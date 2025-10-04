Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι

Τη στοχοποίηση της γιατρού, Όλγα Κοσμοπούλου, από τον Άδωνι Γεωργιάδη καταγγέλλει η Νέα Αριστερά, ζητώντας την αποπομπή του υπουργού Υγείας, όπως και την «άμεση ανάκληση των απαξιωτικών δηλώσεών του».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας είχε ζητήσει σε επανειλημμένες δηλώσεις ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι -που παρακολουθείται από την Όλγα Κοσμοπούλου- να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ, καθώς η διευθύντρια της Α’ Παθολογικής του νοσοκομείου Νίκαιας, είναι «ακροαριστερή γιατρός από τη Νίκαια, πολύ σκληρή συνδικαλίστρια, η οποία είναι επαγγελματίας γιατρός των απεργών πείνας της Αριστεράς». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται την κ. Κοσμοπούλου γιατί «έχει πολιτική ατζέντα και όχι ιατρική».

«Η χυδαία στοχοποίηση της γιατρού Όλγας Κοσμοπούλου από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη δεν είναι απλώς ένα άτοπο τηλεοπτικό σχόλιο. Είναι πολιτική επίθεση ενάντια στην ιατρική δεοντολογία, στην ανεξαρτησία των γιατρών και, το πιο ανησυχητικό από όλα, στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Όταν ένας υπουργός επιδεικνύει για πολλοστή φορά “μεταμφυλιακή” νοοτροπία και ρωτάει για τα “πολιτικά φρονήματα” ενός γιατρού ή των ασθενών του, επιστρέφουμε στις σκοτεινές εποχές όπου το κράτος εξετάζει την ιδεολογία των πολιτών πριν παράσχει περίθαλψη», υπογραμμίζει στην καταγγελία της η Νέα Αριστερά.

Προσθέτει πως «ο κ. Γεωργιάδης, αντί να επιδείξει σεβασμό στο ιατρικό λειτούργημα και να δείξει την ελάχιστη ευαισθησία που επιβάλλει η κατάσταση ενός ανθρώπου στην 20η ημέρα απεργίας πείνας, επέλεξε να απαξιώσει την ιατρική επιστήμη, να σπιλώσει την επαγγελματική τιμή της διευθύντριας ΕΣΥ και να υπονοήσει ότι η φροντίδα ασθενή καθορίζεται από κομματικές ταυτότητες. Αυτό είναι ασέβεια και επικίνδυνη ρητορική. Είναι πολιτική εκστρατεία τρομοκράτησης των γιατρών που στέκονται δίπλα σε ανθρώπους σε απόγνωση».

«Απαιτούμε άμεσα την αποπομπή του κ. Γεωργιάδη»

Ακολούθως η Πατησίων τονίζει πως «η Νέα Αριστερά δηλώνει ξεκάθαρα:⁠ ⁠Κ. Γεωργιάδη, οι γιατροί δεν κάνουν “πολιτική” όταν σώζουν ζωές. Κάνουν ιατρική. Η στοχοποίηση της κ. Κοσμοπούλου είναι επίθεση ενάντια στο ίδιο το ΕΣΥ και τους γιατρούς που εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ύποπτη ή “κατευθυνόμενη” κάθε φωνή που υπερασπίζεται έναν απεργό πείνας είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη».

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «απαιτούμε άμεσα: ⁠Την αποπομπή του κ. Γεωργιάδη και άμεση ανάκληση των απαξιωτικών δηλώσεων του για την κ. Κοσμοπούλου και όλους τους γιατρούς που φροντίζουν τον Πάνο Ρούτσι. ⁠Να σταματήσει αμέσως κάθε απόπειρα πολιτικοποίησης της ιατρικής φροντίδας. Κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να εκτοξεύει κατηγορίες κατά γιατρών επειδή διαφωνεί πολιτικά. Την άμεση ικανοποίηση του δικαίου αιτήματος του Πάνου Ρούτσι».

Καταληκτικά αναφέρει ότι «κάθε μέρα που περνάει και η κυβέρνηση αφήνει ατιμώρητες τις ύβρεις προς στον ιατρικό κόσμο, ενισχύει τον φόβο απέναντι σε όσους στέκονται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η συκοφάντηση των γιατρών δεν είναι “επιχειρηματολογία”: είναι εκφοβισμός και η αποπομπή του υπουργού Υγείας αποτελεί μονόδρομο».