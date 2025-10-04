newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 20η ημέρα την απεργία πείνας
Ελλάδα 04 Οκτωβρίου 2025 | 09:20

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 20η ημέρα την απεργία πείνας

Ο κος Ρούτσι μεταφέρθηκε χθες, Παρασκευή στο νοσοκομείο προκειμένου οι γιατροί που τον παρακολουθούν να δουν την πορεία της υγείας του.

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου συμπαραστέκεται στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 20η ημέρα.

Φανερά καταβεβλημένος και με επιβαρυμένη την υγεία του, ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του και δεν θα σταματήσει μέχρι να μάθει την αλήθεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προχώρησε σε απεργία πείνας ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση και να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο κος Ρούτσι μεταφέρθηκε χθες, Παρασκευή (03/10), στο νοσοκομείο προκειμένου οι γιατροί που τον παρακολουθούν να δουν την πορεία της υγείας του.

Διαπιστώθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει ελαφρύ ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση, ενώ έχει χάσει 10 κιλά. Αμέσως μετά τις εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι επέστρεψε στην πλατεία Συντάγματος.

Σημειώνεται ότι για αύριο, Κυριακή (05/10), έχει γίνει κάλεσμα αλληλεγγύης στις 17:30 στο Σύνταγμα.

