ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης ξύνει, ξανά, τον πάτο του βαρελιού της πολιτικής χυδαιότητας

Επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καταγγέλλοντας στοχοποίηση των γιατρών που παρακολουθούν τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι.

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «πράγματι, η υποκρισία πρέπει να έχει όρια κ. Γεωργιάδη. Ο υπ. Υγείας ξύνει, ξανά, τον πάτο του βαρελιού της πολιτικής χυδαιότητας. Σήμερα παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή για να επιτεθεί ξανά στους γιατρούς που παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του Πάνου Ρούτσι. Εκστόμισε χυδαιότητες και κατηγορίες για ‘πολιτικά παιχνίδια’, κούνησε το δάχτυλο για ‘παράβαση του όρκου του Ιπποκράτη’, ισχυρίστηκε ότι εμποδίζουν την πρόσβαση του τραγικού πατέρα σε ιατρικές υπηρεσίες. Ακόμη χειρότερα, προσπάθησε ξανά να σπείρει το διχασμό στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, κοπτόμενος τάχα για την ταχεία έναρξη της δίκης».

«Όλοι καταλαβαίνουμε τι προσπαθεί να κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης»

Ακόμη, προσθέτει πως «η υποκρισία, πράγματι, πρέπει να έχει όρια, κ. Γεωργιάδη. Και επειδή ούτε κι εμείς, ούτε η κοινωνία, ‘είμαστε χθεσινοί’, όπως είπε ο υπ. Υγείας, όλοι καταλαβαίνουμε τι προσπαθεί να κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης: Να ευτελίσει τον αγώνα ενός πατέρα, να ρίξει λάσπη στους συμπαραστάτες του, να ρίξει λίγο ακόμα νερό στον μύλο της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας είχε ζητήσει σε επανειλημμένες δηλώσεις ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι -που παρακολουθείται από την Όλγα Κοσμοπούλου- να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ, καθώς η διευθύντρια της Α’ Παθολογικής του νοσοκομείου Νίκαιας, είναι «ακροαριστερή γιατρός από τη Νίκαια, πολύ σκληρή συνδικαλίστρια, η οποία είναι επαγγελματίας γιατρός των απεργών πείνας της Αριστεράς». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται την κ. Κοσμοπούλου γιατί «έχει πολιτική ατζέντα και όχι ιατρική».