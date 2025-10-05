Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, για την εκταφή της σορού του γιου του προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις, δύο μέλη του Κοινοβουλίου πρωταγωνιστούν σε ένα πόλεμο, χρησιμοποιώντας εκατέρωθεν σκληρές εκφράσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο πρόσωπο επιτελεί ένα ρόλο, και είναι ο ρόλος του αποπροσανατολισμού και της σπίλωσης του αγώνα των οικογενειών».

«Αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου»

«Η κυρία αυτή, που νομίζει ότι δεν είναι γελοία, έχει ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα. Όμως τον σεβασμό στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης που προβλέπει και επιβάλλει το Σύνταγμα την έχει κάνει κουρέλι» σημείωσε σε άλλη του ανάρτηση στο X ο κ. Γεωργιάδης.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου παραμένει ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου. Ένας έμπορος ψεμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πονούν. Ισχυρίστηκε ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους ιατροδικαστές, διότι είναι ελεγχόμενοι από την κυβέρνηση. Όμως την ίδια στιγμή ζητάει ιατροδικαστική έρευνα, την οποία εάν επιτύχει να γίνει, την επομένη μέρα θα την αμφισβητήσει, λέγοντας ότι και οι ιατροδικαστές όπως και οι δικαστές, όλοι γενικά ότι είναι στο κόλπο» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε την Ζωή Κωνσταντοπούλου ένα «σοβαρό πρόβλημα για την Ελληνική Δημοκρατία».

«Ένα πολιτικό σκουλήκι»

Από το Σύνταγμα που βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, έδωσε την απάντησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλώντας εκτάκτως δημοσιογράφους και ΜΜΕ.

«Η κυβέρνηση, μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Όχι μόνο να μάθει αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά να μάθει πώς πέθανε» σημείωσε εξαπολύοντας τα «πυρά» της εναντίον του κ. Γεωργιάδη.

«Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε την εντολή τώρα, εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως. Δώστε εντολή τώρα, όχι άλλη ύβρη» ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενη στην κυβέρνηση.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ήταν άμεση και στο ίδιο ύφος, καθώς αναρωτήθηκε «ποιο είναι το γελοίο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία τελικά;».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει: ‘η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της Κκοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι…’ Χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, που για άλλη μία φορά, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν και με άλλα χυδαία πρόσωπα της Αριστεράς, σας χάλασα ‘το γλυκό’ πρόσωπο της δικηγόρου του απεργού πείνας» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύεται έναν άνθρωπο που πονάει για το παιδί που έχασε, για να κάνει πολιτική καριέρα.

«Γιατί κυρία πρόεδρε και συνήγορε το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις δεν το καταθέσατε 2,5 χρόνια που ο φάκελος ήταν ανοικτός και το θυμηθήκατε αφού έκλεισε η ανάκριση; ή δεν εκπροσωπούσατε σωστά τον κ. Ρούτσι τόσο καιρό ή κάτι άλλο συμβαίνει προφανώς…» συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.