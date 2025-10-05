Πάνος Ρούτσι: Στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα για τον απεργό πείνας – Στις 17:30 η συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Την 21η μέρα απεργίας πείνας συμπληρώνει σήμερα Κυριακή ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, και ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του. Στο πλευρό του, βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι και σήμερα διοργανώνονται νέες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, με κυρίαρχο σύνθημα να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του απεργού πείνας.

Στην Αθήνα η κινητοποίηση θα γίνει στις 5:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε Ιωάννινα (6:30, Περιφέρεια), Θεσσαλονίκη (6:30, Δέντρο της μνήμης) και Πάτρα (6:30, πλατεία Γεωργίου).

«Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!», τονίζει, μεταξύ άλλων, σε την ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι».

«Όχι στη συγκάλυψη»

Όπως τονίζει η επιτροπή: «Το αίτημα του Πάνου και των άλλων συγγενών είναι νόμιμο, ηθικό και δίκαιο: ζητούν να εξετάσουν από τι πέθαναν τα παιδιά τους, τα πτώματα των οποίων πήραν σε κλειστά φέρετρα, που απαγορεύονταν να ανοίξουν. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη για να συγκαλύψει τα αίτια του εγκλήματος. Ενώ αυταρχικά αρνιόταν οποιαδήποτε συζήτηση για την εκταφή, αναγκάστηκε σε μια πρώτη υποχώρηση, όταν η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την εκταφή του παιδιού του Πάνου και άλλων συγγενών θυμάτων.

»Όμως, η εισαγγελία, με υπόδειξη του υπουργού Δικαιοσύνης, εμπαίζει τον απεργό πείνας και τους συγγενείς των θυμάτων. Η προανάκριση θα είναι χρονοβόρα. Δεν είναι ξεκάθαρο τελικά αν θα απαντηθεί θετικά ή αρνητικά το αίτημα για εκταφή. Αν γίνει δεκτό, αν θα αφορά μόνο ταυτοποίηση DNA και όχι τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να αποδειχθούν τα πραγματικά αίτια του θανάτου του Ντένις. Η συγκάλυψη δεν κρύβεται, ούτε για τα προσχήματα πλέον! Ξέρουν ότι οι πλήρεις εξετάσεις θα άλλαζαν αναγκαστικά το πόρισμα της ντροπής, που βγήκε με fast track διαδικασίες, βγάζοντας «λάδι» όλη την κυβέρνηση και τους ενόχους, αποκρύπτοντας βασικά στοιχεία της υπόθεσης.

«Πλέον η υγεία του απεργού πείνας δυσχεραίνεται, χρειάζεται να βγούμε μαζικά στους δρόμους όπως στις 26/1 και στις 28/2 προκειμένου να δώσουμε ξεκάθαρα το μήνυμα στην κυβέρνηση και την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη ότι δεν θα ανεχτούμε κάτι λιγότερο από την πλήρη δικαίωση του Π. Ρούτσι. Να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις! Να φωνάξουμε: «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ»!»

«Μέχρι τέλους»

Ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα του για να δικαιωθεί το αίτημά του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού που. Μιλώντας το Σάββατο στο in ανέφερε: «Ότι 20 μέρες τώρα αυτοί οι δολοφόνοι εκεί πάνω δεν νοιάζονται για άλλη μια απώλεια, αν πάθω κάτι. Δεν θα είναι 57 (οι νεκροί των Τεμπών) θα είναι 58, γιατί εγώ δεν φεύγω από εδώ. Μέχρι τέλους».

«Είναι εύλογο το αίτημα του πατέρα, άρα θεωρώ ότι είναι παράλογο να μην ικανοποιείται», λέει στο MEGA ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης.