Τέμπη: Νέες εξοργιστικές δηλώσεις Γεωργιάδη, βλέπει πολιτικά παιχνίδια… των γιατρών του Πάνου Ρούτσι

Η ανάλγητη και προκλητική στάση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη προς τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, συνεχίζεται με τον υπουργό να ξεπερνά τα όρια της λογικής παρερμηνεύοντας ιατρικές ανακοινώσεις, αμφισβητώντας διαγνώσεις και μη διστάζοντας να στοχοποιεί και να «απειλεί» ακόμη και τη διακεκριμένη επιστήμονα που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 20η ημέρα απεργίας πείνας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, παρενέβη σε εκπομπή του MEGA αμφισβητώντας τους προσωπικούς γιατρούς του απεργού πείνας, που με ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι ο Πάνος Ρούτσι αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Μάλιστα τους συγκεκριμένους γιατρούς τους αποκαλεί «σκληρούς συνδικαλιστές» και τους κατηγορεί για πολιτικά παιχνίδια.

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, πριν από την παρέμβαση του υπουργού, όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς ο Άδωνις Γεωργιάδης, είπε: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κ. Γεωργιάδη, έχει δείξει ποιος είναι και ο κόσμος έχει καταλάβει».

«Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κ. Γεωργιάδη, δεν αξίζει» συμπλήρωσε.

Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί και στοχοποιεί τη γιατρό

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι η ανακοίνωση του νοσοκομείου της Νίκαιας αναφέρει ότι δεν προκύπτει «άμεση απειλή για τη ζωή του ύστερα από εξετάσεις που του διενεργήθηκαν». Το «άμεση απειλή» ο κ. Γεωργιάδης φαίνεται ότι το εξέλαβε ως κάτι μη σοβαρό.

Προτού το νοσοκομείο της Νίκαιας προχωρήσει σε αυτή την γενικόλογη -και σε κάθε περίπτωση όχι καθησυχαστική- ανακοίνωση για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, είχε προηγηθεί ενημέρωση από τους γιατρούς του, στην οποία έκαναν λόγο για επιδείνωση της υγείας του, κάτι που άλλωστε είναι μάλλον αναμενόμενο δεδομένης της κατάστασης. Ισως ακριβώς για αυτό η στοχοποίηση των γιατρών από τον Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έσπευσε να συνδέσει τη διάγνωση με την πολιτική τοποθέτηση της κυρίας Κοσμοπούλου, της γιατρού του κ. Ρούτσι, προκαλεί αλγεινή εντύπωση.

Στην ενημέρωσή τους οι γιατροί του κ. Ρούτσι, που επί 20 ημέρες πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και παίρνει ηλεκτρολύτες, ανέφεραν ότι «τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυ καιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων. Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση».

Τόνιζαν ακόμη ο κ. Ρούτσι έχει χάσει 10 κιλά και ύστερα από 19 ημέρες (σ.σ. χθες Παρασκευή έκανε τις εξετάσεις) απεργίας πείνας αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Πολιτικά παιχνίδια βλέπει ο υπουργός

Ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης διαβάζει στην ανακοίνωση αυτή πολιτικά παιχνίδια και βλέπει συνωμοσίες. Ανατρέποντας ότι ισχύει μέχρι σήμερα με πολλούς γιατρούς να έχουν προβεί σε ανακοινώσεις για την υγεία δημόσιων προσώπων ο κ. Γεωργιάδης τονίζει ότι: «για την υπόθεση του κ. Ρούτσι, η επίσημη ιατρική ανακοίνωση είναι του νοσοκομείου και πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, επίσημες ιατρικές ανακοινώσεις εκδίδουν μόνο το νοσοκομείο και ποτέ οι γιατροί μεμονωμένα».

«Χθες έγινε το πρωτοφανές. Κάποιοι μεμονωμένοι γιατροί, η κ. Κοσμοπούλου, μία σκληρή συνδικαλίστρια από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κάποιοι φίλοι της από τον ίδιο πολιτικό χώρο εξέδωσαν μία ανακοίνωση σε αντίθεση με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ο μόνος που έχει από τον νόμο δικαίωμα να εκδίδει ανακοινώσεις που εκπροσωπούν το ΕΣΥ είναι το νοσοκομείο», υποστήριξε ο υπουργός.

«Το ΕΣΥ το εκπροσωπεί το υπουργείο Υγείας και το νοσοκομείο, όχι ο κάθε μεμονωμένος γιατρός του. Έχουμε το πρωτοφανές περιστατικό ότι οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας, χωρίς να έχουν το νόμιμο δικαίωμα, εξέδωσαν ανακοίνωση εκπροσωπώντας το ΕΣΥ, ενώ δεν το εκπροσωπούν», συμπλήρωσε με στόμφο.

Η επίθεση του κ. Γεωργιάδη στους γιατρούς του κ. Ρούτσι συνεχίστηκε με «απειλές».

«Εάν ένας γιατρός παίρνει έναν απεργό πείνας και τον πάει για εξετάσεις όχι στον Ευαγγελισμό, στο Σωτηρία, στο Γεννηματάς και στο Ελπίς που είναι δίπλα, αλλά τον πάει στη Νίκαια που είναι στην άλλη άκρη της Αττικής και στο δρόμο να πάθαινε κάτι, εμένα θα κυνηγάγανε», είπε.

«Κακώς το έκρινε η γιατρός. Έχει παραβεί τον όρκο της. Εφόσον κινδύνευε η υγεία του, όπως έλεγε η ανακοίνωση, ήταν υποχρεωμένη να τον πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Κινδυνεύει η ζωή του και παίζουνε παιχνίδια;», υποστήριξε.

Προς επίρρωση των όσων υποστηρίζει για χειραγώγηση του Πάνου Ρούτσι και συνομωσία κατά της κυβέρνησης, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δικηγόρου του Πάνου Ρούτσι. «Η κ Κωνσταντοπούλου απέφυγε να παραλάβει το αίτημα του δικαστηρίου για εκταφή με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης. Παίζει θέατρο με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης», είπε.