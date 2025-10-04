Ρούτσι στο in: «Δεν νοιάζονται για άλλη μια απώλεια – Μέχρι τέλους»

Αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα του για να δικαιωθεί το αίτημά του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού που χάθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι.

Ο πατέρας που αδικοχαμένου νεαρού που ταξίδευε με το μοιραίο IC62 βρίσκεται για 20η ημέρα στο Σύνταγμα, κάνοντας απεργία πείνας μίλησε στο in για τον αγώνα που δίνει και τονίζει ότι θα συνεχίσει μέχρι τέλους.

«Είμαι 20 μέρες εδώ πέρα και περιμένω να μου δώσουν το χαρτί για την εκταφή του παιδιού μου» ανέφερε μιλώντας στο in, συμπληρώνοντας ότι θέλει να μάθει κάτω από ποιες συνθήκες σκοτώθηκε το παιδί του και πως γι’ αυτό το λόγο ζητά τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως τονίζει, θα συνεχίσει μέχρι τέλους τη μάχη του, ακόμα και ας το πληρώσει με την ίδια του τη ζωή.

«Ότι 20 μέρες τώρα αυτοί οι δολοφόνοι εκεί πάνω δεν νοιάζονται για άλλη μια απώλεια, αν πάθω κάτι. Δεν θα είναι 57 (οι νεκροί των Τεμπών) θα είναι 58, γιατί εγώ δεν φεύγω από εδώ. Μέχρι τέλους» πρόσθεσε.