης στην Ελλάδα, καθώς «θέλουν να ελέγξουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής… και να πληρώσουν το ελάχιστο δυνατό». «Αν δεν πληρώσεις κανέναν φόρο, μπορείς να πουλάς αυτά τα αγαθά σε χαμηλότερη τιμή από την κανονική. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις τους παραγωγούς που βρίσκονται στην Ευρώπη», εξήγησε.

Η κορυφή του παγόβουνου

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 εσφαλμένες τελωνειακές δηλώσεις, δήλωσε η Κόβεσι. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν «εικονικές» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες πίσω από αυτές ήταν επίσης συνδεδεμένοι με την ιταλική υπόθεση, πρόσθεσε. «Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για τις ίδιες ταυτότητες και το ίδιο μοτίβο». Οι ύποπτες ομάδες δημιουργούσαν επίσης εικονικές εταιρείες για να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης των αγαθών. «Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωνε τίποτα», είπε η Κόβεσι. Πρόσθεσε ότι οι τελωνειακές αρχές δεν εντόπισαν προειδοποιητικά σημάδια στις δηλώσεις, αν και υπήρχαν «τεράστιες κόκκινες σημαίες». Υπέθεσε ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι «δεν έκαναν αυτούς τους ελέγχους επειδή κάποιες φορές λάμβαναν δωροδοκία».

Τρεις αξιωματούχοι με άμεση γνώση των τελωνειακών εργασιών στο λιμάνι του Πειραιά λένε ότι η υπόθεση απάτης είναι «απλώς η κορυφή του παγόβουνου», επισημαίνοντας την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων σάρωσης ικανών να ελέγχουν σωστά τις εισερχόμενες αποστολές. Περίπου 5,1 εκατομμύρια κοντέινερ φτάνουν στον Πειραιά κάθε χρόνο.

Ποια μέτρα συζήτησαν Πιερρακάκης-Κοβέσι

Για τους παραπάνω λόγους, η σημερινή συνάντηση του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, τέθηκαν και ζητήματα σε σχέση με τα τελωνεία στην Ελλάδα, παρουσία και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν ο εντοπισμός και αναφορά υποθέσεων τελωνειακής και φορολογικής απάτης (ΦΠΑ), με αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων. Παράλληλα, τέθηκε και το θέμα της διάθεσης εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ερευνητών και τελωνειακών υπαλλήλων για την υποστήριξη των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, όπως και η απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων με τις διαδικασίες της ΕΕ.

Ακόμη, ζητήθηκε η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο δίκτυο πληροφοριών EUROFISC, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ.

Τέλος, τέθηκε και το θέμα της μισθολογική εξομοίωση των στελεχών για τους NEDPAs (Γραμματείς και Χρηματοοικονομικούς Ερευνητές) που υπηρετούν στο Γραφείο της Αθήνας, με τις αμοιβές σε αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες των εθνικών αρχών, σε αναγνώριση του αυξημένου φόρτου εργασίας και της κρίσιμης συμβολής τους στην επιτυχία των ερευνών.

Πηγή ΟΤ